Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
25 МАР, 12:14 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

25 МАР, 12:14 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

ТПП РФ помогает лесопромышленному бизнесу участвовать в программах ФРП

Мар 25
ТПП РФ
ТПП РФ помогает лесопромышленному бизнесу участвовать в программах ФРП


Способствовать реализации Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года должна расширенная линейка программ льготных займов для проектов по переработке леса Фонда развития промышленности, реализуемая совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. Чем именно могут быть интересны программы ФРП для предприятий отечественной деревообрабатывающей отрасли, рассказывает председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в лесопромышленном комплексе Николай Макаров.

ТПП РФ активно привлекает предприятия лесопромышленного комплекса для участия в программах льготного финансирования ФРП. Эксперты ТПП РФ встречаются с предпринимателями – получателями поддержки ФРП и теми, кто только планирует подавать заявки на льготное финансирование. Палаты в регионах адресно взаимодействуют с предпринимательским сообществом, постоянно информируют предпринимателей о возможностях, которые предлагает Фонд.

Так, в 2021 году компании отечественного лесопромышленного комплекса смогут взять льготные кредиты в рамках решения масштабной задачи по переработке леса внутри страны. На сегодняшний день ФРП реализуется 5 программ финансирования предприятий деревообрабатывающей отрасли разного масштаба и глубины переработки, от небольших предприятий до крупных лесопромышленных комплексов. Это «Проекты лесной промышленности» (действует совместно с региональными фондами), «Лизинговые проекты», «Проекты развития», «Комплектующие изделия» и «Приоритетные проекты».

В конце 2020 года стартовала программа совместного финансирования с региональными Фондами развития промышленности «Проекты лесной промышленности». Льготные займы предприятиям малого и среднего бизнеса предоставляются на финансирование проектов по модернизации производственных мощностей для обработки древесины путем приобретения технологического оборудования. Федеральный и региональные фонды в соотношении: 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов) предоставляют совместные займы под 1% или 3% годовых в размере от 20 до 100 млн рублей. Срок займа по данной программе составляет до 3 лет.

Для финансирования небольших проектов работают отдельные программы региональных фондов развития промышленности. Речь о займах от 1 до 20 млн рублей сроком до 36 месяцев под процентную ставку 2% годовых. При этом, необходимо софинансирование 20% и более процентов бюджета проекта за счет собственных средств, а общий бюджет проекта должен быть от 1,2 млн рублей.

Если у предприятия лесной промышленности более масштабные проекты, то можно воспользоваться действующей программой ФРП «Проекты развития», где действуют займы от 50 до 500 млн рублей. Программа предназначена для проектов по созданию или модернизации промышленных предприятий по обработке дерева, производству строительных конструкций, мебели, бумаги и бумажных изделий. В рамках данной программы действует процентная ставка: 1% при покупке российского оборудования на сумму не менее 50% от суммы займа; 1% первые 3 года и 3% на оставшийся срок при банковской гарантии; 3% в остальных случаях. Общий бюджет проекта должен составлять от 100 млн рублей.

Расширяется перечень оборудования по программе «Лизинговые проекты», что позволит лесообрабатывающим предприятиям брать в льготный лизинг под 1% годовых оборудование для лесопереработки, погрузочно-разгрузочную технику и самоходные машины (включая автопогрузчики и краны), а также уникальные машины, представляющие собой базовую часть современного лесозаготовительного комплекса – харвестеры и форвардеры. Софинансирование за счет средств ФРП составляет до 45% бюджета проекта для обрабатывающих производств.

Программа «Комплектующие изделия» предназначена для проектов, направленных на организацию и/или модернизацию производства комплектующих изделий, применяемых в составе продукции мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Процентная ставка составляет 1% первые 3 года и 3% на оставшийся срок при условии, что более 20% бюджета проекта будет профинансировано за счет собственных средств, средств частных инвесторов или банков.

Программа «Приоритетные проекты» предназначена для финансирования проектов, соответствующих одному из следующих требований: технология включена в перечень современных технологий; продукт входит в отраслевые планы импортозамещения; продукт соответствует «Правилам отнесения продукции к промышленной продукции», не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов.

ФРП в рамках действующих программ финансирования уже выдал более 60 займов на создание новых или модернизацию действующих деревообрабатывающих производств на общую сумму 13 млрд рублей. Всего экспертным советом ФРП и сопровождаемых системой ТПП РФ было рекомендовано к финансированию 840 проектов в 69 регионах России (по данным официального сайта Фонда на ноябрь 2020 года). 68 проектов было профинансировано в отраслях «лесная промышленность» и «стройматериалы».

Все эти и многие другие меры, реализуемые совместно ТПП РФ и ФРП, направлены на предоставление реальных возможностей для предпринимательского сообщества по переориентации своих производств на более глубокую переработку древесины в связи с решением стратегической задачи по переработке леса внутри страны и запретом экспорта «кругляка» с 2022 года.

 

 

 

25 Мар 2021, ТПП РФ


Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Вне региона (Федерация):
24 Мар:
24 Мар:
23 Мар:
Вне округа (Федерация):
21 Мар:
21 Мар:
18 Мар:
РОССИЯ:
23 Мар:
23 Мар:
23 Мар:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

С россиян предложили требовать паспорта в соцсетях и мессенджерах

С россиян предложили требовать паспорта в соцсетях и мессенджерах
Политика

«Газпром» стал убыточным впервые с дефолта 1998 года. Потери составили 700 млрд рублей

«Газпром» стал убыточным впервые с дефолта 1998 года. Потери составили 700 млрд рублей
Экономика 1

США обнаружили зависимость от поставок нефтепродуктов из России

США обнаружили зависимость от поставок нефтепродуктов из России
Экономика 6

Похоронные услуги росли в России быстрее всего в 2020 году

Похоронные услуги росли в России быстрее всего в 2020 году
Экономика 2

Узнай, страна!

ТПП РФ помогает лесопромышленному бизнесу участвовать в программах ФРП

ТПП РФ помогает лесопромышленному бизнесу участвовать в программах ФРП

Крупный инвестиционный проект в области освоения лесов реализован в Карелии

Крупный инвестиционный проект в области освоения лесов реализован в Карелии

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

11:16 ТПП РФ помогает лесопромышленному бизнесу участвовать в программах ФРП ТПП РФ помогает лесопромышленному бизнесу участвовать в программах ФРП
В РФ могут вернуть индексацию пенсий для всех пенсионеров
В РФ могут вернуть индексацию пенсий для всех пенсионеров
24 МАР, 20:25 Крупный инвестиционный проект в области освоения лесов реализован в Карелии Крупный инвестиционный проект в области освоения лесов реализован в Карелии
24 МАР, 17:16 Уникальное Харасавэйское месторождение - лидер рейтинга достижений регионов «Капитала страны» Уникальное Харасавэйское месторождение - лидер рейтинга достижений регионов «Капитала страны»
23 МАР, 20:57 Новая производственная линия заработала на Хабаровском трубном заводе Новая производственная линия заработала на Хабаровском трубном заводе
23 МАР, 17:31 ТПП РФ готова к предметной работе по научно-технологическому развитию страны ТПП РФ готова к предметной работе по научно-технологическому развитию страны
23 МАР, 16:49 Цех по производству защитных костюмов и спецодежды открыли на Кузбассе Цех по производству защитных костюмов и спецодежды открыли на Кузбассе
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
23 МАР, 16:05 Новый производственный корпус промышленной автоматики появился в Саратовской области Новый производственный корпус промышленной автоматики появился в Саратовской области
22 МАР, 19:51 В Алтайском крае приступили к тестированию подземного беспилотника В Алтайском крае приступили к тестированию подземного беспилотника
22 МАР, 18:26 В Вологодской области создали уникальную установку по производству активированного угля В Вологодской области создали уникальную установку по производству активированного угля
22 МАР, 17:19 Первая очередь крупнейшего за Уралом оптового центра открылась в Новосибирской области Первая очередь крупнейшего за Уралом оптового центра открылась в Новосибирской области
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter