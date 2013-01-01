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ТПП РФ: эксперимент по приему использованной упаковки требует серьезной подготовки

Авг 24
ТПП РФ
ТПП РФ: эксперимент по приему использованной упаковки требует серьезной подготовки


Вице-премьер Виктория Абрамченко, курирующая в правительстве экологию, поручила провести эксперимент по приему тары в магазинах. Эксперимент, который начнется после 15 января 2021 года, будет проводиться в рамках «дорожной карты» по внедрению раздельного сбора мусора в России. Ситуацию комментирует председатель подкомитета по развитию упаковочной индустрии Комитета ТПП РФ по предпринимательству в лесопромышленном комплексе, генеральный директор Национальной конфедерации упаковщиков Александр Бойко.

Нет необходимости говорить о важности переработки отходов упаковки и использовании их в качестве вторичных ресурсов для производства той же упаковки или других товаров. Эксперимент по приему потребительской упаковки в торговых объектах заслуживает внимания и требует серьезной подготовки с участием всех заинтересованных компаний, действующих в области обращения упаковки и ее отходов.

Прежде всего, необходимо определить какие виды использованной упаковки подлежат возврату. Очень важным является вопрос финансирования эксперимента. Возможность окупить затраты на организацию приема использованной упаковки за счет продажи полученного вторичного сырья вряд ли реальна.

Организация приема от населения отходов упаковки аналогично тому, как это происходило с приемом стеклотары или макулатуры в Советском Союзе, сегодня практически невозможна. К примеру – если в то время напитки или консервы выпускались в очень ограниченном ассортименте стеклотары, то в настоящее время используются сотни видов бутылок и банок. Стоимость стеклотары в цене товаров составляла значительную долю, и получение денег за ее возврат имело смысл. Заинтересовать население в возврате стеклотары в качестве стеклобоя по действующим сегодня расценкам вряд ли возможно.

Пока нет данных о концепции и условиях эксперимента трудно судить об его эффективности. Во всяком случае, он должен быть лишь частью той работы, которая проводится и будет осуществляться в области раздельного сбора и переработки твердых коммунальных отходов. Его осуществление в соответствии с нормативно-правовыми актами должно быть обеспечено при разработке концепции расширенной ответственности производителей (РОП), которая ведется в настоящее время.

24 Авг 2020, ТПП РФ


 
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