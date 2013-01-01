Сверхзвуковой гражданский самолет «Стриж» впервые покажут на МАКСе



Еще в 2018 году, во время своего посещения Казанского авиационного завода, президент России Владимир Путин высказал идею о необходимости создания сверхзвукового гражданского лайнера. Это невероятно сложная задача, требующая, к тому же, серьезных финансовых вложений. Но отечественная авиационная отрасль подхватила идею президента. Одной из новых разработок стал сверхзвуковой гражданский самолет (СГС) «Стриж».

Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) является авиационным государственным научным центром России. Специалисты института разработали модель сверхзвукового гражданского самолета (СГС) «Стриж», который ЦАГИ, в числе прочих своих разработок, представит на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

Создание сверхзвуковых самолетов второго поколения технически и финансово непростая задача. Машина должна быть легкой, ее производство и эксплуатация не должны обходиться компаниям слишком дорого, а самое главное, это производимый шум и нагрузка на экологию. Самолет должен отвечать современным требованиям шумности Международной организации гражданской авиации (ICAO) и международным экологическим нормам. Есть и еще одна сложность - в мире не существует двигателей, которые можно было бы устанавливать на сверхзвуковые гражданские самолеты.

Тем не менее, специалисты ЦАГИ справились с поставленными задачами и продемонстрируют итоги своей работ на МАКСе в павильоне F3, стенд А9, и на статической экспозиции.

Отличительной особенностью «Стрижа» станет уникальная аэродинамическая схема с удлиненным носовым отсеком. Конструкторы снабдили машину V-образной формой крыла и раскинутыми килями, а двигатели, в количестве двух штук, и воздухозаборники поместились в хвостовой верхней части машины. Данное решение приведет с снижению звукового удара и уменьшит шумность во время взлета и посадки самолета.

Причем ранее, во время МАКС-2019, ЦАГИ уже демонстрировал общественности макет сверхзвукового бизнес-джета. Длина нового самолета составляет 38 м. Он может вместить до 6 пассажиров и двух членов экипажа. Его скорость достигнет 1,8 Маха, а дальность - полета 6-8 тыс. км.

Юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС 2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.