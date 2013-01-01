Реестры как инструмент развития отечественной IT отрасли



Реализация национального проекта «Цифровая экономика» в 2019-2020 годах показала, что его основными исполнителями (контрактодержателями) выступают компании с государственным участием или крупные коммерческие структуры, давно выступающие партнером государства в реализации проектов в сфере IT. Об этом в материале директора Департамента цифрового развития ТПП РФ Владимира Маслова.

2020 год подтвердил настроения регионального малого и среднего IT-бизнеса, которое формировались в течение 2019 года. Предприниматели рассчитывали, что смогут выступать подрядчиками или субподрядчиками по федеральным проектам, реализуемым в регионах. Выборочный мониторинг таких активностей в субъектах РФ показал, что случаи единичны, и констатировать факт системного участия МСП в проекте «Цифровая экономика» нельзя.

При этом, малый и средний бизнес IT сферы отмечает значительное сокращение заказов на протяжении 2020 года и готовится в непростому 2021 году.

В сложившейся ситуации именно участие в реализации национального проекта «Цифровая экономика» может стать не только возможностью выжить, но и развиваться. Известно, что деньги, полученные за реализацию заказа, в приоритетном порядке вкладываются в новые проекты, имеющиеся у большинства IT-компаний.

По мнению экспертов ТПП РФ наиболее разумным способом привлечения компаний к реализации проекта может стать квотирование участия малого и среднего IT-бизнеса в выполнении государственного заказа в рамках национального проекта, а также контрактов (на условиях субподрядчика), которые выполняются за счет бюджетных средств, крупными отечественными компаниями. Такая квота должна составлять не менее 25%. Критерии и порядок участия компаний должны быть выработаны профильными ведомствами в лице Минцифры и Минэкономразвития.

Одновременно с этим необходимо снизить бюрократическую загрузку на отечественный IT-бизнес. О чем идет речь? Доступ ко многим программам поддержки, льготам и преференциям лежит через Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных государств - членов Евразийского экономического союза, а также через Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

В совокупности работа по взаимодействию с традиционными для бизнеса органами власти, банковскими структурами, объектами инфраструктуры поддержки, а также подготовка документов для включения во все существующие реестры превращается в отдельное направление. Но бизнес создается для извлечения прибыли, а мобильность и особенности IT-бизнеса приводят к его миграции в лучшие условия, юрисдикции или переходу на командный фриланс без регистрации предпринимательской деятельности.

Таким образом, реестры, не являясь инструментами поддержки, на начальном этапе отталкивают малое и среднее предпринимательство IT-сферы от участия в проектах государства, направленных на его поддержку. Как все успеть компании из трех-пяти программистов? При том, что зачастую, часть работников привлекается на непостоянной основе – под конкретные проекты.

Развитие IT-отрасли, развитие стартапов и выход России на передовые позиции по экспорту IT-технологий должно производиться с учетом ориентира на сокращение бюрократических процессов, дублирования выполняемых компаниями операций, оценки степени благоприятности условий для ведения бизнеса и, безусловно, с участием представителей малого и среднего бизнеса.

Сегодня, существующие положение дел в системе управления национальным проектом «Цифровая экономика» говорит о том, что малому и среднему бизнесу в нем нет места.