ТПП РФ: развитие искусственного интеллекта может потребовать поправок в ГК РФ
Развитие информационных технологий носит взрывной характер, и в скором времени результаты интеллектуальной деятельности будут создаваться искусственным интеллектом. Но этот вопрос пока законодательно полностью не урегулирован, что может вызвать серьезные сложности. Такое мнение высказал председатель Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности Дмитрий Фадеев.
При этом право собственности на компьютер и исключительное право на программу для ЭВМ может ринадлежать, соответственно, разным лицам.
Поскольку результат интеллектуальной деятельности, сгенерированный искусственным интеллектом, по своей природе изначально не имеет автора, то возникает пробел в части определения автора (правообладателя) на такой результат интеллектуальной деятельности.
В этой связи можно было бы установить, что право на результат интеллектуальной деятельности, созданный искусственным интеллектом, возникает непосредственно у правообладателя программы для ЭВМ, автоматически сформировавшей данный результат интеллектуальной деятельности. В ближайшее время законопроект будет направлен на отзыв в органы власти.
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