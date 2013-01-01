Сквер памяти медиков, боровшихся с Covid-19, появится в Иркутске
В Иркутской области хотят почтить память медиков, которые погибли помогая пациентам во время эпидемии коронавируса. Власти приняли решение разбить на территории Иркутска сквер памяти с памятными стендами 12 погибших медиков.
"Во время пандемии коронавирусной инфекции врачи работали в чрезвычайно сложных условиях, помогали пациентам в круглосуточном режиме. 12 медицинских работников скончались от этой болезни. Умереть, спасая других, – это подвиг. Мы должны чтить память героев. Я предлагаю сделать сквер и памятные знаки с фамилиями этих медицинских работников", - сказал Игорь Кобзев.
Градоначальник Иркутска Руслан Болотов поддержал инициативу губернатора и сообщил, что в городе есть подходящая для размещения сквера территория. В памятном сквере планируется поставить специальные стенды, на которых появится информация о вкладе медицинских работников в борьбу с COVID-19, и памятные знаки с именами 12 погибших медиков. По информации, опубликованной на официальном сайте Иркутской области, все необходимые работы будут завершены в течение этого года.
Фото: официальный сайт Иркутской области
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