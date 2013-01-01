Сквер памяти медиков, боровшихся с Covid-19, появится в Иркутске



В Иркутской области хотят почтить память медиков, которые погибли помогая пациентам во время эпидемии коронавируса. Власти приняли решение разбить на территории Иркутска сквер памяти с памятными стендами 12 погибших медиков.

Губернатор Иркутской области Игорь Кобзев выступил с инициативой о создании в регионе места памяти 12 медицинских работников, погибших во время оказания помощь пациентам, больным коронавирусной инфекцией. По его словам, медики совершили великий подвиг и достойны того, чтобы память о них чтили все жители области. Губернатор предложил разбить сквер памяти и установить стенды с именами погибших медиков на территории Иркутска.

"Во время пандемии коронавирусной инфекции врачи работали в чрезвычайно сложных условиях, помогали пациентам в круглосуточном режиме. 12 медицинских работников скончались от этой болезни. Умереть, спасая других, – это подвиг. Мы должны чтить память героев. Я предлагаю сделать сквер и памятные знаки с фамилиями этих медицинских работников", - сказал Игорь Кобзев.

Градоначальник Иркутска Руслан Болотов поддержал инициативу губернатора и сообщил, что в городе есть подходящая для размещения сквера территория. В памятном сквере планируется поставить специальные стенды, на которых появится информация о вкладе медицинских работников в борьбу с COVID-19, и памятные знаки с именами 12 погибших медиков. По информации, опубликованной на официальном сайте Иркутской области, все необходимые работы будут завершены в течение этого года.

Фото: официальный сайт Иркутской области