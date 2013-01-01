ТОП-10 достижений июня: регионы России сделали шаги в будущее нашего автопрома и мировой энергетики



«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей июня о достижениях регионов Российской Федерации.

В июне в регионах Россия ввели в эксплуатацию и дали старт строительству целого ряда крупнейших предприятий в сфере нефте-и газопереработки. Так, в Амурской области открыта первая очередь одного из самых мощных в мире предприятий глубокой переработки газа, поступающего по «Силе Сибири», а на Кузбассе создают уникальное производство, позволяющее эффективно использовать метан из угольных пластов. На этих и других предприятиях устанавливается российское оборудование и внедряются отечественные технологии. А ученые продолжают открывает новые возможности для этих отраслей – в Томской области разработали прототип томографа для поиска трудноизвлекаемых запасов нефти.

Этот же регион обеспечил новый вклад России в будущее ядерной энергетики – здесь стартовало строительство энергоблока с реактором нового типа БРЕСТ-ОД-300.

Сразу два ярких события в сфере российского автопрома произошло в Татарстане – здесь открыли завод по выпуску первого отечественного брэнда премиальных автомобилей Aurus и цех, который выпускает рамы для КАМАЗов поколения К5. При этом в Волгоградской и Самарской областях запустили импортозамещающее производство комплектующих для автопрома.

В Амурской области запустили первую очередь крупнейшего газоперерабатывающего завода В Томской области стартовало строительство энергоблока с уникальным реактором БРЕСТ-ОД-300 В Республике Татарстан открыли завод первого российского бренда премиальных автомобилей Aurus В ЯНАО ввели в эксплуатацию Тазовское нефтегазовое месторождение В Нижегородской области запустили новейший комплекс изомеризации нефти В Ростовской области открыли первый в России ветропарк группы Enel В Краснодарском крае стартовало строительство федеральной дороги А-289 на Крымский мост В Кемеровской области стартовало строительство завода по сжижению газа из метана В Красноярском крае стартовало строительство дороги к Сырадасайскому угольному месторождению В Самарской области в ОЭЗ «Тольятти» запустили производство автокомпонентов

В июне десятки регионов заложили платформу для дальнейшего развития экономики. И реализация ряда крупных инвестиционных проектов началась раньше, чем «высохли чернила» на соглашениях, подписанных в начале июня на ПМЭФ-2021.

События минувшего месяца показали, что Россия по-прежнему остается привлекательной для иностранных инвесторов. В Калужской области стартовало строительство хлебозавода бельгийской компании, в Тульской области - строительство завода «МакКейн», по переработке картофеля, а в Республике Татарстан дали старт строительству смарт-завода Haier

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