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ТПП РФ готова к предметной работе по научно-технологическому развитию страны

Мар 23
ТПП РФ
ТПП РФ готова к предметной работе по научно-технологическому развитию страны


15 марта 2021 года Президент Российской Федерации Владимир Путин подписал указ «О мерах по повышению эффективности государственной научно-технической политики», предусматривающий возложение на Совет при Президенте Российской Федерации по науке и образованию функции по определению стратегических целей, задач и приоритетов научно-технологического развития страны. Кроме того, при Правительстве России сейчас формируется постоянно действующий орган - Комиссия по научно-технологическому развитию России.

Президент ТПП РФ Сергей Катырин направил письмо Председателю Правительства России Михаилу Мишустину, в котором выразил заинтересованность в работе в ее составе.

Залогом формирования благоприятного инвестиционного климата является решение задач по содействию в продвижении инвестиционных и инновационных проектов, в получении малым и средним бизнесом поддержки профильных институтов развития, в коммерциализации научно-технической продукции и трансферу технологий. Именно эти задачи являются приоритетными для ТПП РФ на ближайшую пятилетку, что мы закрепили решением VIII Съезда ТПП РФ.

Отмечу, что, к сожалению, в нашей стране большое количество разработок создается без учета актуальных потребностей рынка и технологических трендов, а лишь исходя из возможностей существующих лабораторий и научных заделов. И если рассматривать данные по внедрению результатов научно-технической деятельности, то здесь не обойтись без анализа маркетинговых ниш, возможности поддержки различных институтов развития, интеграции предпринимателей и научных команд - как это происходит в центрах трансфера технологий при вузах и при технологическом брокеринге.

В 2021 году на встрече с Президентом России Владимиром Путиным была представлена инициатива ТПП России по внедрению на федеральном уровне инструмента поддержки инновационных компаний – «Инновационный ваучер». В настоящее время данная инициатива прорабатывается Правительством Российской Федерации совместно с Минпромторгом, Минэкономразвития, Минфином, а также Корпорацией МСП и РЭЦ. На наш взгляд, широкое использование данного инструмента, позволяющего субсидировать затраты субъектов МСП, обусловленные текущими потребностями при реализации инновационных проектов, приведет в итоге к ускорению внедрения инноваций и развитию высокотехнологичного сектора в нашей стране.

Еще в 2019 году совместно с нашими партнерами - Фондом «Сколково», Фондом содействия инновациям, АО «Российская венчурная компания» - мы обсуждали необходимость инвентаризации и синхронизации для инновационного бизнеса мер поддержки различных институтов развития. И уже в конце прошлого года шесть институтов развития подписали меморандум по «бесшовной» интеграции мер поддержки технологических предпринимателей. Запуск данного механизма акселерации - от подбора и формирования команды стартапа, а затем и компании, - до коммерциализации и промышленного внедрения научно-технической продукции, на наш взгляд является одной из ключевых задач в сфере развития инновационный сферы на 2021 год. Его преимущества, заключающиеся как в снижении административной нагрузки на инновационный бизнес, уменьшении количества запрашиваемой информации, упрощении подачи заявок и отчетных документов, так и в информационном обмене между участниками соглашения, позволяют ускорить процесс принятия решения о финансировании, сделать его более обоснованным и прозрачным.

По нашим оценкам, участие представителей предпринимательского сообщества в работе Комиссии по научно-технологическому развитию Российской Федерации необходимо и позволит синхронизировать работу власти, научных организаций и бизнеса и выйти на синергетический эффект при экономии бюджетных расходов: когда мы будет разрабатывать то, что нужно экономике и что востребовано рынком и бизнесом.

23 Мар 2021, ТПП РФ


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