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ТОП-10 достижений недели: регионы России разрабатывали авиакосмические двигатели и новые технологии

Фев 4
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 достижений недели: регионы России разрабатывали авиакосмические двигатели и новые технологии


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей недели о достижениях регионов Российской Федерации.

1. Первые линии нанесения защитных покрытий для двигателей ракет "Ангара" создали в Пермском крае. На территории будущего технополиса "Новый Звездный" в Новых Лядах идет создание комплекса серийного изготовления двигателей РД-191 для российских ракет "Ангара". Сейчас специалисты завершили монтаж и сборку первых гальванических линий серебрения и золочения.

2. Первый комплект системы автоматического управления нового авиационного двигателя ПД-8 собрали специалисты "ОДК-СТАР". Система автоматического управления ПД-8 обладает высокими показателями ресурса и отказобезопасности. В конструкции, которая собрана в самые кратчайшие сроки, применяются только российские материалы и радиоэлектронная элементная база.

3. В Свердловской области совершил свой первый полет легкий многоцелевой самолет ЛМС-901 "Байкал". Самолет взлетел с аэродрома Арамиль. Полет проходил на высоте 500 метров и длился около 25 минут. Проект позволит оживить перевозки на местных воздушных линиях и решить проблемы с обеспечением транспортной доступности, которая особенно остро стоит на Дальнем Востоке.

4. Чувашские ученые разработали прибор для проведения анализа сельхозземель за несколько минут. Профилограф предназначен для оценки качества вспашки, чтобы обеспечить комплексный контроль качества обработки почвы по целому ряду агротехнических показателей. Он поможет управлять продуктивностью посевов, количественно учитывая внутрипольную вариабельность среды обитания растений.

5. Астраханские ученые создали робота в помощь рыбакам. Новый комплекс "Берш" предназначен для поиска рыбы и исследования рельефа дна. Ему не страшны ни ветер, ни волны, ни камыши. Он может проводить работы на мелководье и среди большого количества водорослей. Устройство оснащено солнечной батареей, многолучевым эхолотом и модулем автоматизированной прикормки. Управлять им можно дистанционно, с берега или судна.

6. Установку для производства водорода путем термического пиролиза углеводородов изобрели в Алтайском крае. Установка помогает добиться высокой степени разделения водорода и углерода быстрым высокотемпературным пиролизом при атмосферном давлении без доступа кислорода и без получения СО2.

7. В Карелии разработали инновационную кормовую добавку «МУСТАЛА®». Препарат представляет собой минеральный активатор пищеварения - адсорбент микотоксинов. Его действие основано на уникальных свойствах шунгита, подвергнутого глубокой модификации. Регулярное применение кормовой добавки оказывает комплексное влияние на организм высокопродуктивных животных.

8. Инновационные технологии создания трикотажных материалов разработали в Тульской области. Перчатки, изготовленные при помощи данной технологии, лучше облегают руки и обеспечивают высокий уровень подвижности. Это помогает предотвратить напряжение мышц при повторяющихся движениях и появление травм.

9. В Краснодарском крае открыли новое нефтяное месторождение. Специалисты получили промышленный приток нефти с поисково-оценочной скважины в Славянском районе. По предварительным данным, ресурсы оценили в 6,7 млн тонн условного топлива. Планируется продолжить разведку участка месторождения и провести поисковое бурение Калабатского месторождения.

10. В Тверской области открыт новый современный цех по переработке молока. Помещение цеха оборудовано холодильниками, морозильными камерами, сепараторами, аппаратами для пастеризации и расфасовки молочной продукции, а также станцией розлива молока, которая позволяет наполнять молочными продуктами порядка 1000 бутылок в час.

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



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