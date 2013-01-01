Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
05 ИЮЛ, 22:47 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

05 ИЮЛ, 22:47 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Поиск на КС
16+

ТОП-10 достижений июня: регионы России сделали шаги в будущее нашего автопрома и мировой энергетики

Июл 5
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
ТОП-10 достижений июня: регионы России сделали шаги в будущее нашего автопрома и мировой энергетики


«Капитал страны» представляет свой рейтинг главных новостей июня о достижениях регионов Российской Федерации.

В июне в регионах Россия ввели в эксплуатацию и дали старт строительству целого ряда крупнейших предприятий в сфере нефте-и газопереработки. Так, в Амурской области открыта первая очередь одного из самых мощных в мире предприятий глубокой переработки газа, поступающего по «Силе Сибири», а на Кузбассе создают уникальное производство, позволяющее эффективно использовать метан из угольных пластов. На этих и других предприятиях устанавливается российское оборудование и внедряются отечественные технологии. А ученые продолжают открывает новые возможности для этих отраслей – в Томской области разработали прототип томографа для поиска трудноизвлекаемых запасов нефти.

Этот же регион обеспечил новый вклад России в будущее ядерной энергетики – здесь стартовало строительство энергоблока с реактором нового типа БРЕСТ-ОД-300.

Сразу два ярких события в сфере российского автопрома произошло в Татарстане – здесь открыли завод по выпуску первого отечественного брэнда премиальных автомобилей Aurus и цех, который выпускает рамы для КАМАЗов поколения К5. При этом в Волгоградской и Самарской областях запустили импортозамещающее производство комплектующих для автопрома.

 

  1. В Амурской области запустили первую очередь крупнейшего газоперерабатывающего завода

  2. В Томской области стартовало строительство энергоблока с уникальным реактором БРЕСТ-ОД-300

  3. В Республике Татарстан открыли завод первого российского бренда премиальных автомобилей Aurus

  4. В ЯНАО ввели в эксплуатацию Тазовское нефтегазовое месторождение

  5. В Нижегородской области запустили новейший комплекс изомеризации нефти

  6. В Ростовской области открыли первый в России ветропарк группы Enel

  7. В Краснодарском крае стартовало строительство федеральной дороги А-289 на Крымский мост

  8. В Кемеровской области стартовало строительство завода по сжижению газа из метана

  9. В Красноярском крае стартовало строительство дороги к Сырадасайскому угольному месторождению

  10. В Самарской области в ОЭЗ «Тольятти» запустили производство автокомпонентов

 

В июне десятки  регионов заложили  платформу для дальнейшего  развития экономики. И реализация ряда крупных инвестиционных проектов началась раньше, чем «высохли чернила» на соглашениях, подписанных в начале июня на ПМЭФ-2021.

События минувшего месяца показали, что Россия по-прежнему остается привлекательной для  иностранных инвесторов. В Калужской области стартовало строительство хлебозавода бельгийской компании, в Тульской области - строительство завода «МакКейн»,  по переработке картофеля, а в Республике Татарстан дали старт строительству смарт-завода Haier

 

Еще больше достижений России можно найти в нашем спецпроекте «Узнай, страна!»



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Вне региона (Федерация):
5 Июл:
2 Июл:
25 Июн:
Вне округа (Федерация):
24 Июн:
23 Июн:
19 Июн:
РОССИЯ:
5 Июл:
5 Июл:
2 Июл:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

«Газпром» попросит в долг доллары, несмотря на рекордную выручку и цены в Европе

«Газпром» попросит в долг доллары, несмотря на рекордную выручку и цены в Европе
Экономика

Пенсии россиян предложили вложить в «озеленение» экономики России

Пенсии россиян предложили вложить в «озеленение» экономики России
Экономика 2

Минфин готовит новый удар по рублю. За месяц скупит 4 млрд долларов в «кубышку»

Минфин готовит новый удар по рублю. За месяц скупит 4 млрд долларов в «кубышку»
Экономика 2

«В советское время цены не росли». Властям предложили «обуздать» цены на продукты

«В советское время цены не росли». Властям предложили «обуздать» цены на продукты
Экономика 3

Узнай, страна!

В Новгородской области появится ОЭЗ промышленно-производственного типа

В Новгородской области появится ОЭЗ промышленно-производственного типа

В Санкт-Петербурге создали первую российскую тихоходную турбоустановку мощностью 1255 МВт

В Санкт-Петербурге создали первую российскую тихоходную турбоустановку мощностью 1255 МВт

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

22:46 В Новгородской области появится ОЭЗ промышленно-производственного типа В Новгородской области появится ОЭЗ промышленно-производственного типа
В Москве закрылся пункт вакцинации в ГУМе
В Москве закрылся пункт вакцинации в ГУМе
21:03 В Санкт-Петербурге создали первую российскую тихоходную турбоустановку мощностью 1255 МВт В Санкт-Петербурге создали первую российскую тихоходную турбоустановку мощностью 1255 МВт
20:21 МАКСу быть! МАКСу быть!
17:47 ТОП-10 достижений июня: регионы России сделали шаги в будущее нашего автопрома и мировой энергетики ТОП-10 достижений июня: регионы России сделали шаги в будущее нашего автопрома и мировой энергетики
02 ИЮЛ, 14:40 ТОП-10 достижений недели: российские регионы сделали успешные старты проектов и запуски производств ТОП-10 достижений недели: российские регионы сделали успешные старты проектов и запуски производств
02 ИЮЛ, 14:11 В Краснодарском крае стартовало строительство федеральной дороги А-289 на Крымский мост В Краснодарском крае стартовало строительство федеральной дороги А-289 на Крымский мост
«Газпром» попросит в долг доллары, несмотря на рекордную выручку и цены в Европе
«Газпром» попросит в долг доллары, несмотря на рекордную выручку и цены в Европе
02 ИЮЛ, 12:22 В Оренбургской области построят фабрику по обогащению каолинов для производства керамики В Оренбургской области построят фабрику по обогащению каолинов для производства керамики
02 ИЮЛ, 11:38 В Республике Башкортостан заработал крупный свиноводческий комплекс В Республике Башкортостан заработал крупный свиноводческий комплекс
01 ИЮЛ, 23:46 В Челябинской области построят сверхсовременную доменную печь на Магнитке В Челябинской области построят сверхсовременную доменную печь на Магнитке
01 ИЮЛ, 22:16 В Чеченской Республике заработала первая в регионе солнечная электростанция В Чеченской Республике заработала первая в регионе солнечная электростанция
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter