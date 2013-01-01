Создана комиссия по вопросам регулирования цветочной отрасли при ТПП РФ



9 декабря 2020 года состоялось заседание Совета ТПП РФ по развитию потребительского рынка. В заседании принял участие член Правления Ассоциации Цветочного Ритейла Иван Утенков.

В рамках мероприятия Иван Утенков анонсировал создание Комиссии по вопросам регулирования цветочной отрасли при Совете ТПП РФ по развитию потребительского рынка. Основной целью образования комиссии является содействие развитию цветочного рынка как неотъемлемой части потребительского рынка.

Основными стратегическими направлениями работы Комиссии станет:

1. Разработка мер противодействия незаконной торговлей цветочной продукцией. Данная проблема особенно остро ощущается в период высокого сезонного спроса на цветочную продукцию в период праздников.

2. Формирование системы получения участниками цветочной торговли государственной поддержки и разработка финансовых продуктов совместно с банками Российской Федерации.

3. Решение проблем «серых» схем поставок цветочной продукции, которая на данный момент распространена в практике импорта цветочной продукции с использованием тарифов Таможенного Союза ЕАЭС.

4. Развитие международной цветочной торговли.

5. Разработка и внедрение механизма регулирования цветочной торговли.

6. Развитие национальной цветоводческой традиции.

В соответствие с данными направлениями, в Комиссию будет включен ряд участников разных направлений цветочной отрасли. Участие оптовиков, транспортников, и российских производителей в работе Комиссии способствует выработке оптимальных решений для развития рынка цветочной продукции с учетом принципиальной позиции всех его участников. При Комиссии сформированы профильные рабочие группы по решению ключевых вопросов:

- Рабочая группа по разработке мер по противодействию незаконной уличной торговле и выхода из «серой зоны»;

- Рабочая группа по координации работы отрасли в условиях пандемии COVID-19;

- Рабочая группа по взаимодействию с импортёрами цветочной продукции и транспортными компании;

- Рабочая группа по содействию развитию производства цветочной продукции на территории РФ;

- Рабочая группа по взаимодействию с международными партнерами.

Комиссия будет проводить мероприятия в Торгово-промышленной палате РФ с периодичностью не реже 1 раза в месяц. В ближайшее время состоятся следующие круглые столы:

- Круглый стол «Паспорт сделки, как залог добросовестной внешнеэкономической деятельности в цветочной торговле»;

- Круглый стол «Объединение работодателей в сфере цветочной торговли: задачи и перспективы»;

- Круглый стол «Об основах мерах повышения законности в сфере цветочной торговли в преддверии национальных праздников».

Список участников комиссии будет сформирован и опубликован на сайтах Ассоциации и ТПП РФ, где все желающие смогут с ним ознакомиться.