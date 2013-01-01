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Порядок ведения промыслового журнала на судах, ведущих прибрежное рыболовство, следует уточнить

Янв 18
ТПП РФ
Порядок ведения промыслового журнала на судах, ведущих прибрежное рыболовство, следует уточнить


В Государственной Думе идет подготовка ко второму чтению проекта № 1260573-7 «О внесении изменений в Федеральный закон «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов», который предусматривающий выдачу разрешения на добычу (вылов) водных биоресурсов в электронном виде и ведение электронного промыслового журнала. Законопроект комментирует Президент ТПП РФ Сергей Катырин.

Планируется, что промысловый журнал в электронной форме должны вести лица, осуществляющие рыболовство с использованием судов рыбопромыслового флота, оснащенных техническими средствами контроля, которые обеспечивают постоянную автоматическую, некорректируемую передачу информации о местоположении судна, и другими техническими средствами контроля.

Суда рыбопромыслового флота типа МРС-150 и МРС-225 с главным двигателем менее 55 кВт и (или) валовой вместимостью менее 80 тонн в свое время были оснащены судовладельцами техническими средствами контроля, работающими в автоматическом режиме без участия человека.

Отраслевой бизнес, объединяемый Палатой, и ее профильный комитет не усматривают необходимости ведения электронного промыслового журнала (ЭПЖ) на судах данного типа. Так, на судне отсутствует радиоинженер, который может заниматься отправкой информации, наладкой оборудования, а экипаж судна, состоящий из 7 человек, занимается промыслом, и на ведение ЭПЖ у капитана нет времени и возможности. При этом дополнительная нагрузка на командный состав судна, связанная с ведением ЭПЖ, может негативно сказаться на безопасности мореплавания.

Кроме того, суда типа МРС осуществляют прибрежное рыболовство с доставкой и учетом улова на берегу, им не требуется заполнять промысловый журнал в отношении видового состава улова после каждой промысловой операции в период рейса. Промысловый журнал заполняется после сдачи и учета улова в присутствии представителя пограничных органов. При этом период рейса может составлять 2 и более суток. В этой связи в программном комплексе ЭПЖ невозможно сформировать и подписать основной документ системы «суточный отчет».

Следует принимать во внимание, что комплекты спутниковой связи для работы ЭПЖ весьма дорогостоящие при одинаковой цене комплекта как для автономного рыболовного траулера, осуществляющего промышленное рыболовство, так и для судов типа МРС, осуществляющих прибрежное рыболовство. Компаниям, имеющим сотни единиц маломерного флота и обеспечивающим доставку уловов для переработки и реализации на территории Российской Федерации, придется закупать в разы больше дорогостоящего оборудования по сравнению с океаническими компаниями, ориентированными на экспортные поставки. Палата предлагает предоставить возможность выбора ведения промыслового журнала на бумажном носителе или в электронном виде при осуществлении рыболовства с использованием рыболовных судов типа МРС-150 и МРС-225.

18 Янв 2022, ТПП РФ


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