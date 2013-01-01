Президент ТПП РФ Сергей Катырин: женское предпринимательство в БРИКС заслуживает особого внимания



Состоялась деловая встреча Президента ТПП РФ Сергея Катырина с российской частью Женского делового альянса БРИКС.

Открывая встречу, Сергей Катырин, возглавляющий российскую часть Делового совета БРИКС (ДС БРИКС), подчеркнул, что женское предпринимательство в рамках «пятерки» заслуживает особого внимания. «Мы всеми силами содействовали созданию Альянса как самостоятельной структуры в рамках БРИКС и намерены помогать ему в делах и начинаниях и в дальнейшем», - отметил он.

Сергей Катырин напомнил, что инициатива по созданию отдельной женской деловой платформы была предложена бизнес-сообществом еще в 2017 году. Расчет был¸ и он оправдывается, на социальную ориентированность деятельности Альянса, на поднятие им большого пласта проблем, которые таятся сегодня в области женского предпринимательства, семейного бизнеса, занятости женщин, здоровья детей и т.д. С учетом реалий текущего момента, как никогда, актуальна тема социальной ответственности бизнеса, подчеркнул Сергей Катырин и выразил уверенность, что работа Альянса будет не только востребована, но и серьезно усилит Деловой совет БРИКС и объединение в целом.

Сергей Катырин рассказал о деятельности Делового совета БРИКС, акцентировав внимание на том, что ДС БРИКС по своей сути является основным механизмом развития делового сотрудничества между странами – участниками объединения. Его задача – выявление проблемных вопросов и трудностей, сдерживающих рост экономического, торгового, делового и инвестиционного сотрудничества между странами «пятерки», а также формирование предложений и рекомендаций по его развитию.

Текущий год, а это год российского председательства в БРИКС, выдался трудным. Вспышка пандемии коронавируса, введенные правительствами стран БРИКС ограничительные меры заставили изменить и планы Делового совета, и сам формат общения. В связи с переносом саммита руководителей стран БРИКС и с учетом рекомендаций МИД РФ принято решение провести годовое заседание Делового совета в режиме видеоконференции осенью нынешнего года Традиционно это заседание проводится в привязке к саммиту, поэтому точная дата пока не определена. Деловой форум БРИКС тоже пройдет в режиме видеоконференции, накануне пленарного заседания ДС БРИКС. Очевидно, что на выходе из пандемии многие отношения будут перезагружаться и, особо подчеркнул Сергей Катырин, перед Деловым советом БРИКС открывается хорошая возможность организовать площадку для обсуждения комплекса вопросов по интенсификации в новых условиях торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества в рамках «пятерки».

Вице-президент ТПП РФ Владимир Падалко подробно рассказал участникам деловой встречи о программе предстоящего Делового форума БРИКС, в котором примут участие и представители Женского делового альянса.

Председатель российской части Женского делового альянса БРИКС, председатель Совета директоров Global Rus Trade Анна Нестерова поделилась информацией о планах работы Альянса на ближайшую перспективу.

В ходе делового общения были обсуждены вопросы, представляющие взаимный интерес, в частности, о приоритетных сферах сотрудничества и перспективах партнерства в рамках Женского делового альянса БРИКС.