Эксперты ТПП РФ корректируют законопроекты



Торгово-промышленная палата России выпустила Дайджест ОРВ, представляющий информационный материал «Лучшие практики: обзор деятельности системы ТПП России по оценке регулирующего воздействия проектов нормативных правовых актов федерального уровня и решений ЕЭК». О Дайджесте ОРВ и значении проводимой работы Палатой по оценке регулирующего воздействия нормативных правовых актов рассказывает вице-президент ТПП РФ Дмитрий Курочкин.

За первое полугодие 2020 года системой ТПП РФ была проведена большая кропотливая работа по подготовке заключений экспертного отраслевого сообщества по рассматриваемым проектам нормативных правовых актов в рамках ОРВ, а также отслеживанию учета разработчиками, включая Минэкономразвития России, поступивших предложений по линии Палаты.

Формирование Дайджеста ОРВ является одним из важных направлений специального проекта «Оценка регулирующего воздействия: продвижение экспертного потенциала системы ТПП России», который стартовал в 2016 году. Дайджест формируется Палатой два раза в год: за полугодие, как промежуточный и итоговый, отражающий годовую работу системы ТПП.

Оценка регулирующего развития нормативных правовых актов является одним из приоритетных направлений деятельности ТПП РФ федерального уровня и реализуется в рамках Палаты с 2010 года, в связи с чем, статус проекта ОРВ из ежегодного был переформатирован в постоянный формат.

Всего в 2010-2019 годах в системе торгово-промышленных в рамках ОРВ было рассмотрено более 10 тысяч проектов нормативных правовых актов.

Всего в 1 полугодии 2020 года ТПП РФ рассмотрено 819 проектов актов, по 153 из которых Палатой подготовлены замечания и предложения.

В числе задач, стоящих перед нами по данному направлению работы являются:

- оптимизация работы по организации ОРВ проектов актов федерального уровня (формирование экспертного пула и обеспечение адресного информирования о проектах НПА федерального уровня, проведение специальных мероприятий для экспертов ОРВ);

- размещение в регулярных дайджестах ОРВ информации об участии экспертов ТПП в ОРВ НПА федерального / регионального / муниципального (в настоящее время ТПП РФ публикует дайджест ОРВ НПА федерального уровня; в рамках проекта предполагается создание регионального приложения дайджеста ОРВ для учета вклада ТПП в ОРВ регионального и муниципального уровней);

- размещение информации об участии экспертов ТПП в формате «Эксперты ОРВ в лицах» на информационных порталах ТПП РФ и иных источниках.

Через направление ОРВ нами активно поддерживается и развивается экспертный потенциал системы ТПП. Так, в экспертной оценке нормативных правовых актов приняли участие региональные и муниципальные палаты, комитеты и советы ТПП РФ, а также эксперты, которые были включены в Дайджест ОРВ за 1-е полугодие 2020 года.

Это региональные и муниципальные ТПП: Союз «Анапская ТПП», Союз «Вятская ТПП», Союз «Кузбасская ТПП», Союз «Центрально-Сибирская ТПП». Комитеты и советы ТПП РФ: Комитет ТПП РФ по энергетической стратегии и развитию топливно-энергетического комплекса, Комитет ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства, Комитет ТПП РФ по драгоценным металлам и драгоценным камням, Комитет ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности, Комитет ТПП РФ по транспорту и экспедированию, Комитет ТПП РФ по предпринимательству в лесопромышленном комплексе.

Свои замечания и предложения по ОРВ также направили организации-члены ТПП РФ: Международная ассоциация аэропортов, АО МХК «ЕвроХим», ПАО «Газпром», Ассоциация «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности», Гильдия ювелиров России, Союз старателей России, Общероссийское отраслевое объединение работодателей «Федеральная палата пожарно-спасательной отрасли».

Мы благодарим всех федеральных, региональных и муниципальных экспертов, принявших участие в проводимой работе Торгово-промышленной палатой РФ по направлению ОРВ.