Эксперт ТПП РФ: ситуация требует оперативной цифровизации управления строительством
Директор Департамента строительного консалтинга АНО «СОЮЗЭКСПЕРТИЗА» ТПП РФ (SOEX) Глеб Бобов - о необходимости оперативного внедрения информационных систем управления в строительной отрасли.
В строительном комплексе на национальном уровне реализуется переход к управлению с использованием информационного моделирования, и важнейшим этапом на данном пути является создание единой информационной платформы для участников строительства.
Современные средства и программное обеспечение уже сегодня позволяют:
-перевести проектные организации на проектирование по технологии информационного моделирования;
-получать разрешительную и градостроительную документацию в режиме «электронных услуг»;
-осуществить переход Государственной экспертизы проектной документации в электронный формат;
-проводить дистанционные инспекции строящихся объектов, производственных предприятий, поставщиков оборудования;
-внедрять пошаговый, операционный контроль и приемку работ с использованием цифровых средств;
-обеспечить облачный доступ к информационным ресурсам и базам данных.
Вместе с тем, массовый переход сотрудников организаций на удаленный режим работы, вызванный пандемией COVID-19, наглядно показал, что многие процессы в строительном сегменте до сих пор не связаны друг с другом: разные стадии состоят из разрозненных процедур, имеющих разные форматы, разных участников и разную степень цифровизации.
Игроки и регуляторы строительного рынка на разных уровнях не спешили внедрять системы информатизации, предпочитая работу в привычном, офф-лайн, режиме. Значительная доля отчетной документации по-прежнему предоставляется на бумажных носителях, а многие услуги, позиционирующиеся как цифровые, в реальности являются лишь дублированием традиционного «бумажного» процесса и в отрыве от него не существует.
Очевидно, что существующие технические и информационные возможности сильно опережают запросы отрасли и действующую нормативную базу, а объем фактического внедрения цифровых процедур в России минимален. При этом отмечу, что себестоимость цифровых услуг постоянно снижается, что дает организациям, нацеленным на цифровизацию, больше возможностей даже на фоне глобального экономического спада.
Что необходимо будет сделать организациям и государственным учреждениям строительной отрасли, чтобы выжить в новой реальности?
Ответ прост. В максимально сжатые сроки необходимо будет осуществить перестройку структур функционирования и управления, повысить ответственность линейных специалистов, их знания и навыки как в технической, так и в информационной части для обеспечения устойчивого и непрерывного производства.
Локомотивные проекты, реализуемые с привлечением бюджетных средств, должны первыми развязать руки участникам строительства, обеспечив:
-перевод всех государственных услуг в режим «одного окна»;
-сокращение сроков оказания государственных услуг;
-приоритет цифровым средствам контроля, управления и производства при организации закупочной деятельности;
-возможность функционирования цифровых систем в рамках государственных контрактов (с исключением дублирующих и устаревших функций);
-учет современных информационных систем в сметном нормировании;
-повсеместное внедрение стандартизированных решений по технологии информационного моделирования.
РЕЗЮМЕ:
Ситуация требует оперативного и полноценного внедрения в жизнь информационных систем управления строительством. Этот процесс затягивался, но новые реалии внесли коррективы. Обстоятельства подталкивают экспертное сообщество к консолидации опыта (как положительного, так и отрицательного), полученного в период ограничительных мер. Важно в сжатые сроки определить приоритетные направления и обеспечить взаимодействие между всеми уровнями, на которых принимаются управленческие решения.
|2 Июн:
|25 Май:
|21 Май:
|15 Май:
|14 Май:
|22 Апр:
|4 Июн:
|4 Июн:
|4 Июн: