Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
Главное Новости бизнеса Новости дня Аналитика Узнай, страна! Спецпроекты О нас
03 ДЕК, 17:57 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960

03 ДЕК, 17:57 МСК
USD (ЦБ)    75,5379
EUR (ЦБ)    88,9960
Коронавирус
Поиск на КС
16+

Реестры как инструмент развития отечественной IT отрасли

Дек 3
ТПП РФ
Реестры как инструмент развития отечественной IT отрасли


Реализация национального проекта «Цифровая экономика» в 2019-2020 годах показала, что его основными исполнителями (контрактодержателями) выступают компании с государственным участием или крупные коммерческие структуры, давно выступающие партнером государства в реализации проектов в сфере IT. Об этом в материале директора Департамента цифрового развития ТПП РФ Владимира Маслова.

2020 год подтвердил настроения регионального малого и среднего IT-бизнеса, которое формировались в течение 2019 года. Предприниматели рассчитывали, что смогут выступать подрядчиками или субподрядчиками по федеральным проектам, реализуемым в регионах. Выборочный мониторинг таких активностей в субъектах РФ показал, что случаи единичны, и констатировать факт системного участия МСП в проекте «Цифровая экономика» нельзя.

При этом, малый и средний бизнес IT сферы отмечает значительное сокращение заказов на протяжении 2020 года и готовится в непростому 2021 году.

В сложившейся ситуации именно участие в реализации национального проекта «Цифровая экономика» может стать не только возможностью выжить, но и развиваться. Известно, что деньги, полученные за реализацию заказа, в приоритетном порядке вкладываются в новые проекты, имеющиеся у большинства IT-компаний.

По мнению экспертов ТПП РФ наиболее разумным способом привлечения компаний к реализации проекта может стать квотирование участия малого и среднего IT-бизнеса в выполнении государственного заказа в рамках национального проекта, а также контрактов (на условиях субподрядчика), которые выполняются за счет бюджетных средств, крупными отечественными компаниями. Такая квота должна составлять не менее 25%. Критерии и порядок участия компаний должны быть выработаны профильными ведомствами в лице Минцифры и Минэкономразвития.

Одновременно с этим необходимо снизить бюрократическую загрузку на отечественный IT-бизнес. О чем идет речь? Доступ ко многим программам поддержки, льготам и преференциям лежит через Единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, Единый реестр программ для электронных вычислительных машин и баз данных государств - членов Евразийского экономического союза, а также через Реестр аккредитованных организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий.

В совокупности работа по взаимодействию с традиционными для бизнеса органами власти, банковскими структурами, объектами инфраструктуры поддержки, а также подготовка документов для включения во все существующие реестры превращается в отдельное направление. Но бизнес создается для извлечения прибыли, а мобильность и особенности IT-бизнеса приводят к его миграции в лучшие условия, юрисдикции или переходу на командный фриланс без регистрации предпринимательской деятельности.

Таким образом, реестры, не являясь инструментами поддержки, на начальном этапе отталкивают малое и среднее предпринимательство IT-сферы от участия в проектах государства, направленных на его поддержку. Как все успеть компании из трех-пяти программистов? При том, что зачастую, часть работников привлекается на непостоянной основе – под конкретные проекты.

Развитие IT-отрасли, развитие стартапов и выход России на передовые позиции по экспорту IT-технологий должно производиться с учетом ориентира на сокращение бюрократических процессов, дублирования выполняемых компаниями операций, оценки степени благоприятности условий для ведения бизнеса и, безусловно, с участием представителей малого и среднего бизнеса.

Сегодня, существующие положение дел в системе управления национальным проектом «Цифровая экономика» говорит о том, что малому и среднему бизнесу в нем нет места.

3 Дек 2020, ТПП РФ


Написать комментарий

правила комментирования
  1. Не оскорблять участников общения в любой форме. Участники должны соблюдать уважительную форму общения.
  2. Не использовать в комментарии нецензурную брань или эвфемизмы, обсценную лексику и фразеологию, включая завуалированный мат, а также любое их цитирование.
  3. Не публиковать рекламные сообщения и спам; сообщения коммерческого характера; ссылки на сторонние ресурсы в рекламных целях. В ином случае комментарий может быть допущен в редакции без ссылок по тексту либо удален.
  4. Не использовать комментарии как почтовую доску объявлений для сообщений приватного характера, адресованного конкретному участнику.
  5. Не проявлять расовую, национальную и религиозную неприязнь и ненависть, в т.ч. и презрительное проявление неуважения и ненависти к любым национальным языкам, включая русский; запрещается пропагандировать терроризм, экстремизм, фашизм, наркотики и прочие темы, несовместимые с общепринятыми законами, нормами морали и приличия.
  6. Не использовать в комментарии язык, отличный от литературного русского.
  7. Не злоупотреблять использованием СПЛОШНЫХ ЗАГЛАВНЫХ букв (использованием Caps Lock).
Отправить комментарий
 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Вне региона (Федерация):
3 Дек:
3 Дек:
2 Дек:
Вне округа (Федерация):
27 Ноя:
26 Ноя:
26 Ноя:
РОССИЯ:
2 Дек:
2 Дек:
1 Дек:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Германия отказывается от российского угля

Германия отказывается от российского угля
Экономика

Долларов нет. Российские банки испытывают валютный голод

Долларов нет. Российские банки испытывают валютный голод
Экономика

Олигархам снизят налог на прибыль. Путин уже освободил их от НДФЛ

Олигархам снизят налог на прибыль. Путин уже освободил их от НДФЛ
Экономика

Путин загнал Россию в тупик с вакциной

Путин загнал Россию в тупик с вакциной
Политика

Новости бизнеса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Миллиарды импорта и сотни совместных компаний с Россией. Чем рискует Белоруссия в период кризиса

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Исследование: как изменились расходы компаний в пандемию

Узнай, страна!

Добыча золота и иностранные инвесторы. Анализ деятельности ДФО за ноябрь

Добыча золота и иностранные инвесторы. Анализ деятельности ДФО за ноябрь

Реестры как инструмент развития отечественной IT отрасли

Реестры как инструмент развития отечественной IT отрасли

Здравствуйте!

Похоже, что наша публикация Вас заинтересовала.

Рады предложить Вам выгодное сотрудничество с нашим Интернет Изданием.

Получите условия выгодного сотрудничества

Заполните форму ниже и мы предоставим Вам специальные, выгодные условия сотрудничества:

Очистить
Очистить
Очистить

Благодарим за обращение!

В ближайшее время ожидайте выгодного предложения от нашего менеджера.

Узнай, страна!

17:11 Добыча золота и иностранные инвесторы. Анализ деятельности ДФО за ноябрь Добыча золота и иностранные инвесторы. Анализ деятельности ДФО за ноябрь
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
Союз нерушимый? Большинство граждан Белоруссии выступают за союзнические отношения с Россией
15:42 Реестры как инструмент развития отечественной IT отрасли Реестры как инструмент развития отечественной IT отрасли
15:15 ТПП РФ предлагает закрепить порядок установления выставочного приоритета товарного знака ТПП РФ предлагает закрепить порядок установления выставочного приоритета товарного знака
02 ДЕК, 20:06 «Золотой каток» и 6 млн тонн зерновых. Анализ деятельности ЦФО за ноябрь. «Золотой каток» и 6 млн тонн зерновых. Анализ деятельности ЦФО за ноябрь.
02 ДЕК, 18:57 В Приморском крае спасают животных после сильного циклона В Приморском крае спасают животных после сильного циклона
02 ДЕК, 17:16 Власти Амурской области благоустраивают территории по инициативе жителей Власти Амурской области благоустраивают территории по инициативе жителей
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
Дорога из Санкт-Петербурга в Москву. Как автомагистраль М-11 обеспечит развитие российских регионов?
01 ДЕК, 18:52 Власти Оренбуржья увеличивают субсидии аграриям Власти Оренбуржья увеличивают субсидии аграриям
01 ДЕК, 17:09 Уникальная пермская IT-разработка помогает бороться с коронавирусом Уникальная пермская IT-разработка помогает бороться с коронавирусом
01 ДЕК, 15:40 Более 2,5 тыс. жителей Костромской области бесплатно получили земельные участки Более 2,5 тыс. жителей Костромской области бесплатно получили земельные участки
30 НОЯ, 18:54 Газохимический комплекс переработки природного газа будет построен в НАО Газохимический комплекс переработки природного газа будет построен в НАО
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter