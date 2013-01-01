Позиция ТПП РФ учтена при работе над расширенной ответственностью производителей товаров и упаковки



Торгово-промышленную палату России в составе рабочей группы по подготовке концепции совершенствования института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки (РОП) под председательством заместителя председателя Правительства России Виктории Абрамченко представляет заместитель председателя Комитета ТПП РФ по природопользованию и экологии, генеральный директор Комбината экологического обслуживания Владимир Аленцин. Сегодня он рассказывает об особенностях работы над концепцией.

Механизм РОП подразумевает обязательства производителей и импортеров товаров и упаковки обеспечивать утилизацию отходов от использования товаров, в том числе упаковки, в конце их жизненного цикла. Основные принципы РОП универсальны и действуют в любой стране по единому принципу: компании, производящие (импортирующие) товары и упаковку товаров, отвечают за их последующую утилизацию через выплату компенсаций затрат на сбор и утилизацию упаковки, утратившей свои потребительские свойства, либо собственными силами или с привлечением специализированных компаний, осуществляющих сбор и утилизацию отходов, образовавшихся от товаров и упаковки.

Рабочая группа по подготовке концепции РОП была сформирована в марте 2020 года, в ее состав вошли около 40 представителей профильных ведомств, ассоциаций товаропроизводителей и компаний, занятых в сфере обращения с отходами. Задача рабочей группы – доработать новую Концепцию расширенной ответственности производителя (РОП) по утилизации отходов в России. В настоящее время работа над документом продолжается в Правительстве с учётом поступивших предложений профильных министерств и ведомств, различных участников рынка и бизнес объединений, включая Торгово-промышленную палату России.

Механизм института расширенной ответственности производителей и импортеров товаров и упаковки – заработал. Отрасль переработки отходов получила весомый импульс, и сегодня необходима настройка данного инструмента.

При выработке концепции совершенствования механизма РОП были учтены многие замечания и предложения Торгово-промышленной палаты РФ. Среди системных решений – принято предложение о том, что механизм самостоятельного исполнения РОП производителями и импортерами должен быть сохранен (ранее рассматривался вариант упразднить его, оставив лишь возможность уплаты производителями и импортерами экологического сбора в бюджет). Позиция ТПП РФ следующая: именно самостоятельное исполнение РОП – тот инструмент, который позволит развивать отрасль переработки отходов.

Эксперты палаты были в числе тех, кто отстаивал позицию о расходовании средств пропорционально группам отходов, формирующих бюджет РОП. Именно Палатой были внесены предложения по включению обращения с отходами III-IV класса опасности в нацпроект «Экология»», которые в последствие нашли отражение в документах АП.

Помимо того, что появление РОП уже способствовало привлечению инвестиций в отрасль сбора и переработки отходов и интенсифицировало деловую активность, трансформировавшуюся в тысячи тонн собранных и переработанных отходов, тысячи тонн сырья и материалов, которые добыты не из недр, а возвращены из отходов в хозяйственный оборот, РОП стал единственным действенным механизмом сбора и утилизации отходов вне коммунального сектора и, соответственно, не из кошелька жителей, оплачивающих вывоз твердых коммунальных отходов.

Поиск баланса между отходами коммунального сектора и отходами потребления, образующимися в сфере услуг, дистрибуции и промышленного производства – одна из основных задач настройки механизмов РОП.