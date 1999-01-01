«Соколы России» демонстрируют боевые навыки на МАКС



Авиационная группа высшего пилотажа «Соколы России» традиционно выступает на авиасалонах МАКС с уникальной летной программой. Это единственная в мире авиационная группа, которая не только летает на боевых самолетах, но и демонстрирует реальные тактические приемы ближнего воздушного боя.

«Соколы России» - авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России была создана в 2006 году на базе Липецкого авиацентра. Основной задачей группы была демонстрация боевых возможностей отечественной военной техники.

Уникальность «Соколов» в том, что они, единственные в мире, не только летают на настоящих военных машинах, демонстрируя их боевые возможности, но также показывают практические приемы реального воздушного боя на малых высотах. В их программу входят приемы, показывающие как сорвать атаку противника, заняв более выгодное положение и уничтожив цель, как преодолеть ПВО, как действовать во время сопровождения и прикрытия самолетов транспортной и дальней авиации, как выполнить противоракетный маневр, как нужно патрулировать воздушное пространство и наносить удары по намеченным целям.

«Соколы России» впервые продемонстрировали навыки воздушного боя на малых высотах в летном шоу МАКС-2017.

Помимо боевых приемов, в демонстрационную программу группы включены и одиночные полеты, и фигуры высшего пилотажа. «Соколы» мастерски выполняют такие фигуры, как «петля Нестерова», «ракушка», «вираж», «роспуск» и многие другие, причем полеты проходят на минимальных интервалах и дистанциях.

За время существования пилотажная группа выступала не только в России. Уникальную команду приглашали на шоу и военные выставки Франции, Норвегии, Казахстана, Киргизии и Республики Беларусь. В «авиапарк» группы в разные годы входили Су-27, Су-30, Су-34, Су-35C, МиГ-29, Су-25, а с 2021 года на «вооружении» группы стоят двухместные многоцелевые истребители поколения 4+ Су-30СМ.

Захватывающее дух выступление «Соколов» можно увидеть во время летного шоу Юбилейного XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, который проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. Еще больше информации о работе салона, интересных фактах и технических характеристиках его "участников" вы сможете узнать в спецпроекте "Капитала страны" "МАКС-2021".