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ТПП РФ: процедура МДП создает преимущества при перевозках

Окт 5
ТПП РФ
ТПП РФ: процедура МДП создает преимущества при перевозках


При осуществлении международных автомобильных перевозок транспортные компании сталкиваются с необходимостью оформления процедур таможенного транзита и предоставления обеспечения уплаты таможенных платежей. О преимуществах использования международной системы таможенного транзита с применением книжек международных дорожных перевозок (МДП) рассказывает эксперт Комитета ТПП РФ по транспорту и экспедированию, генеральный директор ООО «ЛП Логистик» Иван Колев.

Наиболее проблемным вопросом для перевозчика при осуществлении международной автомобильной перевозки является пересечение границ государств, по территориям которых она проходит. В пунктах пропуска теряется значительное время на прохождение административных процедур. Переоформление таможенных документов, прохождение досмотра, предоставление финансовых гарантий – все эти операции связаны с непроизводительными простоями и дополнительными затратами для перевозчика.

Привлекательность процедуры МДП заключается именно в том, что она позволяет решить все эти вопросы оптимальным для перевозчика образом. Используется единый таможенный документ международного образца, который признается всеми странами-участницами – книжка МДП. Сегодня перевозки товаров по книжкам МДП возможны в адрес грузополучателей 63 стран, работающих в системе МДП.

Перевозка товаров от отправителя к получателю осуществляется по одной книжке МДП без переоформления транзитной декларации и гарантии в пунктах пропуска. По одной книжке МДП можно осуществить перевозку груза, например, из Шанхая в Лиссабон. Процедура МДП основана на взаимном признании таможенными органами мер таможенного контроля, обусловленном применением средств, обеспечивающих безопасность.

Значительным достижением также является взаимное признание таможенными органами средств идентификации (пломб), наложенных на грузовые отделения транспортных средств. К плюсам можно также отнести использование для перевозки только надежно оборудованных транспортных средств, что подтверждается еще одним унифицированным документом – свидетельством о допущении транспортного средства к перевозке товаров под таможенными печатями и пломбами.

Эти меры дают возможность таможенным органам проводить таможенный досмотр транспортных средств с товарами только в исключительных случаях, что существенно облегчает пересечение границ. Минимизация таможенного контроля позволяет обеспечить своевременную доставку груза получателю.

Конвенция МДП предусматривает дополнительные меры, обеспечивающие безопасность перевозок, не только в отношении транспортных средств с товарами, но в отношении самих перевозчиков. Все перевозчики проходят предварительную процедуру отбора, в результате чего допуск к использованию книжек МДП получают только самые надежные и добросовестные, что вызывает доверие заказчиков перевозки.

При перевозках по книжкам МДП применяются современные технологии. Прежде всего, это предварительное информирование таможенных органов. Для этого в распоряжении перевозчиков имеется удобное и бесплатное приложение TIR-EPD. Данное приложение позволяет в режиме on-line не только подать в таможенные органы предварительную информацию, но и увидеть информацию о ее принятии, о начале и завершении перевозки товаров под таможенным контролем.

Большие надежды возлагаем на вступление в силу в мае следующего поправок к Конвенции МДП, которые регулируют применение электронной книжки МДП.

При этом, нарушения процедуры МДП носят единичный характер и как правило связаны с противоправными действиями третьих лиц (кражи, грабежи).

Поскольку полностью исключить вероятность нарушения невозможно, предусмотрена надежная система гарантий, благодаря которой по каждой книжке МДП в случае недоставки товаров обеспечивается уплата таможенных платежей в размере до 60 тысяч евро.

В совокупности изложенные особенности процедуры МДП дают значительные преимущества по сравнению с последовательным использованием национальных транзитных процедур в странах, по территориям которых проходит маршрут перевозки. Перевозчики экономят время и средства, что делает перевозки более эффективными и рентабельными.

5 Окт 2020, ТПП РФ


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