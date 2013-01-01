ТПП РФ: развитие искусственного интеллекта может потребовать поправок в ГК РФ



Развитие информационных технологий носит взрывной характер, и в скором времени результаты интеллектуальной деятельности будут создаваться искусственным интеллектом. Но этот вопрос пока законодательно полностью не урегулирован, что может вызвать серьезные сложности. Такое мнение высказал председатель Совета ТПП РФ по интеллектуальной собственности Дмитрий Фадеев.

Сейчас ГК РФ говорит о том, что интеллектуальные права не зависят от права собственности на материальный носитель (вещь), в котором выражены соответствующие результаты интеллектуальной деятельности. Иными словами, компьютер и программа для ЭВМ, использующая технологию искусственного интеллекта, которые при своем техническом взаимодействии автоматически создали новый результат интеллектуальной деятельности, являются независимыми друг от друга.

При этом право собственности на компьютер и исключительное право на программу для ЭВМ может ринадлежать, соответственно, разным лицам.

Поскольку результат интеллектуальной деятельности, сгенерированный искусственным интеллектом, по своей природе изначально не имеет автора, то возникает пробел в части определения автора (правообладателя) на такой результат интеллектуальной деятельности.

В этой связи можно было бы установить, что право на результат интеллектуальной деятельности, созданный искусственным интеллектом, возникает непосредственно у правообладателя программы для ЭВМ, автоматически сформировавшей данный результат интеллектуальной деятельности. В ближайшее время законопроект будет направлен на отзыв в органы власти.