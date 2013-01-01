ТПП РФ выступает за развитие частного инвестиционного спроса на рынке драгметаллов



В рамках дискуссий в период подготовки VIII Съезда ТПП РФ прошло совместное заседание Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням и Совета ТПП РФ по финансово-промышленной и инвестиционной политике, посвящённое обсуждению вопросов налогообложения в сфере драгоценных металлов и драгоценных камней. О содержании и результатах дискуссии рассказывает председатель Комитета ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням, генеральный директор ОАО «Красцветмет» (г. Красноярск) Михаил Дягилев.

Обсудить предложения по совершенствованию налогового законодательства в сфере драгоценных металлов с целью стимулирования роста производства и развития инвестиций собрались представители профильных федеральных органов власти, руководители и специалисты отраслевых предприятий, профессиональных объединений и экспертного сообщества.

В ходе дискуссии было отмечено, что действующая система налогообложения сдерживает рост производства драгоценных металлов и развитие внутреннего рынка в России. В числе основных проблем – НДС на инвестиционные драгоценные металлы и пошлины при импорте сырья.

По мнению экспертов, НДС при ввозе сырья снижает конкурентоспособность российских компаний на международном рынке драгоценных металлов. Формирование цен сделок зависит от международной цены, в которой не учитывается НДС. Удельный вес сырья в себестоимости (до 99%) требует значительных финансовых затрат для расчетов как по сырью, так и по НДС.

В итоге, более высокая стоимость кредитных ресурсов для российских компаний, отвлечение дополнительных оборотных средств в расчеты по НДС приводят к удорожанию сырья и снижению рентабельности сделок на рынке драгметаллов.

Таможенные пошлины также являются заградительным барьером для ввоза сырья, содержащего драгоценные металлы. Размер таможенных пошлин на сырье (12 - 15%) даже превышает размер пошлин на готовую продукцию (ювелирные изделия 10%), что нарушает принцип эскалации тарифа. Временная отмена пошлин позволила начать импорт сырья в 2015 году. Однако, каждая процедура продления временной отмены пошлин в соответствующих органах Российской Федерации и Евразийского экономического союза (далее - ЕАЭС) занимает до 1,5 лет и может превышать период ее действия. Непредсказуемый размер пошлин не позволяет заключать долгосрочные контракты с поставщиками, приводит к приостановке поставок, разрыву контрактов и экономическим потерям, вредит деловой репутации и, в итоге, снижает конкурентоспособность российских компаний на международном рынке.

Отмена таможенных пошлин и НДС, по оценкам экспертов, может привлечь в страну до 100 тонн драгоценных металлов, что позволит увеличить загрузку производственных мощностей аффинажных предприятий и будет способствовать росту занятости и налоговых платежей.

Еще одним из серьезных барьеров для развития рынка является НДС для приобретения населением драгоценных металлов в слитках. В отмене НДС заинтересованы добывающие и перерабатывающие компании, а также банковская отрасль для диверсификации спроса на драгоценные металлы, роста объемов внутреннего потребления. Отмена НДС позитивно повлияет на российский бюджет за счет НДФЛ и налога на прибыль компаний в виду роста объемов продаж и высокой маржинальности мерных слитков, а также будет способствовать поддержанию благосостояния граждан страны.

По итогам дискуссии будут подготовлены рекомендации Минфину России, Минпромторгу России, Минэкономразвития России с предложениями о внесении изменений в Единый таможенный тариф ЕАЭС (в части бессрочной отмены ввозных таможенных пошлин при ввозе на территорию ЕАЭС минерального и вторичного сырья, содержащего драгоценные металлы), а также внесении изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации (в части отмены НДС при ввозе указанного сырья на территорию РФ для загрузки производственных мощностей перерабатывающих предприятий и увеличения производства драгоценных металлов).

Также, участники дискуссии вышли с инициативой подготовить предложения об отмене НДС при продаже драгоценных металлов физическим лицам, что будет способствовать развитию внутреннего частного инвестиционного спроса.