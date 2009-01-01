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Сергей Калетин: Предпринимателям, исполняющим госконтракты по металлоизделиям, угрожает банкротство

Май 17
ТПП РФ
Сергей Калетин: Предпринимателям, исполняющим госконтракты по металлоизделиям, угрожает банкротство


«Ситуация, сложившаяся на рынке металлопроката, обусловленная резким ростом цен на металл, может привести к тому, что предприниматели, занятые в государственных и корпоративных закупках будут работать в убыток», отмечает Сергей Калетин, член Совета ТПП РФ по развитию контрактной системы и закупочной деятельности корпораций и компаний с государственным участием.

Обусловлено это тем, что контракты, заключенные до инфляции и исполняемые по настоящее время, согласно действующему законодательству, невозможно разорвать в одностороннем порядке без последствий попадания в реестр недобросовестных поставщиков. Для предпринимателя, который хочет избежать потери наработанной за годы репутации и сохранить бизнес, остается два варианта. Либо продолжать исполнять убыточные контракты, либо договариваться с заказчиками о расторжении по соглашению сторон.

Как показывает практика, заказчики редко идут на такие условия и ссылаются на предпринимательские риски, которые и так, как правило, заложены в цену контракта, но не предусматривают настолько мощных колебаний цен в отрасли.

На деле, цены, заложенные в план закупок, у заказчика остались на уровне прошлого года. Индекс I квартала 2021 года применяемый в сметах (ТССЦ, ФССЦ) остался не то что на прежнем уровне, а даже ниже уровня 2020 года. Большинство закупок на 2021 год отыграно в конце 2020 года. А те закупки, которые проходят сегодня, не учитывают сегодняшнюю экономическую реальность.

Ситуацию усугубляет тот факт, что по условиям заключенных долгосрочных договоров с отдельными госкомпаниями у заказчиков не возникает обязанности заказать товар на всю сумму. То есть компании не могут заранее закупить продукцию и положить на склад. Более того, поставщик не вправе требовать увеличения общей цены договора и (или) цены за единицу товара, в том числе в случае, когда в момент определения цены за единицу товара исключалась возможность предусмотреть полный объём необходимых для исполнения настоящего договора расходов.

Законодательство, регулирующее закупочную деятельность, как правило, выстроено таким образом, что предприниматель, который исполняет государственный контракт и сталкивается с непредвиденными резкими колебаниями рынка, фактически остается незащищенным и вынужден либо брать кредит на латание убытков, либо объявлять себя банкротом из-за невозможности вести предпринимательскую деятельность с последующим увольнением сотрудников.

«Мы рассчитываем, что правительство в ближайшем будущем выработает меры по сдерживанию роста цен на металл. Это поможет избежать угрозы массового неисполнения госконтрактов и банкротства большого количества добросовестных предпринимателей».

17 Май 2021, ТПП РФ


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