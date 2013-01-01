Петр Чекмарев: Для реализации потенциала отечественного АПК нужна помощь государства



В течение последних 20 лет в России происходит становление собственного производства в различных отраслях, в том числе в АПК. Начатое в России в 2014 году импортозамещение продовольствия, в эпоху коронавируса пришлось как нельзя кстати. В 2020 году наша страна почти в два раза улучшила свои позиции в Глобальном индексе продовольственной безопасности. Положение дел в отечественном агропромышленном комплексе комментирует председатель Комитета ТПП РФ по развитию АПК Петр Чекмарев.

Уверен, что эффективное взаимодействие промышленности и агропромышленного комплекса – основа для устойчивого развития страны. Именно поэтому для дальнейшего успешного развития национальной экономики необходимо рассматривать сельское хозяйство и промышленность как единый комплекс, ведь сектор АПК потребляет различных ресурсов более чем 1 трлн. рублей, это: техника, оборудование, запасные части, химия, биологические средства, фармацевтические препараты, топливо и т.д.

Отечественная промышленность должна обеспечить развитие сельского хозяйства, в первую очередь, по тем направлениям, в которых существует серьезная зависимость от импорта и которые могут стать драйверами в повышении конкурентоспособности продукции сельского хозяйства на мировых рынках. К таким направлениям относятся:

- обеспечение села достаточным количеством сельскохозяйственной техники (в России средний возраст техники превышает более 10 лет);

- создание отечественного оборудования для глубокой переработка сельскохозяйственного сырья: Россия только пищевых ингредиентов ввозит на 1,5 млрд долларов больше чем вывозит, а переработка лубяных культур может дать дополнительно более 4 триллионов рублей прибавки к ВВП страны;

- необходимо провести импортозамещение в селекции растениеводства и племенного животноводства;

- промышленность должна решить вопрос логистики и сохранения продукции сельского хозяйства: здесь целый комплекс вопросов: создание речных судов для возможности экспорта из разных регионов, создание достаточного количества отечественных холодильников для хранения и транспортировки скоропортящейся продукции.

Хочу подчеркнуть, что Россия обладает колоссальным потенциалом по развитию АПК. Наша страна занимает первое место по земельному фонду в мире (более 1,7 млрд га.), третье место по площади пашни (116 млн га), по наличию сельскохозяйственных угодий пятое место (192,7 млн. га). Но при этом, сложился ряд проблем, которые необходимо решить для успешной реализации этого потенциала.

Очень сильно сократилась площадь пашни, если в 1990 году было 131 млн. га пашни, то в настоящее время осталось 116 млн га, из них 20 млн га заброшено и не обрабатывается. Посевная площадь в 1990 году составляла 117 млн га, в 2020 году она составила около 80 млн га т е уменьшилась на 37 млн га.

Производство минеральных удобрений в стране составляет порядка 20 млн. тонн, из них только 3,4 млн используется в стране остальное идёт на экспорт. Вносится мало по причине отсутствия у сельскохозяйственных товаропроизводителей средств на покупку минеральных удобрений и низкой технической оснащённости.

В 1990 годах на полях работало более 1,3 млн тракторов и энерговооружённость составляла около 3 л.с. на 1 га в настоящее время в наличии 428 тыс. тракторов, а энерговооруженность составляет 1,5 л.с. на 1 га.

Население в сельской местности постоянно уменьшается. Идёт исчезновение деревень, ввиду низкого уровня условий проживания. Разрушена подготовка кадров от низшего звена (механизаторов, животноводов, овощеводов, садоводов и др.) до специалистов с высшим образованием. В аграрных вузах у 80% нет земли, её забрали под различным предлогом и различным видам использования. В результате студенты лишены практического обучения работы на земле.

Решение всех этих и других задач и проблемных вопросов невозможно без согласованных действий органов исполнительной, законодательной власти, науки, институтов развития, предпринимателей и общественных объединений - таких как ТПП России. При этом для полноценной реализации потенциала российского АПК нужна серьезная и системная поддержка государства.