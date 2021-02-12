ТПП РФ и Институт Дальнего Востока РАН подписали соглашение о сотрудничестве
Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Дальнего Востока Российской академии наук подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко и врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.
Повышение качественной торгово-экономической экспертизы, сопровождение экспорта – это некоторые из главных направлений и задач, стоящих перед ТПП РФ и именно с помощью Института Дальнего Востока, мы планируем их успешно развивать, подчеркнул Владимир Падалко.
Со своей стороны Алексей Маслов согласился с тем, что для России Азия становится приоритетом номер один. Но без соответствующей поддержки российский бизнес будет задавлен конкурентной средой. Поэтому необходим тесный союз научной экспертизы и делового сообщества. Врио директора отметил, что Институт Дальнего Востока РАН сегодня ориентирован на практическое применение научных знаний и стремится к тому, чтобы научная экспертиза стала достоянием всех участников российского рынка. Алексей Маслов выразил надежду на тесное сотрудничество с ТПП РФ по очень широкому спектру деятельности от экспертного взаимодействия до проведения круглых столов и обучающих мероприятий.
|14 Фев:
|11 Фев:
|10 Фев:
|9 Фев:
|7 Фев:
|5 Фев:
|12 Фев:
|12 Фев:
|12 Фев:
Статьи
Новости бизнеса
Узнай, страна!
Здравствуйте!
Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.
Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.
Получите условия выгодного сотрудничества
Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:
Благодарим за обращение!
В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.
Написать комментарий