Первый русский город в Арктике. НАО приглашает туристов в Пустозерск

Фото: Антон Тайбарей. Официальный портал государственных органов НАО

Ненецкий автономный округ открывает новый зимний экотуристический сезон. Гостей региона ждут три интересных маршрута, один из которых - поездка в исчезнувший первый русский город в Арктике Пустозерск.

Три увлекательных экологических маршрута ждут гостей Ненецкого автономного округа в новом зимнем туристическом сезоне. Департамент образования, культуры и спорта НАО приглашает всех желающих в путешествия «Пустозерск – первый русский город в Арктике», «К древней столице Печорского края» и «По большой пустозерской тропе».

Экскурсии представляют собой путешествие в древнее городище - первый русский город в Арктике Пустозерск. В зависимости от выбора маршрута, туристы смогут узнать историю возникновения и упадка города, посетить старообрядческий комплекс, увидеть две древние столицы Печорского края - Тельвиску, основанную в 1574 году, и исчезнувший Пустозерск, основанный осенью 1499 года, а также познакомиться с экспозицией музя-заповедника «Пустозерск» и суровой северной природой края.

Пустозерск - это исчезнувший русский город в нижнем течении Печоры, в Заполярном районе Ненецкого автономного округа. Городище расположено в 20 км от Нарьян-Мара. Это первый русский городом основанный за Полярным кругом. Он был одним из главных форпостов России в период освоения Севера и Сибири. Но в 1924 году Пустозерск потерял статус города, а в 1962 году поселение было окончательно покинуто его жителями. Сейчас Пустозерское городище является объектом культурного наследия, внесено в список памятников истории и культуры и находится на государственной охране.