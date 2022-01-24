Правительство выделит дополнительные 1,8 млрд рублей на финансирование авиации



Практически всю сумму получит Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК).

Правительство приняло решение дополнительно профинансировать авиационную промышленность. Для чего, из федерального бюджета будет выделено порядка 1,8 млрд рублей. Практически вся сумма, а именно более 1,6 млрд рублей, уйдет Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК). Об этом сообщается на официальном сайте Правительства России.

При этом 1 млрд рублей компания потратит на создание абсолютно нового широкофюзеляжного дальнемагистрального самолета. Средства будут затрачены на развития центра инженерных технологий, создание схемы сертификации и системы послепродажного обслуживания лайнера. А 616 млн рублей компания потратит на доработку регионального лайнера Ил-114, который, после завершения модернизации, обновит парк самолетов, обеспечивающих перевозку пассажиров на внутренний российских рейсах.

Оставшиеся 175,8 млн рублей будут направлены Объединенной двигателестроительной корпорации, которая потратит их на разработку двигателя ТВ7-117, предназначенного для обеспечения серийного производства Ил-114.

При этом премьер-министр России Михаил Мишустин напомнил, что строительство конкурентоспособных гражданских самолетов, причем не только для внутренних рейсов, но и дальнемагистральных, это важнейший государственный приоритет нашей страны. Такую задачу, в числе прочих, поставил президент России Владимир Путин.

Известно, что в ближайшие 3 года, Правительтво выделит авиапрому 122 млрд рублей, в рамках государственной программы развития авиационной промышленности, на НИОКР выделят 112 млрд рублей, авиаперевозчики и государственные корпорации отрасли получат заемные средства под 2,5% в размере 279 млрд рублей из ФНБ, а Минпромторг выделит 1,8 трлн рублей на программу создания 735 отечественных самолетов. Такие данные приводят Новые Известия.



