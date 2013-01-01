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СибНИА привезет на МАКС летающую лабораторию на базе Як-40

Июл 16
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
СибНИА привезет на МАКС летающую лабораторию на базе Як-40


Сибирский научно-исследовательский институт авиации им. С. А. Чаплыгина (СибНИА) является одним из самых крупных в России научно-исследовательских и испытательных центров авиации. Специалисты института проводят исследования и практические испытания в области аэродинамики, статической и динамической прочности, а также летных испытаний различных моделей летательных аппаратов.

СибНИА регулярно участвует в МАКС, демонстрируя на авиасалоне свои новые разработки и опытные модели. В этот раз институт, в рамках своей экспозиции, представит летающую лабораторию, созданную на базе самолета Як-40.

Турбореактивный пассажирский самолет Як-40 разрабатывался ОКБ Яковлева в 1960-е годы специально для внутренних авиалиний. Он предназначен для замены устаревших поршневых Ил-12, Ли-2 и Ил-14. Причем это был первый опыт ОКБ в разработке пассажирского лайнера с большим количеством мест. Бюро специализировалось на создании учебных, боевых и спортивных машин.

Як-40 имеет откидной посадочный трап в хвостовой части, поэтому может обойтись без передвижных трапов.

На гербе городского поселения Быково Раменского района Московской области изображен Як-40, так как именно из аэропорта Быково самолет начал совершать свои первые регулярные рейсы.

Летающие лаборатории СибНИА позволяют специалистам создавать многомерные модели внешних воздействий на испытуемые объекты, благодаря современным информационно-измерительным комплексам. Исследовать действующие на различные части машин нагрузки во время полета, проводить испытания срока эксплуатации элементов авиаконструкций и их износостойкость, тестировать радиосветотехнические системы самолетов, а также решать другие прикладные задачи.

Юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС 2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.

Фото: официальный сайт СибНИА



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