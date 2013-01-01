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Регулирования обращения скоропортящейся пищевой продукции - важнейшая государственная задача

Июн 19
ТПП РФ
Регулирования обращения скоропортящейся пищевой продукции - важнейшая государственная задача


В настоящее время все большую актуальность приобретает вопрос продовольственной безопасности страны. Обеспечение качества пищевых продуктов является важнейшим фактором, определяющими здоровье людей. Одновременно остро стоят вопросы сохранности сельскохозяйственной и пищевой продукции, а также минимизации отходов за счет широкого внедрения эффективных методов их обработки. Один из путей решения этой задачи предлагает председатель Комитета ТПП РФ по развитию агропромышленного комплекса Петр Чекмарев.

Наиболее доступными, безопасными и распространенными методами являются холодильные технологии, однако это направление требует существенного совершенствования в нормативно-правовой, организационной и технической части.

Назрела необходимость выстраивания непрерывной холодильной цепи (НХЦ) как межотраслевой системы сохранности пищевых продуктов от производителя до потребителя с законодательным закреплением принципов ее строения и функционирования, способов прослеживаемости «тепловой» истории продуктов питания и ответственности участников цепи. Требуется доработка и пересмотр ряда национальных стандартов, правил перевозки, методов контроля, санитарных правил и других документов.

Когда мы говорим о достижении долголетия и заботе о здоровье граждан России, то должны понимать, что одна из важных составляющих долголетия и заботы – это правильное питание, сохранение качества продуктов, которые мы едим. Поэтому важно, чтобы непрерывная холодильная цепь учитывалась во всех документах, связанных с перевозкой и хранением скоропортящихся продуктов питания

Решение проблемы видится в разработке совместно с Минсельхозом России, Минпромторгом России и Минтрансом России пакета нормативно-правовых документов по регулированию обращения скоропортящейся пищевой продукции в составе межотраслевых холодильных цепей, разработке проекта федерального закона в части НХЦ оборота пищевой продукции Российской Федерации, в котором будут заложены основы требований, обязательных для всех участников НХЦ, для разработчиков всех документов по производству, хранению, транспортировке и реализации пищевой продукции, требующей холода. Данный закон будет работать в интересах всех участников рынка и содержать комплекс нормативно-правовых и технико-технологических мероприятий, направленных на строгое соблюдение заданных температурно-влажностных условий на всех этапах жизненного цикла пищевого продукта с жесткой системой контроля, который должен осуществляться государством, заботясь о здоровье и долголетии нации.

19 Июн 2021, ТПП РФ


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