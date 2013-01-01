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Развитие семейного бизнеса обсудили на Форуме «Успешная семья – успешная Россия»

Дек 21
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
Развитие семейного бизнеса обсудили на Форуме «Успешная семья – успешная Россия»


Во время проведения третьего Всероссийского форума «Успешная семья – успешная Россия», участники пленарного заседания обсудили развитие семейного предпринимательства в нашей стране. Перед собравшимися выступил первый вице-премьер России Андрей Белоусов, а модератором дискуссии стал президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Первый вице-премьер Андрей Белоусов рассказал о перспективах развития МСП и семейного бизнеса в России. По его словам, согласно планам правительства к 2030 году в малом и среднем предпринимательстве будут занято около 25 млн человек, учитывая, что уже к концу 2024 года их число в бизнес-сообществе должно достигать порядка 23 млн.

Также Андрей Белоусов остановился и на тех приоритетах, которых будет придерживаться Правительство России при работе по поддержке МСП. Причем основное внимание будет уделено внедрению новых режимов обложения налогами, льготным и более облегченным условиям финансирования, со ставкой в 7% годовых, поддержке экспорта продукции МСП, доступу к системе быстрых платежей Банка России, контрольно-надзорной деятельности за представителями МСП и созданию цифровой экосистемы «одного окна».

Президент ТПП РФ Сергей Катырин отметил прекрасное развитие малого семейного бизнеса в мире, в то время как в России нет грамотной нормативно-правовой базы, что непосредственно влияет на сдерживание роста МСП. Тем не менее, введение патентной системы и принятие соответствующего федерального закона значительно облегчило бы ситуацию и способствовало активному развитию. По словам Сергея Катырина, в Правительстве уже идет работа по этим вопросам, что позволяет бизнесу с надеждой смотреть в завтрашний день.

Уже в третий раз подряд стратегическим партнером третьего Всероссийского форума «Успешная семья – успешная Россия» выступает ПАО Сбербанк, который не только является одним из крупнейших банков в России и одним из ведущих глобальных финансовых институтов, но также выступает ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.



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