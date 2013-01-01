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Рекорд по сбору плодов и ягод обновили российские аграрии в 2021 году

Янв 27
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
Рекорд по сбору плодов и ягод обновили российские аграрии в 2021 году


Российским аграриям удалось добиться рекордного урожая плодов и ягод в прошлом году. Это произошло благодаря оказываемой властями поддержке и постоянной закладке новых площадей под выращивание плодово-ягодной продукции.

Согласно данным Росстата, общий валовый сбор плодов и ягод, выращенных на территории России, достиг 3,9 млн тонн. Этот показатель на 7% превышает рекорд 2020 года. Таким образом, российские аграрии смогли обновить свой предыдущий рекорд, увеличив количество выращенных плодов и ягод на территории нашей страны.

Рекордных показателей удалось добиться, в первую очередь, высокими темпами закладки интенсивных садов и строительством новых современных питомников. А также благодаря значительной поддержке Минсельхоза и властей регионов, которые уделяли особое внимание развитию этого направления растениеводства. Аграрии, занятые в данной сфере сельского хозяйства, получали льготное инвестирование и кредитование, государственные и региональные субсидии, благодаря чему, имели возможность закладывать новые сады и строить тепличные комплексы.

В России существуют регионы, которые традиционно лидируют в выращивании плодово-ягодной подукции. Среди них, по данным Минсельхоза, особо выделяются Краснодарский край, Кабардино-Балкария, Крым и Дагестан. В основном, на территории нашей страны занимаютя выращиванием яблок, слив, вишни, черешни, абрикосов. Среди ягод наиболее распространено выращивание смородины, малины и садовой земляники, а в последнее время значительно увеличилось производство голубики.

Тем не менее, в 2020 году общий объем ввоза фруктов в Россию составил 5 483,6 тыс. тонн. Этот показатель на 5,3% или на 275,7 тыс. тонн превышает показатель 2019 года. Больше всего импортеры поставляли россиянам яблоки, груши, айву, абрикосы, персики, нектарины, сливу, вишню, черешню, виноград, апельсины, мандарины, грейпфруты, лимоны, лаймы, бананы, хурму, финики, авокадо, инжир, ананасы, киви и манго.

А вот в период с января по апрель 2021 года, суммарный импорт фруктов снизился на 0,8% или 15,5 тыс. тонн, по сравнению с аналогичным периодом 2020 года, и составил 1 855,0 тыс. тонн. Такие данные приводт экспертно-аналитический центр агробизнеса "АБ-Центр".



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