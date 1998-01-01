ТПП РФ помогает лесопромышленному бизнесу участвовать в программах ФРП



Способствовать реализации Стратегии развития лесного комплекса до 2030 года должна расширенная линейка программ льготных займов для проектов по переработке леса Фонда развития промышленности, реализуемая совместно с Торгово-промышленной палатой Российской Федерации. Чем именно могут быть интересны программы ФРП для предприятий отечественной деревообрабатывающей отрасли, рассказывает председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в лесопромышленном комплексе Николай Макаров.

ТПП РФ активно привлекает предприятия лесопромышленного комплекса для участия в программах льготного финансирования ФРП. Эксперты ТПП РФ встречаются с предпринимателями – получателями поддержки ФРП и теми, кто только планирует подавать заявки на льготное финансирование. Палаты в регионах адресно взаимодействуют с предпринимательским сообществом, постоянно информируют предпринимателей о возможностях, которые предлагает Фонд.

Так, в 2021 году компании отечественного лесопромышленного комплекса смогут взять льготные кредиты в рамках решения масштабной задачи по переработке леса внутри страны. На сегодняшний день ФРП реализуется 5 программ финансирования предприятий деревообрабатывающей отрасли разного масштаба и глубины переработки, от небольших предприятий до крупных лесопромышленных комплексов. Это «Проекты лесной промышленности» (действует совместно с региональными фондами), «Лизинговые проекты», «Проекты развития», «Комплектующие изделия» и «Приоритетные проекты».

В конце 2020 года стартовала программа совместного финансирования с региональными Фондами развития промышленности «Проекты лесной промышленности». Льготные займы предприятиям малого и среднего бизнеса предоставляются на финансирование проектов по модернизации производственных мощностей для обработки древесины путем приобретения технологического оборудования. Федеральный и региональные фонды в соотношении: 70% (федеральные средства) на 30% (средства регионов) предоставляют совместные займы под 1% или 3% годовых в размере от 20 до 100 млн рублей. Срок займа по данной программе составляет до 3 лет.

Для финансирования небольших проектов работают отдельные программы региональных фондов развития промышленности. Речь о займах от 1 до 20 млн рублей сроком до 36 месяцев под процентную ставку 2% годовых. При этом, необходимо софинансирование 20% и более процентов бюджета проекта за счет собственных средств, а общий бюджет проекта должен быть от 1,2 млн рублей.

Если у предприятия лесной промышленности более масштабные проекты, то можно воспользоваться действующей программой ФРП «Проекты развития», где действуют займы от 50 до 500 млн рублей. Программа предназначена для проектов по созданию или модернизации промышленных предприятий по обработке дерева, производству строительных конструкций, мебели, бумаги и бумажных изделий. В рамках данной программы действует процентная ставка: 1% при покупке российского оборудования на сумму не менее 50% от суммы займа; 1% первые 3 года и 3% на оставшийся срок при банковской гарантии; 3% в остальных случаях. Общий бюджет проекта должен составлять от 100 млн рублей.

Расширяется перечень оборудования по программе «Лизинговые проекты», что позволит лесообрабатывающим предприятиям брать в льготный лизинг под 1% годовых оборудование для лесопереработки, погрузочно-разгрузочную технику и самоходные машины (включая автопогрузчики и краны), а также уникальные машины, представляющие собой базовую часть современного лесозаготовительного комплекса – харвестеры и форвардеры. Софинансирование за счет средств ФРП составляет до 45% бюджета проекта для обрабатывающих производств.

Программа «Комплектующие изделия» предназначена для проектов, направленных на организацию и/или модернизацию производства комплектующих изделий, применяемых в составе продукции мебельной и деревообрабатывающей промышленности. Процентная ставка составляет 1% первые 3 года и 3% на оставшийся срок при условии, что более 20% бюджета проекта будет профинансировано за счет собственных средств, средств частных инвесторов или банков.

Программа «Приоритетные проекты» предназначена для финансирования проектов, соответствующих одному из следующих требований: технология включена в перечень современных технологий; продукт входит в отраслевые планы импортозамещения; продукт соответствует «Правилам отнесения продукции к промышленной продукции», не имеющей произведенных в Российской Федерации аналогов.

ФРП в рамках действующих программ финансирования уже выдал более 60 займов на создание новых или модернизацию действующих деревообрабатывающих производств на общую сумму 13 млрд рублей. Всего экспертным советом ФРП и сопровождаемых системой ТПП РФ было рекомендовано к финансированию 840 проектов в 69 регионах России (по данным официального сайта Фонда на ноябрь 2020 года). 68 проектов было профинансировано в отраслях «лесная промышленность» и «стройматериалы».

Все эти и многие другие меры, реализуемые совместно ТПП РФ и ФРП, направлены на предоставление реальных возможностей для предпринимательского сообщества по переориентации своих производств на более глубокую переработку древесины в связи с решением стратегической задачи по переработке леса внутри страны и запретом экспорта «кругляка» с 2022 года.