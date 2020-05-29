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Эксперт ТПП РФ: ситуация требует оперативной цифровизации управления строительством

Июн 4
ТПП РФ
Эксперт ТПП РФ: ситуация требует оперативной цифровизации управления строительством

Директор Департамента строительного консалтинга АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ (SOEX) Глеб Бобов - о необходимости оперативного внедрения информационных систем управления в строительной отрасли.
В соответствии с поручением президента РФ Владимира Путина Правительство РФ планирует поддержать строительный комплекс, призванный стать одним из локомотивов восстановления экономики страны после кризиса, вызванного распространением в России и мире новой коронавирусной инфекции (COVID-19).

В строительном комплексе на национальном уровне реализуется переход к управлению с использованием информационного моделирования, и важнейшим этапом на данном пути является создание единой информационной платформы для участников строительства.

Современные средства и программное обеспечение уже сегодня позволяют:

-перевести проектные организации на проектирование по технологии информационного моделирования;

-получать разрешительную и градостроительную документацию в режиме «электронных услуг»;

-осуществить переход Государственной экспертизы проектной документации в электронный формат;

-проводить дистанционные инспекции строящихся объектов, производственных предприятий, поставщиков оборудования;

-внедрять пошаговый, операционный контроль и приемку работ с использованием цифровых средств;

-обеспечить облачный доступ к информационным ресурсам и базам данных.

Вместе с тем, массовый переход сотрудников организаций на удаленный режим работы, вызванный пандемией COVID-19, наглядно показал, что многие процессы в строительном сегменте до сих пор не связаны друг с другом: разные стадии состоят из разрозненных процедур, имеющих разные форматы, разных участников и разную степень цифровизации.

Игроки и регуляторы строительного рынка на разных уровнях не спешили внедрять системы информатизации, предпочитая работу в привычном, офф-лайн, режиме. Значительная доля отчетной документации по-прежнему предоставляется на бумажных носителях, а многие услуги, позиционирующиеся как цифровые, в реальности являются лишь дублированием традиционного «бумажного» процесса и в отрыве от него не существует.

Очевидно, что существующие технические и информационные возможности сильно опережают запросы отрасли и действующую нормативную базу, а объем фактического внедрения цифровых процедур в России минимален. При этом отмечу, что себестоимость цифровых услуг постоянно снижается, что дает организациям, нацеленным на цифровизацию, больше возможностей даже на фоне глобального экономического спада.

Что необходимо будет сделать организациям и государственным учреждениям строительной отрасли, чтобы выжить в новой реальности?

Ответ прост. В максимально сжатые сроки необходимо будет осуществить перестройку структур функционирования и управления, повысить ответственность линейных специалистов, их знания и навыки как в технической, так и в информационной части для обеспечения устойчивого и непрерывного производства.

Локомотивные проекты, реализуемые с привлечением бюджетных средств, должны первыми развязать руки участникам строительства, обеспечив:

-перевод всех государственных услуг в режим «одного окна»;

-сокращение сроков оказания государственных услуг;

-приоритет цифровым средствам контроля, управления и производства при организации закупочной деятельности;

-возможность функционирования цифровых систем в рамках государственных контрактов (с исключением дублирующих и устаревших функций);

-учет современных информационных систем в сметном нормировании;

-повсеместное внедрение стандартизированных решений по технологии информационного моделирования.

РЕЗЮМЕ:

Ситуация требует оперативного и полноценного внедрения в жизнь информационных систем управления строительством. Этот процесс затягивался, но новые реалии внесли коррективы. Обстоятельства подталкивают экспертное сообщество к консолидации опыта (как положительного, так и отрицательного), полученного в период ограничительных мер. Важно в сжатые сроки определить приоритетные направления и обеспечить взаимодействие между всеми уровнями, на которых принимаются управленческие решения.

4 Июн 2020, ТПП РФ


 
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