«Регуляторная гильотина» в действии?
Минстрой России разработал проект постановления Правительства РФ «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов». Документ комментирует член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства, директор направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер.
Данный проект призван заменить аналогичное постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2020 г. №2035, вступающее в силу с 1 января 2021 года всего на один год, то есть по сути являющиеся «временным». В свою очередь «временное» постановление Правительства РФ №2035 заменило собой постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. №18, переставшее действовать с 1 января 2021 года в результате «регуляторной гильотины».
Вопрос – чем же именно отличаются данные регулирующие документы и каким именно образом они будут способствовать отмене устаревших нормативных требований и улучшению регуляторной среды в стране?
Сравниваем документы. Формулировки вступающего в действие постановления Правительства РФ №2035 являются более формальными и менее содержательными их предыдущей редакции, действовавшая до 2021 года. В новой редакции целый ряд важных норм просто был утрачен. Предлагаемый к утверждению Правительством Российской Федерации проект «Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений» отчасти восполняет возникшие пробелы, но только отчасти. Так, в проектах Правил и Требований не включены требования по интеграции в энергетический баланс зданий, строений, сооружений нетрадиционных источников энергии, вторичных энергоресурсов и по ограничению доли первичной энергии в общем расходе энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении. То есть, здесь прямое несоответствие актуальным направлениям повышения энергетической эффективности зданий.
По новым правилам застройщики могут чувствовать себя намного свободнее. В проект не включены ранее существовавшие требования к застройщикам многоквартирных домов. В частности, по обеспечению выполнения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности в течение установленного срока после ввода домов в эксплуатацию. Нет также требований по обязательному подтверждению нормируемых показателей энергетической эффективности при вводе дома в эксплуатацию и их последующему подтверждению один раз в 5 лет на основании показаний приборов учёта. То есть с застройщиков фактически снимаются гарантийные обязательства по обеспечению базовых показателей энергетической эффективности возводимых многоквартирных домов.
Предлагаемый к утверждению проект Правил содержит указание на то, что «требования энергетической эффективности устанавливаются с соблюдением требований энергетической эффективности зданий и сооружений, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»». Однако, указанный федеральный закон не устанавливает конкретных требований энергетической эффективности к зданиям и сооружениям, а лишь содержит общие указания на то, что «здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации обеспечивалось эффективное использование энергетических ресурсов и исключался нерациональный расход таких ресурсов», «эксплуатация зданий и сооружений должна быть организована таким образом, чтобы обеспечивалось соответствие зданий и сооружений требованиям энергетической эффективности зданий и сооружений».
Отсутствие конкретных инструкций по установлению требований энергетической эффективности означает фактическую передачу права застройщикам в проектной документации самим определять – в какой степени возводимое здание будет энергоэффективным. Или не будет. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо оперативно восстановить требования по энергетической эффективности зданий, строений, сооружений в новом проекте Правил.
Необходимо также отметить, что рассматриваемые проекты Правил и Требований не решают системную проблему с маркировкой зданий по показателям энергоэффективности. Проблема в том, что классы энергетической эффективности зданий в России прямо не связаны с показателями удельного энергопотребления, поэтому не несут для потребителей наглядной информации об энергопотреблении и не служат стимулом к сокращению расхода энергетических ресурсов через проведение и участие в энергосберегающих мероприятиях.
В отличие от европейских государств, в которых класс энергоэффективности зданий определяется по абсолютным значениям удельного энергопотребления, класс энергоэффективности зданий и многоквартирных домов в России определяется через относительный показатель – величину отклонения от некого нормативного значения фактического или проектного значения показателя, характеризующего удельную величину расхода энергетических ресурсов в многоквартирном доме. Подобный подход к установлению класса энергетической эффективности зданий не только не дает наглядной информации об энергопотреблении в здании, но и вызывает необходимость каждый раз пересматривать ранее установленные классы энергетической эффективности при каждом (раз в пять лет) изменении нормативного показателя.
Необходимо кардинально изменить подход к определению класса энергоэффективности зданий, а именно – определить минимальные и максимальные значения (диапазоны значений) годового удельного энергопотребления в здании для каждого класса энергоэффективности, как это принято в международной практике.
Отказ от установления норм по сокращению энергопотребления и стимулов к такому сокращению, а также от требований к застройщикам и собственникам зданий, строений, сооружений о соблюдении указанных норм не позволит достичь поставленных перед «регуляторной гильотиной» целей.
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