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ТПП РФ: пандемия может привести к перераспределнию собственности на рынке торговой недвижимости

Авг 27
ТПП РФ
ТПП РФ: пандемия может привести к перераспределнию собственности на рынке торговой недвижимости


На рынке торговой недвижимости Москвы отмечено оживление. Сделки по продаже и покупке торговых центров возобновились. Например, на юго-востоке города был продан торговый центр «Миля», стоимость которого снизилась с 3 млрд до 2,5 млрд руб. Ситуацию, сложившуюся на рынке торговой недвижимости, комментирует председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере экономики недвижимости Александр Каньшин.

По сравнению с периодом карантина (когда падение валовой выручки в торговых центрах составляло в среднем 80-90 процентов), текущая ситуация, безусловно не столь драматична, однако до восстановления уровня показателей, которые были до пандемии, ещё далеко. На сегодняшний день ТЦ не добирают от 20 до 25 процентов выручки по сравнению с началом 2020 года. Большинство арендаторов по-прежнему испытывают трудности с трафиком посетителей и объемом выручки, и продолжают настаивать на серьезных скидках по аренде.

Несмотря на тот факт, что в период карантина удавалось договориться с большинством арендаторов по предоставлению скидок от 50 процентов и более, даже эта мера не позволяет бизнесу работать с прибылью. Значительная часть арендаторов настаивает на переходе от фиксированной арендной платы на процент с оборота (на уровне 8-20 процентов с оборота), причём до конца срока действия договоров.

Можно предположить, что бизнес не скоро выйдет на докризисный уровень. Такой ситуации, помимо ряда факторов способствуют летний период, отпуска и каникулы.

И тут, как и всегда в кризисы, мы наблюдаем процесс перераспределения собственности. Многие крупные игроки проводят политику экстенсивного развития — захватывая рынок за счет открытия множества торговых точек практически на любом углу, при этом, не обращая внимания на доходность каждого объекта в отдельности, а просто покрывая затраты из доходов уже действующих торговых точек.

Особенно много было жалоб на такие действия было несколько лет назад, поскольку местные торговые объекты закрывались массово, не выдерживая конкуренции. Теперь, когда конкуренты с рынка уходят, крупный ритейлинг может позволить сокращать непрофильные активы, снижая затраты в период пандемии и переходя на более востребованные способы торговли, которые «опробовали» на себе сидящие дома граждане.

Вряд ли вернутся обратно магазинчики, которые мы все посещали раньше. Теперь речь будет идти только о том, что на рынке могут «ужаться» старые игроки и появиться новые, желающие воспользоваться снижением рыночной стоимости и приобрести объекты, которые до этого им были просто не по карману.

27 Авг 2020, ТПП РФ


 
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