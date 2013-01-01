Сколько стоят олимпийские медали? Правительство утвердило премии победителям Олимпиады в Пекине



С 4 февраля в Пекине стартуют Зимние Олимпийские игры. Наши атлеты уже прилетели в столицу Китая и готовятся к завоеванию медалией и взятию новых рекордов. А как наша страна стимулирует победителей?

Сегодня, 3 февраля, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал распоряжение о премировании победителей Олимпиады в Пекине. Так,

Олимпийское золото - принесет спортсмену 4 млн рублей.

Серебряная медаль будет стоить 2,5 млн рублей.

Бронзовая награда принесет медалисту 1,7 млн рублей.

Такие же расценки будут действовать и для победителей Паралимпийских игр.

Денежные вознаграждения получат не только спортсмены, но и их тренеры. А вот размер выплат определят Минспорт, Олимпийский и Паралимпийский комитеты России.

Зимние Олимпийские игры 2022 пройдут с 4 по 20 февраля в Пекине и в городах Чжанцзякоу и Яньцине. Это 24-е по счету зимние старты, в ходе которых спортсмены разыграют 109 комплектов медалей в таких видах спорта, как Хоккей, Фигурное катание, Биатлон, Кёрлинг, Лыжные гонки, Скелетон, Санный спорт, Сноуборд, Бобслей, Фристайл, Конькобежный спорт, Шорт-трек, Горные лыжи, Прыжки с трамплина и Лыжное двоеборье.

Официальным талисманом соревнования стала китайская панда, одетая в "ледяной" костюм. Панду зовут Бин Дуньдунь, а сердечко на ее левой лапе символизирует гостеприимство Китая.