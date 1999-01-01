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Стратегию партнерства между Россией и Азербайджаном рассмотрели на форуме в ТПП РФ

Дек 10
ТПП РФ
Стратегию партнерства между Россией и Азербайджаном рассмотрели на форуме в ТПП РФ


На площадке Торгово-промышленной палаты Российской Федерации в Москве прошел форум «Азербайджан-Россия: экономическая дипломатия и стратегия партнерства».

Организаторами мероприятия выступили ООО «Бизнес-Диалог Медиа», торговое представительство Азербайджанской Республики в РФ при поддержке ТПП РФ. В связи с эпидемиологической ситуацией форум прошел в комбинированном формате - офлайн и онлайн.

В форуме приняли участие эксперты ТПП РФ, представители Посольства Азербайджанской Республики в России, Министерства экономического развития РФ, Министерства экономического развития Азербайджана, Российского экспортного центра, Торгового представительства РФ в Азербайджане, Российско-азербайджанского делового совета, а также руководители предприятий и организаций, развивающих российско-азербайджанское торгово-экономическое сотрудничество.

Открывая форум, вице-президент ТПП РФ Максим Фатеев подчеркнул, что этот год внес определенные коррективы в состояние экономики всего мира. Согласно официальным данным товарооборот между Россией и Азербайджаном за 9 месяцев 2020 года по отношению к такому же периоду прошлого года снизился на 5,4%, экспорт – на 7% и импорт – на 0,9 %. Однако, как отметил Максим Фатеев, падение не критическое и в ближайшей перспективе объемы взаимной торговли удастся восстановить. Вице-президент ТПП РФ напомнил, что по линии взаимодействия между торгово-промышленными палатами двух государств совместная работа строится на основе Соглашения о сотрудничестве от 17 апреля 2012 года между Торгово-промышленной палатой Российской Федерации и Торгово-промышленной палатой Азербайджанской Республики.

Важным направлением совместной деятельности палат является оказание содействия деловым кругам двух стран в организации взаимовыгодного сотрудничества в энергетической сфере, в области двусторонних транспортно-логистических связей, агропромышленном комплексе, связи и информационных технологий, выставочно-ярмарочной и конгрессной деятельности, туризма. Максим Фатеев отметил продуктивную работу созданного под эгидой ТПП РФ в апреле 2016 года Российско-Азербайджанского делового совета, который очень многое делает для развития торгово-экономических связей двух стран и продвижения интересов российского бизнеса на азербайджанском рынке. Вице-президент ТПП РФ выразил надежду и уверенность на продолжение взаимовыгодного сотрудничества между странами, предпринимательскими структурами, основанного на принципах взаимности, дружбы и открытости.

С приветственными словами к участникам и гостям форума также выступили посол Азербайджанской Республики в РФ Полад Бюльбюль оглы, торговый представитель Азербайджанской Республики в РФ Руслан Алиев, корпоративный директор АСИ Елена Мякотникова, представители российских и азербайджанских деловых и экспертных сообществ.

В ходе форума стороны обсудили взаимодействие в финансовом секторе, в сфере медицины и фармацевтики, агропромышленного комплекса, транспорта, а также электронного взаимодействия. Было отмечено, что подобные мероприятия должны и впредь способствовать развитию взаимовыгодных отношений между государствами в экономической, культурной и гуманитарной сферах.

10 Дек 2020, ТПП РФ


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