ТПП РФ: для реализации стратегии развития пищепрома недостаточно просто изобилия продуктов
Представленная в августе текущего года Минсельхозом России «Долгосрочная стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 года», прошла оценку как отраслевыми сообществами, так и федеральными органами исполнительной власти. Документ комментирует, член Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Виктор Кирочкини.
Нельзя не уделить отдельную строку мясоперерабатывающему сектору, который занимает особое место среди отраслей пищевой промышленности, поскольку мясо является продуктом первой необходимости, не имеющим аналогов и полноценных продуктов-заменителей. Мясные продукты являются частью государственного стратегического запаса, а мясоперерабатывающая отрасль вносит значительный вклад в формирование продовольственной и экономической безопасности России
Современное состояние и положительные показатели пищевой и перерабатывающей промышленности, особенно тех групп производств, которые заняты в сфере переработки животного сырья и производстве пищевой продукции, зависят, в свою очередь, от качества законодательного продукта, регулирующего деятельность пищепрома страны, а мнение производственников отрасли должно непременно учитываться при формирования окончательной редакции нормативно-правового и законодательного продукта.
Справедливости ради стоит отметить, что упомянутая долгосрочная стратегия именно и предусматривает системное решение существующих проблем, а также механизмы реализации ее мероприятий и показатели их результативности
К необходимости решения существующих и долгое время не решаемых системных проблем промышленной переработки сырья животного происхождения с целью успешной реализации мероприятий стратегии необходимо отнести, в первую очередь, регуляторные риски со стороны Россельхознадзора и Роспотребнадзора, которые до сей поры не могут установить партнерские отношения, продолжая конкурировать на продуктовых полках, дублируя друг друга и тем самым усложняя функционирование пищепрома избыточными требованиями.
Исключение из контрольно-надзорных функций только этих дублирующих друг друга требований конкурирующих ведомств значительно снизит цену на продукцию животного происхождения, что является немаловажным фактором в условиях мировой пандемии и, в связи с этим, резким снижением доходов населения.
Отсутствие же изменений регуляторной политики может негативно повлиять на развитие всего пищепрома, значительно снизит инвестиционную привлекательность отрасли, что и отмечено в самой стратегии.
Что касается поднятой в стратегии проблемы обеспечения баланса интересов производителей сельскохозяйственной продукции и переработчиков при совершенствовании мер тарифных и нетарифных ограничений, то хотелось бы увидеть завершенную и работоспособную форму данной модели, четко раскрывающую правовую схему взаимодействия сторон и продвижения сельхозсырья от фермы до цеха переработчика.
Значительный акцент в долгосрочной стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 года делается на устойчивый рост численности населения Российской Федерации благодаря стабильному снабжению населения страны безопасной и качественной пищевой продукцией и обеспечению устойчивого роста реальных доходов граждан за счет развития промышленности.
Это не соответствует фактической ситуации
На данный момент, несмотря на изобилие продовольствия и динамичную работу пищепрома, население страны, тем не менее, сокращается с ярко выраженной, на этом фоне, нищетой и увеличением числа голодающих семей, что ставит под сомнение обозначенный рост численности населения РФ в обозначенный период реализации стратегии.
Здесь будет уместным сослаться на интервью Владимира Путина ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», в котором президент России отметил, что убыль населения в РФ в 2019 году составила 260 тыс. человек, несмотря на увеличение продолжительности жизни и снижение показателей смертности. По его словам, такая убыль прогнозировалась заранее, так как в детородный возраст сейчас вступило меньше людей, чем было несколько лет назад.
Учитывая сказанное Президентом России, довольно опрометчиво и рискованно делать в стратегии основную ставку на ожидаемый естественный прирост населения и на увеличение доли трудоспособного населения за счет увеличения пенсионного возраста, а также на ожидаемый рост денежных доходов населения более, чем в 1,5 раза что должно способствовать росту потребления пищевой продукции и, как следствие, развитию пищевой и перерабатывающей промышленности.
Также нельзя не отметить и то, что, хотя отечественным пищепромом и решена задача устойчивого снабжения населения страны основными видами пищевой продукции отечественного производства, тем не менее, наблюдается продолжающееся снижение доли расходов на продукты питания в общем объеме потребительских расходов населения, что можно объяснить продолжительной самоизоляцией населения, потерей работы, а также отсутствием должной финансовой помощи населению со стороны государства.
Также и заявление в стратегии, что средние и малые предприятия, расположенные в небольших городах и сельских поселениях, могут обеспечить переработку широкого спектра сельскохозяйственной продукции, не соответствует фактическому состоянию данных форм бизнеса, поскольку большинство из них уже прекратили свою деятельность, и на их восстановление при существующей динамике «выбивания» данных форм хозяйствования крупными агрохолдингами может не хватить обозначенного срока реализации стратегии.
А обозначенное в стратегии решение основных проблем развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 2030 года путем развития крупных агропродовольственных холдингов, способных привлекать значительные заемные средства для реализации масштабных инвестиционных проектов, будет способствовать еще большему поглощению малого и среднего звена сельхозпроизводителей и сельхозпереработчиков.
В связи с вышесказанным становится очевидным, что, в отличие от классического приема гамбита – пожертвовать малым для дальнейшего успеха, – данная стратегия и ее разработчики жертвуют сразу крупной фигурой: отсутствием финансовой возможности населения страны наесться при уже существующем изобилии продуктов питания. При этом ожидается от опрометчиво сохраненной малой фигуры большой (и мифический) эффект – успешная реализация стратегии посредством не менее мифического повышения численности населения и его благосостояния при существующей и активно прогрессирующей динамики сокращения этих показателей.
Может, в случае физической невозможности взрослого населения страны дожить до повышения располагаемых денежных доходов в 1,5 раза в соответствии с прогнозом социально-экономического развития страны до 2036 года следует воспользоваться рекомендациями Председателя КНР Си Цзиньпина, который призвал проявлять сдержанность в вопросе потребления и расточительства пищи, а также избегать растраты продуктов питания, назвав привычку к такому расточительству «печальной и шокирующей»?
В заключение анализа долгосрочной стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 года хотелось бы отметить, что, какой бы ресурс для успешного ее исполнения ни использовался, тем не менее, основным фактором ее исполнения будет человек-потребитель – при условии финансового альянса сторон: производителю есть, на что произвести и что предложить, а потребителю есть, на что купить.
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