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ТПП РФ предлагает закрепить порядок установления выставочного приоритета товарного знака

Дек 3
ТПП РФ
ТПП РФ предлагает закрепить порядок установления выставочного приоритета товарного знака


Глава ТПП РФ Сергей Катырин отметил, что наша страна является участницей Конвенции по охране промышленной собственности как правопреемница СССР, ратифицировавшего ее 19 сентября 1968 года, и вправе на национальном уровне предусмотреть временный порядок охраны товарных знаков для продуктов, экспонируемых на соответствующих официальных или официально признанных международных выставках.

Он подчеркнул, что согласно ГК РФ приоритет товарного знака, помещенного на экспонатах официальных или официально признанных международных выставок, организованных на территории одного из государств - участников Парижской конвенции, может устанавливаться по дате начала открытого показа экспоната на выставке («выставочный приоритет»).

При этом заявка на товарный знак должна быть подана в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности в течение шести месяцев с указанной даты.

Не следует забывать, что заявитель, желающий воспользоваться правом «конвенционного» или «выставочного приоритета», обязан указать это при подаче заявки на товарный знак или в течение двух месяцев со дня ее подачи в профильный государственный орган. К такой заявке необходимо приложить документы, подтверждающие правомерность такого требования, либо представить эти документы в госорган в течение трех месяцев со дня подачи заявки.

Однако, по словам Президента ТПП РФ, в настоящий момент законодательно установленные критерии определения выставок как официальных и официально признанных международных отсутствуют.

Равно как и не определен конкретный перечень документов, необходимых для установления выставочного приоритета, что влечет неопределенность в перечне документов, являющихся достаточными для обоснования установления выставочного приоритета.

Законопроектом Палаты о поправках в IV часть ГК РФ предлагается закрепить, что порядок установления выставочного приоритета товарного знака, а также перечень необходимых документов, предоставляемых в федеральный орган исполнительной власти по интеллектуальной собственности для его установления, определяется уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным органом исполнительной власти.

3 Дек 2020, ТПП РФ


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