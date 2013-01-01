Создана комиссия по вопросам регулирования цветочной отрасли при ТПП РФ
9 декабря 2020 года состоялось заседание Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка. В заседании принял участие член Правления Ассоциации Цветочного Ритейла Иван Утенков.
Основными стратегическими направлениями работы Комиссии станет:
1. Разработка мер противодействия незаконной торговлей цветочной продукцией. Данная проблема особенно остро ощущается в период высокого сезонного спроса на цветочную продукцию в период праздников.
2. Формирование системы получения участниками цветочной торговли государственной поддержки и разработка финансовых продуктов совместно с банками Российской Федерации.
3. Решение проблем «серых» схем поставок цветочной продукции, которая на данный момент распространена в практике импорта цветочной продукции с использованием тарифов Таможенного Союза ЕАЭС.
4. Развитие международной цветочной торговли.
5. Разработка и внедрение механизма регулирования цветочной торговли.
6. Развитие национальной цветоводческой традиции.
В соответствие с данными направлениями, в Комиссию будет включен ряд участников разных направлений цветочной отрасли. Участие оптовиков, транспортников, и российских производителей в работе Комиссии способствует выработке оптимальных решений для развития рынка цветочной продукции с учетом принципиальной позиции всех его участников. При Комиссии сформированы профильные рабочие группы по решению ключевых вопросов:
- Рабочая группа по разработке мер по противодействию незаконной уличной торговле и выхода из «серой зоны»;
- Рабочая группа по координации работы отрасли в условиях пандемии COVID-19;
- Рабочая группа по взаимодействию с импортёрами цветочной продукции и транспортными компании;
- Рабочая группа по содействию развитию производства цветочной продукции на территории РФ;
- Рабочая группа по взаимодействию с международными партнерами.
Комиссия будет проводить мероприятия в Торгово-промышленной палате РФ с периодичностью не реже 1 раза в месяц. В ближайшее время состоятся следующие круглые столы:
- Круглый стол «Паспорт сделки, как залог добросовестной внешнеэкономической деятельности в цветочной торговле»;
- Круглый стол «Объединение работодателей в сфере цветочной торговли: задачи и перспективы»;
- Круглый стол «Об основах мерах повышения законности в сфере цветочной торговли в преддверии национальных праздников».
Список участников комиссии будет сформирован и опубликован на сайтах Ассоциации и ТПП РФ, где все желающие смогут с ним ознакомиться.
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