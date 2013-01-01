Сверхзвуковой гражданский самолет «Стриж» впервые покажут на МАКСе
Еще в 2018 году, во время своего посещения Казанского авиационного завода, президент России Владимир Путин высказал идею о необходимости создания сверхзвукового гражданского лайнера. Это невероятно сложная задача, требующая, к тому же, серьезных финансовых вложений. Но отечественная авиационная отрасль подхватила идею президента. Одной из новых разработок стал сверхзвуковой гражданский самолет (СГС) «Стриж».
Создание сверхзвуковых самолетов второго поколения технически и финансово непростая задача. Машина должна быть легкой, ее производство и эксплуатация не должны обходиться компаниям слишком дорого, а самое главное, это производимый шум и нагрузка на экологию. Самолет должен отвечать современным требованиям шумности Международной организации гражданской авиации (ICAO) и международным экологическим нормам. Есть и еще одна сложность - в мире не существует двигателей, которые можно было бы устанавливать на сверхзвуковые гражданские самолеты.
Тем не менее, специалисты ЦАГИ справились с поставленными задачами и продемонстрируют итоги своей работ на МАКСе в павильоне F3, стенд А9, и на статической экспозиции.
Отличительной особенностью «Стрижа» станет уникальная аэродинамическая схема с удлиненным носовым отсеком. Конструкторы снабдили машину V-образной формой крыла и раскинутыми килями, а двигатели, в количестве двух штук, и воздухозаборники поместились в хвостовой верхней части машины. Данное решение приведет с снижению звукового удара и уменьшит шумность во время взлета и посадки самолета.
Причем ранее, во время МАКС-2019, ЦАГИ уже демонстрировал общественности макет сверхзвукового бизнес-джета. Длина нового самолета составляет 38 м. Он может вместить до 6 пассажиров и двух членов экипажа. Его скорость достигнет 1,8 Маха, а дальность - полета 6-8 тыс. км.
Юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС 2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.
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