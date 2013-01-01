Лучших журналистов, пишущих об отечественном бизнесе, наградили в Москве



8 апреля этого года Торгово-промышленная палата (ТПП РФ) и Союз журналистов России определили победителей 27-го всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России». Партнерами конкурса выступили АО АКБ «Международный финансовый клуб» (Банк МФК) и Группа «ФосАгро».

8 апреля этого года Торгово-промышленная палата (ТПП РФ) и Союз журналистов России определили победителей 27-го всероссийского конкурса журналистов «Экономическое возрождение России». Партнерами церемонии выступили АО АКБ «Международный финансовый клуб» (Банк МФК) и Группа «ФосАгро».

Для выбора победителей членам жюри пришлось изрядно потрудиться. Необходимо было отобрать лучшие работы журналистов не только на федеральном, но и на региональном уровне. Не остались в стороне и отраслевые средства массовой информации.

Как отметил в ходе церемонии награждения представителей СМИ вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев, несмотря на пандемию, активность СМИ не убавляется. По его словам, заявки на участие пришли из 310 российских городов. Это довольно внушительный результат.

В мероприятии также приняли участие генеральный директор МИА «Россия сегодня» Дмитрий Киселев, секретарь Союза журналистов России Алексей Вишневецкий, председатель комитета Государственной Думы ФС РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн,заместитель председателя Правления банка «Международный финансовый клуб» Анатолий Хвостиков, первый заместитель генерального директора ПАО «ФосАгро» Евгений Новицкий, директор Центра по связям с общественностью и СМИ ТПП РФ Александр Шкирандо, известные журналисты и редакторы федеральных и региональных СМИ.

Невозможно в краткой заметке перечислить всех лауреатов, а их список значителен. Но основных номинантов назвать всё-таки стоит. Гран-при конкурса "Лучшая история предпринимательского успеха" по праву заслужила газета "Курская правда". Лучшими федеральными СМИ признаны бизнес-агентство «Экономика сегодня», журнал Business Excellence, сетевое издание "Регионы онлайн". Из регионалов уверенно вышли в лидеры газета "Деловой интерес" (Пермь), газета "Знамя труда" (Тамбовская область), информационное агентство "Хакасия" (Абакан), АНО "Ямал-Медиа" (Салехард), "Радио России. Иркутск", интернет-портал "Волгапромэксперт" (Волгоград) и другие.

Напомним, что всероссийский конкурс журналистов "Экономическое возрождение России" проводится ежегодно с 1993 года. По словам организаторов основной целью его стало развитие экономического направления в журналистике и поддержка отечественного предпринимательства средствами СМИ. Немаловажную роль в этом играет объективное отражение в СМИ острых проблем для отечественного бизнеса.

В рамках мероприятия пройдет Всероссийский форум деловых СМИ «Деловые СМИ в период пандемии: новые вызовы и тренды». На нем обсудили непростые условия существования СМИ и нерешенные

проблемы развития, усугубившиеся в связи с распространением коронавирусной пандемии и последовавшим экономическим кризисом в стране. Участники форума затронули вопросы о трансформации деловых СМИ, ускоренной эпидемиологическими ограничениями, о мультимедийных форматах редакций, о роли и задачах деловых СМИ в освещении непростых экономических процессов в стране, о тяжелом положении отрасли и многочисленных нерешенных проблемах. Представители федеральных и региональных СМИ поделились своими практиками.

В форуме приняли участие председатель Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере медиакоммуникаций, руководитель телевизионного синдиката «СТП МЕДИА» Игорь Потоцкий, декан Факультета журналистики МГУ им. М.В.Ломоносова Елена Вартанова, главный редактор газеты «Экономика и жизнь» Татьяна Иванова, главный редактор информационно-коммуникационной группы «Бизнес Диалог Медиа» Мария Суворовская, главный редактор региональных программ телекомпании «Общественное телевидение России» Сергей Ломакин, известные журналисты и эксперты в области СМИ со всей страны.