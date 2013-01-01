ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
14 ИЮЛ, 23:13 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

14 ИЮЛ, 23:13 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Международный авиационно-космический салон
Поиск на КС
16+

Сверхзвуковой гражданский самолет «Стриж» впервые покажут на МАКСе

Июл 14
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
Сверхзвуковой гражданский самолет «Стриж» впервые покажут на МАКСе


Еще в 2018 году, во время своего посещения Казанского авиационного завода, президент России Владимир Путин высказал идею о необходимости создания сверхзвукового гражданского лайнера. Это невероятно сложная задача, требующая, к тому же, серьезных финансовых вложений. Но отечественная авиационная отрасль подхватила идею президента. Одной из новых разработок стал сверхзвуковой гражданский самолет (СГС) «Стриж».

Центральный аэрогидродинамический институт имени профессора Н. Е. Жуковского (ЦАГИ) является авиационным государственным научным центром России. Специалисты института разработали модель сверхзвукового гражданского самолета (СГС) «Стриж», который ЦАГИ, в числе прочих своих разработок, представит на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2021.

Создание сверхзвуковых самолетов второго поколения технически и финансово непростая задача. Машина должна быть легкой, ее производство и эксплуатация не должны обходиться компаниям слишком дорого, а самое главное, это производимый шум и нагрузка на экологию. Самолет должен отвечать современным требованиям шумности Международной организации гражданской авиации (ICAO) и международным экологическим нормам. Есть и еще одна сложность - в мире не существует двигателей, которые можно было бы устанавливать на сверхзвуковые гражданские самолеты.

Тем не менее, специалисты ЦАГИ справились с поставленными задачами и продемонстрируют итоги своей работ на МАКСе в павильоне F3, стенд А9, и на статической экспозиции.

Отличительной особенностью «Стрижа» станет уникальная аэродинамическая схема с удлиненным носовым отсеком. Конструкторы снабдили машину V-образной формой крыла и раскинутыми килями, а двигатели, в количестве двух штук, и воздухозаборники поместились в хвостовой верхней части машины. Данное решение приведет с снижению звукового удара и уменьшит шумность во время взлета и посадки самолета.

Причем ранее, во время МАКС-2019, ЦАГИ уже демонстрировал общественности макет сверхзвукового бизнес-джета. Длина нового самолета составляет 38 м. Он может вместить до 6 пассажиров и двух членов экипажа. Его скорость достигнет 1,8 Маха, а дальность - полета 6-8 тыс. км.

Юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС 2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.



Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Положение о защите персональных данных
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Вне региона (Федерация):
13 Июл:
12 Июл:
11 Июл:
Вне округа (Федерация):
10 Июл:
9 Июл:
8 Июл:
РОССИЯ:
14 Июл:
14 Июл:
13 Июл:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Правительство сократило расходы на здравоохранение и соцподдержку. Это произошло на фоне роста доходов

Правительство сократило расходы на здравоохранение и соцподдержку. Это произошло на фоне роста доходов
Экономика

Кудрин: Отказ мира от нефти ударит по России дважды

Кудрин: Отказ мира от нефти ударит по России дважды
Экономика 1

«Как ни повышай цену, люди все равно будут покупать». Россиян предупредили о росте цен на еду осенью

«Как ни повышай цену, люди все равно будут покупать». Россиян предупредили о росте цен на еду осенью
Экономика

Росстат: Концы с концами могут свести только 24% российских семей. У 76% – финансовые трудности

Росстат: Концы с концами могут свести только 24% российских семей. У 76% – финансовые трудности
Экономика

Узнай, страна!

Сверхзвуковой гражданский самолет «Стриж» впервые покажут на МАКСе

Сверхзвуковой гражданский самолет «Стриж» впервые покажут на МАКСе

В Санкт-Петербурге создали беспилотный катер для борьбы с браконьерами

В Санкт-Петербурге создали беспилотный катер для борьбы с браконьерами

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

20:58 Сверхзвуковой гражданский самолет «Стриж» впервые покажут на МАКСе Сверхзвуковой гражданский самолет «Стриж» впервые покажут на МАКСе
Минтруда РФ: выплаты на школьников не будут начисляться автоматически
Минтруда РФ: выплаты на школьников не будут начисляться автоматически
20:34 В Санкт-Петербурге создали беспилотный катер для борьбы с браконьерами В Санкт-Петербурге создали беспилотный катер для борьбы с браконьерами
18:36 В ЯНАО стартовало проектирование международной арктической станции «Снежинка» В ЯНАО стартовало проектирование международной арктической станции «Снежинка»
13 ИЮЛ, 23:27 В Республике Дагестан построили хранилище на три тысячи тонн овощей и фруктов В Республике Дагестан построили хранилище на три тысячи тонн овощей и фруктов
13 ИЮЛ, 21:26 «Русские Витязи» примут участие в летном шоу МАКСа «Русские Витязи» примут участие в летном шоу МАКСа
13 ИЮЛ, 19:43 В Смоленской области открыли производство реагентов для очистки выхлопных газов дизельных двигателей В Смоленской области открыли производство реагентов для очистки выхлопных газов дизельных двигателей
Правительство сократило расходы на здравоохранение и соцподдержку. Это произошло на фоне роста доходов
Правительство сократило расходы на здравоохранение и соцподдержку. Это произошло на фоне роста доходов
13 ИЮЛ, 14:48 В Мурманской области по специнвестконтракту построят ветропарк Enel В Мурманской области по специнвестконтракту построят ветропарк Enel
12 ИЮЛ, 23:26 В Новосибирской области на полную мощь заработала крупнейшая в России стекловаренная печь В Новосибирской области на полную мощь заработала крупнейшая в России стекловаренная печь
12 ИЮЛ, 21:12 В Москве разработали систему для абсолютной очистки нефтепродуктов В Москве разработали систему для абсолютной очистки нефтепродуктов
12 ИЮЛ, 16:49 Елена Дыбова: Развитие цифровой экосистемы приведёт к снижению «бумажной» нагрузки на бизнес Елена Дыбова: Развитие цифровой экосистемы приведёт к снижению «бумажной» нагрузки на бизнес
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter