Развитие семейного бизнеса обсудили на Форуме «Успешная семья – успешная Россия»
Во время проведения третьего Всероссийского форума «Успешная семья – успешная Россия», участники пленарного заседания обсудили развитие семейного предпринимательства в нашей стране. Перед собравшимися выступил первый вице-премьер России Андрей Белоусов, а модератором дискуссии стал президент ТПП РФ Сергей Катырин.
Также Андрей Белоусов остановился и на тех приоритетах, которых будет придерживаться Правительство России при работе по поддержке МСП. Причем основное внимание будет уделено внедрению новых режимов обложения налогами, льготным и более облегченным условиям финансирования, со ставкой в 7% годовых, поддержке экспорта продукции МСП, доступу к системе быстрых платежей Банка России, контрольно-надзорной деятельности за представителями МСП и созданию цифровой экосистемы «одного окна».
Президент ТПП РФ Сергей Катырин отметил прекрасное развитие малого семейного бизнеса в мире, в то время как в России нет грамотной нормативно-правовой базы, что непосредственно влияет на сдерживание роста МСП. Тем не менее, введение патентной системы и принятие соответствующего федерального закона значительно облегчило бы ситуацию и способствовало активному развитию. По словам Сергея Катырина, в Правительстве уже идет работа по этим вопросам, что позволяет бизнесу с надеждой смотреть в завтрашний день.
Уже в третий раз подряд стратегическим партнером третьего Всероссийского форума «Успешная семья – успешная Россия» выступает ПАО Сбербанк, который не только является одним из крупнейших банков в России и одним из ведущих глобальных финансовых институтов, но также выступает ключевым кредитором для национальной экономики и занимает одну из крупнейших долей на рынке вкладов. На долю Сбербанка приходится около трети активов всего российского банковского сектора.
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