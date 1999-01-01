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Президентом ТПП Нижнего Тагила вновь избран Борис Соколов

Апр 16
ТПП РФ
Президентом ТПП Нижнего Тагила вновь избран Борис Соколов


15 апреля 2021 года в г. Нижнем Тагиле состоялась очередная VI отчётно-выборная Конференция Союза «Торгово-промышленная палата город Нижний Тагил». В её работе приняли участие вице-президент ТПП РФ Вадим Чубаров, глава города Нижнего Тагила Владислав Пинаев, депутаты Государственной Думы РФ и Законодательного Собрания Свердловской области, а также члены торгово-промышленной палаты.

На Конференции присутствовали руководители региональных ТПП надёжные партнёры Палаты: руководитель представительства Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства в Горнозаводском управленческом округе Сергей Федореев, руководитель аппарата Уральской торгово-промышленной палаты Сергей Стругов, президент Магнитогорской ТПП Герман Запьянцев, президент ТПП Миасского городского округа Елена Сюткина, главный редактор газеты «Тагильский рабочий» Анжела Голубчикова. Все выступавшие спикеры подчеркнули значимость Палаты в развитии предпринимательства, налаживании связей с властями и преодолении кризисных явлений.

Обращаясь к участникам Конференции с приветственным словом, президент Союза «Торгово-промышленная палата город Нижний Тагил» Борис Соколов отметил плодотворную работу Палаты, сделал акцент на факторах, влияющих на ведение бизнеса. Борис Соколов рассказал, что Палата успешно выстроила и ведёт непрерывный и активный диалог между муниципалитетом и бизнесом по широкому кругу вопросов.

Президент ТПП НТ поблагодарил вице-президента ТПП РФ, тагильчанина, Вадима Чубарова, за его активную и плодотворную работу во благо системы торгово-промышленных палат. Так же Борис Соколов выразил огромную признательность главе города Нижнего Тагила Владиславу Пинаеву за готовность работать вместе и оперативное решение всех возникающих вопросов и вручил главе города почётный знак ТПП НТ «За развитие предпринимательства в городе Нижнем Тагиле».

В ходе Конференции были вручены почётные грамоты главы города, Законодательного Собрания Свердловской области, а также Союза «Торгово-промышленная палата город Нижний Тагил».

Делегаты конференции рассмотрели доклад об итогах работы Палаты. Совет принял новую редакцию Устава ТПП НТ. Состоялись выборы руководящих органов на новый период работы. Президентом Палаты переизбран Борис Соколов, который возглавляет ТПП НТ с 2006 года.

В рамках Конференции было подписано дополнительное соглашение с Управлением Федеральной антимонопольной службы по Свердловской области. Борис Соколов и руководитель Свердловского УФАС Дмитрий Шалабодов договорились о создании общественной приемной на базе ТПП НТ.

Гости и участники Конференции ознакомились с городом Нижним Тагилом, его историей и достопримечательностями, посетили Музей бронетанковой техники, побывали на производстве предприятия-члена ТПП НТ «Тагильское пиво».

16 Апр 2021, ТПП РФ


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