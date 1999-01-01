«Регуляторная гильотина» в действии?



Минстрой России разработал проект постановления Правительства РФ «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов». Документ комментирует член Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства, директор направления «Городское хозяйство» Фонда «Институт экономики города» Ирина Генцлер.

Экспертами Комитета ТПП РФ по предпринимательству в сфере жилищного и коммунального хозяйства и фонда «Институт экономики города» при участии главного специалиста направления «Городское хозяйство» Татьяны Лыковой был рассмотрен проект постановления Правительства Российской Федерации «Об утверждении правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений и требований к правилам определения класса энергетической эффективности многоквартирных домов».

Данный проект призван заменить аналогичное постановление Правительства Российской Федерации от 7 декабря 2020 г. №2035, вступающее в силу с 1 января 2021 года всего на один год, то есть по сути являющиеся «временным». В свою очередь «временное» постановление Правительства РФ №2035 заменило собой постановление Правительства РФ от 25 января 2011 г. №18, переставшее действовать с 1 января 2021 года в результате «регуляторной гильотины».

Вопрос – чем же именно отличаются данные регулирующие документы и каким именно образом они будут способствовать отмене устаревших нормативных требований и улучшению регуляторной среды в стране?

Сравниваем документы. Формулировки вступающего в действие постановления Правительства РФ №2035 являются более формальными и менее содержательными их предыдущей редакции, действовавшая до 2021 года. В новой редакции целый ряд важных норм просто был утрачен. Предлагаемый к утверждению Правительством Российской Федерации проект «Правил установления требований энергетической эффективности для зданий, строений, сооружений» отчасти восполняет возникшие пробелы, но только отчасти. Так, в проектах Правил и Требований не включены требования по интеграции в энергетический баланс зданий, строений, сооружений нетрадиционных источников энергии, вторичных энергоресурсов и по ограничению доли первичной энергии в общем расходе энергетических ресурсов в здании, строении, сооружении. То есть, здесь прямое несоответствие актуальным направлениям повышения энергетической эффективности зданий.

По новым правилам застройщики могут чувствовать себя намного свободнее. В проект не включены ранее существовавшие требования к застройщикам многоквартирных домов. В частности, по обеспечению выполнения показателей, характеризующих выполнение требований энергетической эффективности в течение установленного срока после ввода домов в эксплуатацию. Нет также требований по обязательному подтверждению нормируемых показателей энергетической эффективности при вводе дома в эксплуатацию и их последующему подтверждению один раз в 5 лет на основании показаний приборов учёта. То есть с застройщиков фактически снимаются гарантийные обязательства по обеспечению базовых показателей энергетической эффективности возводимых многоквартирных домов.

Предлагаемый к утверждению проект Правил содержит указание на то, что «требования энергетической эффективности устанавливаются с соблюдением требований энергетической эффективности зданий и сооружений, установленных Федеральным законом от 30 декабря 2009 г. №384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений»». Однако, указанный федеральный закон не устанавливает конкретных требований энергетической эффективности к зданиям и сооружениям, а лишь содержит общие указания на то, что «здания и сооружения должны быть спроектированы и построены таким образом, чтобы в процессе их эксплуатации обеспечивалось эффективное использование энергетических ресурсов и исключался нерациональный расход таких ресурсов», «эксплуатация зданий и сооружений должна быть организована таким образом, чтобы обеспечивалось соответствие зданий и сооружений требованиям энергетической эффективности зданий и сооружений».

Отсутствие конкретных инструкций по установлению требований энергетической эффективности означает фактическую передачу права застройщикам в проектной документации самим определять – в какой степени возводимое здание будет энергоэффективным. Или не будет. Чтобы избежать подобных ситуаций, необходимо оперативно восстановить требования по энергетической эффективности зданий, строений, сооружений в новом проекте Правил.

Необходимо также отметить, что рассматриваемые проекты Правил и Требований не решают системную проблему с маркировкой зданий по показателям энергоэффективности. Проблема в том, что классы энергетической эффективности зданий в России прямо не связаны с показателями удельного энергопотребления, поэтому не несут для потребителей наглядной информации об энергопотреблении и не служат стимулом к сокращению расхода энергетических ресурсов через проведение и участие в энергосберегающих мероприятиях.

В отличие от европейских государств, в которых класс энергоэффективности зданий определяется по абсолютным значениям удельного энергопотребления, класс энергоэффективности зданий и многоквартирных домов в России определяется через относительный показатель – величину отклонения от некого нормативного значения фактического или проектного значения показателя, характеризующего удельную величину расхода энергетических ресурсов в многоквартирном доме. Подобный подход к установлению класса энергетической эффективности зданий не только не дает наглядной информации об энергопотреблении в здании, но и вызывает необходимость каждый раз пересматривать ранее установленные классы энергетической эффективности при каждом (раз в пять лет) изменении нормативного показателя.

Необходимо кардинально изменить подход к определению класса энергоэффективности зданий, а именно – определить минимальные и максимальные значения (диапазоны значений) годового удельного энергопотребления в здании для каждого класса энергоэффективности, как это принято в международной практике.

Отказ от установления норм по сокращению энергопотребления и стимулов к такому сокращению, а также от требований к застройщикам и собственникам зданий, строений, сооружений о соблюдении указанных норм не позволит достичь поставленных перед «регуляторной гильотиной» целей.