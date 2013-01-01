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«Пункт назначения – Дальний Восток»

Мар 26
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
«Пункт назначения – Дальний Восток»


ТПП РФ и Союз «Приморская ТПП» приглашают гостей на онлайн-конференцию, посвященную Дальнему Востоку. Во время мероприятия официальные лица, представители бизнеса и обычные путешественники расскажут о туристическом потенциале и самых популярных местах своих регионов.

Дальний Восток по праву считается одним из красивейших регионов нашей страны. Природа края представлена великолепными морскими побережьями, таинственными таежными лесами и величественными вулканами. Самобытна и разнообразна и культура региона, являющая удивительную смесь традиций коренных народов края и более поздних переселенце. Такое разнообразие природных и культурно-исторических ресурсов отражается на развитии туристической отрасли региона, представленной различными видами туризма, способными удовлетворить самых взыскательных путешественников, а также способствует увеличению количества россиян и иностранных гостей, желающих познакомиться с этим удивительным краем.

Такую возможность предоставляют Торгово-промышленная палата Российской Федерации и Союз «Приморская торгово-промышленная палата», которые организовали онлайн-конференцию на тему: «Пункт назначения – Дальний Восток: Россия Тихоокеанская» в рамках цикла мероприятий, посвященных самым популярным и посещаемым городам и местам нашей страны. Во время мероприятия о потенциале своих регионов расскажут официальные лица и участники туристической отрасли, включая не только представителей компаний и ассоциаций, но и простых путешественников.

Онлайн-конференция пройдет 31 марта в 10:00 мск. Ее модераторами выступят Сергей Селиванов, директор Департамента выставочной, ярмарочной и конгрессной деятельности ТПП РФ и Борис Ступницкий, президент Союза «Приморская Торгово-промышленная палата».

Для участия в мероприятии необходима предварительная регистрация:

https://docs.google.com/forms/d/12Bjrd4YWl3Ol-etDVKSW6lbHcyq_qPXg1DWYm03S3Ok/viewform?gxids=7628&edit_requested=true

Ссылка для подключения будет направлена на электронный адрес, указываемый при регистрации. По всем вопросам относительно мероприятия можно обращаться в ТПП РФ – Жавгурян Кристина Валерьевна (тел: 8-495-620-03-47; Zhavguryan@tpprf.ru).

Приглашаем Вас принять участие в онлайн-конференции!



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