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«Русские Витязи» примут участие в летном шоу МАКСа

Июл 13
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
«Русские Витязи» примут участие в летном шоу МАКСа


Российская авиационная группа «Русские Витязи» много раз восхищала нас мастерским исполнением фигур высшего пилотажа во время летной программы МАКСа. Но многие ли знают, как была сформирована уникальная летная группа и какой ценой удается пилотам добиваться слаженной и четкой совместной работы.

«Русские Витязи» - авиационная группа высшего пилотажа Военно-воздушных сил России. Решение о формировании группы на базе 1-й авиационной эскадрильи 234-го гвардейского Проскуровского смешанного авиационного полка 16-й воздушной армии было принято 5 апреля 1991 года. Официальной базой «Витязей» является подмосковный аэродром Кубинка.

Группу планировали назвать «Голубые Молнии», но такое название носит пилотажная группа ВВС Японии («Blue Impulse»), поэтому, эскадрилью переименовали в «Русских Витязей».

Пилотажная группа включает шестерых пилотов. «Витязи» располагают тремя типами самолетов - Су-27, окрашенными в цвета российского триколора, Су-30СМ и новейшими российскими многофункциональными сверхманевренными истребителями Су-35С. Причем летчики выполняют как групповой, так и одиночный пилотаж. В настоящее время группа выполняет полеты на Су-35С и Су-30СМ – одноместных и двухместных многоцелевых истребителях поколения 4++.

«Русские Витязи» - уникальная пилотажная группа. Это единственная команда в мире, выполняющая групповой высший пилотаж на машинах класса «тяжелый истребитель», которые, к тому же, являются серийными образцами.

«Витязи» много лет принимают участие в летных шоу нашей страны, а также в Парадах Победы. Причем в 2005 году, во время Парада, посвященного 60-летию со Дня Победы в ВОВ, группа совершила совместный полет со «Стрижами», подготовка к которому проводилась в течение года.

«Русские Витязи» открывали лазерное шоу Жана-Мишеля Жарра во время празднования 850-летия Москвы.

Иностранные любители авиации с большим удовольствием приветствуют «Витязей» у себя. Нашу авиационную группу приглашали на международные авиасалоны и авиашоу в Великобританию, США, Канаду, Францию, Голландию, Словакию, Бельгию и Норвегию, Люксембург, Китай, Бахрейн, Малайзию, ОАЭ и многие другие страны.

Во время визита в Великобританию в 1991 году, «Русские Витязи» пролетели над резиденцией Королевы в Шотландии.

Хочется отметить и мировые рекорды группы. Так, в 2004 году впервые в мире авиационные пилотажные группы «Русские Витязи» и «Стрижи» начали выполнять совместный полет в строю «ромб» составом из 5 Су-27 и 4 МиГ-29. В ходе летного шоу на авиасалоне МАКС-2007, впервые в истории мировой авиации пилоты 9 боевых самолетов выполнили горизонтальную «бочку». А 21 мая 2016 в небе над Кубинкой состоялся уникальный совместный полет самолета Су-27 «Витязей» и вертолетов Ми-28 «Беркутов».

Нельзя обойти вниманием и произошедшие за годы существования группы трагедии. 12 декабря 1995 года во время возвращения из Малайзии, группа дозаправлялась на вьетнамском аэродроме Камрань, где произошло столкновение с горой трех самолетов из-за неудовлетворительной организации полетов в сложных метеоусловиях. Погибли четыре летчика - гвардии полковник Борис Григорьев, гвардии подполковник Николай Гречанов, гвардии подполковник Николай Кордюков, гвардии подполковник Александр Сыровой.

Еще одна трагедия случилась 16 августа 2009 года. Во время подготовки к авиасалону МАКС-2009, в воздухе столкнулись два истребителя Су-27. Погиб заслуженный военный летчик Российской Федерации, гвардии полковник Игорь Ткаченко, который был ведущим в группе. А 9 июня 2016 года погиб пилот Сергей Ерёменко. Его самолет Су-27 потерпел крушение в двух километрах от подмосковной деревни Мураново.

В этом году мы сможет увидеть выступление легендарных «Русских Витязей» на летном авиашоу МАКСа. Юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС 2021 пройдет с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском. В этом году летную программу представят «Русские Витязи», «Стрижи», «Соколы России», «Беркуты», группы «Русь» и «Первый полет», а также команда Baltic Bees Jet Team.



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