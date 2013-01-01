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«Продэкспо-2022»: Экспоцентр приглашает на выставку продуктов питания и напитков

Фев 3
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
«Продэкспо-2022»: Экспоцентр приглашает на выставку продуктов питания и напитков


«Экспоцентр» приглашает гостей!

Крупнейшая в России и Восточной Европе международная выставка продуктов питания, напитков и сырья для их производства «Продэкспо-2022» состоится с 7 по 11 февраля 2022 года в Центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Выставка входит в десятку мировых смотров продовольственной тематики.

На площади 100 тыс. квадратных метров свою продукцию представят около 2050 компаний из 54 стран мира. Из России ожидается свыше 1500 участников, включая 300 производителей из 46 регионов. Компании из Коми, Кузбасса, Крыма, Удмуртии, Ненецкого АО, Иркутской, Липецкой, Мурманской и Новгородской областей впервые примут участие в смотре. Также ожидаются презентации новых брендов.

30 тематических салонов готовят для посетителей:

экспозиции с качественными продуктами питания;

кошерное и халяльное мясо,

экзотические продукты;

продукция для людей, ведущих здоровый образ жизни;

органические продукты и новые биотехнологии;

напитки, включая алкогольную продукцию;

упаковочные решения

и многое другое

Чем выставка будет полезна для производителей и бизнеса?

Возможность познакомиться с представителями более двух тысяч компаний из 54 стран мира;

найти партнеров в России: в выставке участвуют 300 производителей из 46 регионов страны;

первыми попробовать продукцию новых брендов, выходящих на российский рынок;

выстроить коммуникации с потенциальными партнерами.

 

«Продэкспо» помогает развиваться продовольственному сектору России и определяет завтрашнее лицо пищевой индустрии страны. Здесь намечаются новые тренды, громко заявляют о себе новые марки, а новинки выходят на рынок и находят своего преданного покупателя. Выставка служит надежной площадкой для выстраивания бизнес-коммуникаций, что особенно важно в условиях пандемии и ограничений.

 

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