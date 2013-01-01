ТПП РФ: для реализации стратегии развития пищепрома недостаточно просто изобилия продуктов



Представленная в августе текущего года Минсельхозом России «Долгосрочная стратегия развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 года», прошла оценку как отраслевыми сообществами, так и федеральными органами исполнительной власти. Документ комментирует, член Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка Виктор Кирочкини.

Пищевая и перерабатывающая промышленность является системообразующей сферой экономики страны, формирующей агропродовольственный рынок, продовольственную и экономическую безопасность, и сохраняет лидирующее положение в структуре промышленного производства России.

Нельзя не уделить отдельную строку мясоперерабатывающему сектору, который занимает особое место среди отраслей пищевой промышленности, поскольку мясо является продуктом первой необходимости, не имеющим аналогов и полноценных продуктов-заменителей. Мясные продукты являются частью государственного стратегического запаса, а мясоперерабатывающая отрасль вносит значительный вклад в формирование продовольственной и экономической безопасности России

Современное состояние и положительные показатели пищевой и перерабатывающей промышленности, особенно тех групп производств, которые заняты в сфере переработки животного сырья и производстве пищевой продукции, зависят, в свою очередь, от качества законодательного продукта, регулирующего деятельность пищепрома страны, а мнение производственников отрасли должно непременно учитываться при формирования окончательной редакции нормативно-правового и законодательного продукта.

Справедливости ради стоит отметить, что упомянутая долгосрочная стратегия именно и предусматривает системное решение существующих проблем, а также механизмы реализации ее мероприятий и показатели их результативности

К необходимости решения существующих и долгое время не решаемых системных проблем промышленной переработки сырья животного происхождения с целью успешной реализации мероприятий стратегии необходимо отнести, в первую очередь, регуляторные риски со стороны Россельхознадзора и Роспотребнадзора, которые до сей поры не могут установить партнерские отношения, продолжая конкурировать на продуктовых полках, дублируя друг друга и тем самым усложняя функционирование пищепрома избыточными требованиями.

Исключение из контрольно-надзорных функций только этих дублирующих друг друга требований конкурирующих ведомств значительно снизит цену на продукцию животного происхождения, что является немаловажным фактором в условиях мировой пандемии и, в связи с этим, резким снижением доходов населения.

Отсутствие же изменений регуляторной политики может негативно повлиять на развитие всего пищепрома, значительно снизит инвестиционную привлекательность отрасли, что и отмечено в самой стратегии.

Что касается поднятой в стратегии проблемы обеспечения баланса интересов производителей сельскохозяйственной продукции и переработчиков при совершенствовании мер тарифных и нетарифных ограничений, то хотелось бы увидеть завершенную и работоспособную форму данной модели, четко раскрывающую правовую схему взаимодействия сторон и продвижения сельхозсырья от фермы до цеха переработчика.

Значительный акцент в долгосрочной стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 года делается на устойчивый рост численности населения Российской Федерации благодаря стабильному снабжению населения страны безопасной и качественной пищевой продукцией и обеспечению устойчивого роста реальных доходов граждан за счет развития промышленности.

Это не соответствует фактической ситуации

На данный момент, несмотря на изобилие продовольствия и динамичную работу пищепрома, население страны, тем не менее, сокращается с ярко выраженной, на этом фоне, нищетой и увеличением числа голодающих семей, что ставит под сомнение обозначенный рост численности населения РФ в обозначенный период реализации стратегии.

Здесь будет уместным сослаться на интервью Владимира Путина ТАСС для проекта «20 вопросов Владимиру Путину», в котором президент России отметил, что убыль населения в РФ в 2019 году составила 260 тыс. человек, несмотря на увеличение продолжительности жизни и снижение показателей смертности. По его словам, такая убыль прогнозировалась заранее, так как в детородный возраст сейчас вступило меньше людей, чем было несколько лет назад.

Учитывая сказанное Президентом России, довольно опрометчиво и рискованно делать в стратегии основную ставку на ожидаемый естественный прирост населения и на увеличение доли трудоспособного населения за счет увеличения пенсионного возраста, а также на ожидаемый рост денежных доходов населения более, чем в 1,5 раза что должно способствовать росту потребления пищевой продукции и, как следствие, развитию пищевой и перерабатывающей промышленности.

Также нельзя не отметить и то, что, хотя отечественным пищепромом и решена задача устойчивого снабжения населения страны основными видами пищевой продукции отечественного производства, тем не менее, наблюдается продолжающееся снижение доли расходов на продукты питания в общем объеме потребительских расходов населения, что можно объяснить продолжительной самоизоляцией населения, потерей работы, а также отсутствием должной финансовой помощи населению со стороны государства.

Также и заявление в стратегии, что средние и малые предприятия, расположенные в небольших городах и сельских поселениях, могут обеспечить переработку широкого спектра сельскохозяйственной продукции, не соответствует фактическому состоянию данных форм бизнеса, поскольку большинство из них уже прекратили свою деятельность, и на их восстановление при существующей динамике «выбивания» данных форм хозяйствования крупными агрохолдингами может не хватить обозначенного срока реализации стратегии.

А обозначенное в стратегии решение основных проблем развития пищевой и перерабатывающей промышленности до 2030 года путем развития крупных агропродовольственных холдингов, способных привлекать значительные заемные средства для реализации масштабных инвестиционных проектов, будет способствовать еще большему поглощению малого и среднего звена сельхозпроизводителей и сельхозпереработчиков.

В связи с вышесказанным становится очевидным, что, в отличие от классического приема гамбита – пожертвовать малым для дальнейшего успеха, – данная стратегия и ее разработчики жертвуют сразу крупной фигурой: отсутствием финансовой возможности населения страны наесться при уже существующем изобилии продуктов питания. При этом ожидается от опрометчиво сохраненной малой фигуры большой (и мифический) эффект – успешная реализация стратегии посредством не менее мифического повышения численности населения и его благосостояния при существующей и активно прогрессирующей динамики сокращения этих показателей.

Может, в случае физической невозможности взрослого населения страны дожить до повышения располагаемых денежных доходов в 1,5 раза в соответствии с прогнозом социально-экономического развития страны до 2036 года следует воспользоваться рекомендациями Председателя КНР Си Цзиньпина, который призвал проявлять сдержанность в вопросе потребления и расточительства пищи, а также избегать растраты продуктов питания, назвав привычку к такому расточительству «печальной и шокирующей»?

В заключение анализа долгосрочной стратегии развития пищевой и перерабатывающей промышленности Российской Федерации до 2030 года хотелось бы отметить, что, какой бы ресурс для успешного ее исполнения ни использовался, тем не менее, основным фактором ее исполнения будет человек-потребитель – при условии финансового альянса сторон: производителю есть, на что произвести и что предложить, а потребителю есть, на что купить.