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ТПП РФ и Институт Дальнего Востока РАН подписали соглашение о сотрудничестве

Фев 14
ТПП РФ
ТПП РФ и Институт Дальнего Востока РАН подписали соглашение о сотрудничестве


Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Федеральное государственное бюджетное учреждение науки Институт Дальнего Востока Российской академии наук подписали соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко и врио директора Института Дальнего Востока РАН Алексей Маслов.

Комментируя заключенное соглашение, Владимир Падалко подчеркнул, что его подписание символично было запланировано сторонами на необычную дату - 12.02.2021, первый день нового года по восточному календарю. Вице-президент ТПП РФ отметил историческое значение этого события для системы ТПП РФ. Он подчеркнул, что сегодня главным стратегическим торговым партнером России становится Юго-Восточная Азия. И поэтому неслучайно, что у предпринимателей-членов торгово-промышленных палат широкие и устойчивые связи с АТР. Владимир Падалко также подчеркнул, что у ТПП РФ развиваются тесные отношения с 14 странами из 58 стран региона, в том числе посредством взаимодействия Деловых советов при Палате. Также с большинством торговых палат региона подписаны соглашения о сотрудничестве. Он также проинформировал, что помимо успешно работающего представительства ТПП РФ в Китае, во втором квартале 2021 года откроется представительство Палаты в Индонезии.

Повышение качественной торгово-экономической экспертизы, сопровождение экспорта – это некоторые из главных направлений и задач, стоящих перед ТПП РФ и именно с помощью Института Дальнего Востока, мы планируем их успешно развивать, подчеркнул Владимир Падалко.

Со своей стороны Алексей Маслов согласился с тем, что для России Азия становится приоритетом номер один. Но без соответствующей поддержки российский бизнес будет задавлен конкурентной средой. Поэтому необходим тесный союз научной экспертизы и делового сообщества. Врио директора отметил, что Институт Дальнего Востока РАН сегодня ориентирован на практическое применение научных знаний и стремится к тому, чтобы научная экспертиза стала достоянием всех участников российского рынка. Алексей Маслов выразил надежду на тесное сотрудничество с ТПП РФ по очень широкому спектру деятельности от экспертного взаимодействия до проведения круглых столов и обучающих мероприятий.

14 Фев 2021, ТПП РФ


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