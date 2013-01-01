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Питьевая вода станет качественной. В России начинается маркировка бутилированный воды

Фев 4
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
Питьевая вода станет качественной. В России начинается маркировка бутилированный воды


К 2024 году в России должна полностью начать работать Программа обязательной маркировки товаров. В настоящий момент на территории нашей страны маркируются табак, молочная продукция, обувь, мех, шины, парфюм и лекарства. Теперь пришла очередь питьевой воды, пива и слабоалкогольных напитков. Систему, по распоряжению правительства, создает Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ) на основе частно-государственного партнерства, не привлекая для реализации проекта бюджетные средства.

Первый этап регистрации производителей и импортеров в системе обязательной маркировки товаров может начаться уже с 1 мая текущего года. Как пишет ТАСС, на втором этапе, который начнется 1 сентября, планируется приступить к маркировке самой минеральной воды. А уже с 1 декабря маркировку предлагается сделать обязательной для всей питьевой воды, попадающей на российский рынок. При этом строгое отслеживание маркировки по системе начнется позже.

Санкционировал маркировку президент Владимир Путин, который в октябре 2020 года дал правительству поручение обеспечить проведение эксперимента. Оператор маркировки – Центр развития перспективных технологий (ЦРПТ), который принадлежит госкорпорации «Ростех», бизнесмену Алишеру Усманову (доля 50%) и управляющему партнеру Almaz Capital Partners Александру Галицкому, разработал дорожную карту совместно с теми компаниями, которые приняли участие в эксперименте. Причем известно, что акционеры ЦРПТ вложили в реализацию проекта 250 млрд рублей собственных средств.

По словам заместителя генерального директора ЦРПТ Реваза Юсупова, которого цитирует ТАСС, в системе маркировки «Честный знак» зарегистрированы 2 426 компаний, из которых 195 производителей и импортеров воды. С апреля 2020 года ЦРПТ выдал более 492 тыс. кодов маркировки и успешно протестировал цепочку движения продукции от производства до продажи в магазинах.

Коды маркировки, стоимость которых составит 50 копеек без НДС за одну штуку, будут печататься на всех видах упаковок, в том числе на крышках и этикетках. Это позволит вернуть вложенные в систему деньги. Производителям необходимо настроить у себя оборудование или договориться с типографиями, чтобы они печатали коды на упаковке. При этом цены на данную услугу сильно зависят от поставщиков - чем раньше с ними договариваются, тем меньше расходы.

Главной целью маркировочной кампании является борьба с контрафактом в интересах потребителей. По оценкам экспертов, доля нелегального оборота на рынке бутилированной воды достигает 32%, а прибыль от маркировки для бизнеса и государства может составить 12,7 млрд рублей.



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