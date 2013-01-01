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ТПП РФ добилась главного – страна повернулась лицом к семейному бизнесу

Янв 18
ТПП РФ
ТПП РФ добилась главного – страна повернулась лицом к семейному бизнесу


В четвертый раз в Москве прошел Форум семейного бизнеса, организованный ТПП РФ. В мероприятии принял участие премьер-министр России Михаил Мишустин, который отметил, что государство обратило внимание на столь важный сегмент в малом и среднем бизнесе. Готовится сразу несколько инициатив, которые призваны помочь дальнейшему развитию как в целом МСБ, так и семейному предпринимательству.

Четвертый всероссийский форум семейного бизнеса прошел на площадке ЦВК «Экспоцентр». Перед открытием форума председатель российского правительства вместе с президентом ТПП РФ Сергеем Катыриным и вице-президентом ТПП РФ Еленой Дыбовой осмотрели ярмарку семейного бизнеса, в которой приняли участие компании из многих регионов страны. Здесь были представлены фермерские хозяйства, мебельные цеха, пекарни, компании, работающие в химической индустрии, фармацевтике, ювелирном деле и других отраслях.

Затем состоялась встреча Михаил Мишустина с предпринимателями, которые рассказали о наиболее острых проблемах, стоящих перед семейным бизнесом. Это, например, излишне жесткие требования к малой выездной торговле, избыточная отчетность для малых предприятий, в том числе при использовании льготных кредитов и грантов, сложности с использованием земель сельскохозяйственного назначения при ином целевом назначении, проблемы при наследовании семейного бизнеса и т.д.

Михаил Мишустин поручил Торгово-промышленной палате РФ подготовить предложения для поддержки семейного бизнеса и сферы МСБ в целом. При этом премьер-министр выделил несколько инициатив, которые намечено реализовать в ближайшем будущем. Так, федеральное правительство ведет работу по решению проблемы жесткой привязки бизнеса к кодам ОКВЭД. Она реально помешала многим компаниям получить финансовую поддержку от государства в разгар пандемии коронавируса.

Еще одна новация – в порядке эксперимента создается автоматизированная система упрощенного налогообложения для малых предприятий, у которых не более пяти работников и годовая выручка не превышает 60 млн рублей. По словам Михаила Мишустина, такой налоговый формат подойдет для многих семейных компаний. Еще одна важная новация – готовится законопроект, который смягчит штрафные санкции для малого бизнеса. Вводится такая мера, как предупреждение при первом нарушении, двукратное снижение штрафов, которые к тому же не будут суммироваться.

Выступая на открытии форума, Михаил Мишустин отметил важность развития семейного бизнеса. В мире примерно две трети всех предприятий относятся к семейному предпринимательству, обеспечивая 70-90% ВПП и до 70% рабочих мест. В России ситуация несколько иная – семейный бизнес значительно моложе, чем за рубежом. Тем не менее, привел глава правительства данные ТПП РФ – сегодня три четверти малых и средних предприятий относят себя именно к семейному предпринимательству.

Михаил Мишустин отметил, что малый и средний бизнес быстро восстанавливается после стресса, вызванного пандемией. В 2021 году было зарегистрировано более 1 млн новых предприятий. Государство продолжит оказывать поддержку в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». В этом году на него выделено около 65 млрд рублей, причем более половины средств пойдет на льготные кредиты. «Семейный бизнес – очень перспективное направление в стране, оно будет развиваться» - закончил свое выступление Михаил Мишустин.

Сергей Катырин в свою очередь отметил, что за последние несколько лет ТПП РФ значительно продвинулась вперед в поддержке семейного предпринимательства. «Все начиналось с малого, но сегодня удалось добиться главного – страна повернулась лицом к семейному бизнесу» - подчеркнул президент ТПП России. Чиновники и законодатели уже не уклоняются от решения проблем семейного бизнеса, который надеется на скорое законодательное признание.

Модератором одной из ключевых сессий форума – «Банки и семейный бизнес» выступила Елена Дыбова. По ее словам, финансовая тема остается главной для всех предпринимателей, в том числе и для семейных компаний. При этом всего за несколько лет финансовая сфера сделала качественный рывок в работе с предпринимателями. Если раньше на сайтах банков было трудно найти даже раздел, предназначенный для малого и среднего бизнеса, то теперь предпринимателям предлагаются не только специализированные страницы, но и целый набор различных инструментов, поддержка менеджеров и консультантов. Формируется сервисная оболочка, которая реально помогает и упрощает деятельность предпринимателей по развитию своего бизнеса.

Так, по словам директора дивизиона «Малый и средний бизнес» Сбербанка Алексея Шашкина, одна из главных задач для банка быть рядом с предпринимателем, помогая ему решать самые различные вопросы и задачи. Предлагается набор сервисов по поиску сотрудников, новых клиентов, ведению документооборота и бухгалтерии, сервис по юридической поддержке бизнеса, помощь в формировании пакета документов для получения льготных кредитов и т.д.

В прошлом году появились новации – отраслевые решения для бизнеса. Это сервисные пакеты услуг для предпринимателей, работающих в сфере аренды недвижимости и транспорта. Большой интерес у предпринимателей вызовет сервис по работе с маркетплейсами, который был запущен в конце 2021 года. Он призван значительно облегчить работу с торговыми площадками, а также наладить льготное кредитование проектов, нацеленных на работу с маркетплейсами. Алексей Шашкин резюмировал: главное устремление Сбербанка – максимально освободить предпринимателей от рутины, чтобы у них было больше времени для общения с семьей, реализации новых проектов и продуктов, которые помогут дальше развивать свой бизнес.

В свою очередь руководитель развития кредитования малого бизнеса банка «ДОМ.РФ» Елена Пигасова рассказала о важном тренде при взаимодействии с предпринимателями. Пандемия коронавируса показала, что у одного из ключевых проектов банка – бизнес-ипотеки – хорошее будущее. Так, покупка коммерческого помещения в ипотеку, позволяет снизить финансовую нагрузку на бизнес. Как правило, ипотечные платежи меньше арендных на 13-38% в зависимости от первоначального взноса. Также проявился повышенный спрос на покупку коммерческой недвижимости на первых этажах жилых комплексов. Это как раз то место, где предприниматели и клиенты хорошо находят друг друга. По сути, можно говорить о формировании новой бизнес-среды.

А директор департамента малого и среднего бизнеса СМП Банка Алексей Киселев указал на тренд развития инвестиционного финансирования. За этим продуктом в банк обращается все больше компаний. При этом продукт не простой: в нем, как правило, участвуют сразу несколько компаний, много внимания приходится уделять структурированию сделки. Важный момент – это реализация инвестиционных проектов с помощью государственных программ поддержки, в том числе известной «Программы 1764». Она реально востребована, лимит по ней СМП Банком в 2021 году был выбран уже в августе. Иными словами, данной программе срочно требуется дальнейшее расширение.

В ТПП РФ уверены, что семейный бизнес обладает высоким потенциалом роста в стране, а сам Форум семейного бизнеса продолжит движение вперед. На нем была показана как динамика развития семейного предпринимательства, так и изменение отношения к нему со стороны государства и финансовых институтов. С семейными компаниями можно работать, их важно поддерживать. И чем больше будет сервисных решений, программ поддержки и финансовых продуктов, тем больше будет возможностей для роста по-настоящему стратегического для страны семейного бизнеса.

18 Янв 2022, ТПП РФ


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