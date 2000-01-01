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Международный авиационно-космический салон
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Первый российский пассажирский самолет Superjet 100 демонстрируют на МАКС

Июл 21
"КАПИТАЛ СТРАНЫ"
Первый российский пассажирский самолет Superjet 100 демонстрируют на МАКС


Сегодня, 21 июля, во время авиашоу Международного авиационно-космического салона МАКС-2021, свой демонстрационный полет совершил первый ближнемагистральный пассажирский самолет, созданный в России после распада Советского Союза, - Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).

Первый российский ближнемагистральный узкофюзеляжный пассажирский самолет Sukhoi Superjet 100 разработан АО «Гражданские самолеты Сухого». Лайнер может взять на борт от 87 до 108 человек и перевезти их на расстояние до 3050 или до 4600 км, в зависимости от модификации. Крейсерская скорость SSJ100 достигает 830 км/ч. Самолет может развивать максимальную скорость до 950 км/ч и подняться на высоту 12 200.

Корпорация «Сухой» начала проект по разработке первого российского пассажирского лайнера в 2000 году, а в 2002 году к проекту присоединились Boeing, занявшийся маркетингом, Авиационный комплекс имени С. В. Ильюшина, на долю которого выпало производство КПИ, а также Snecma и НПО «Сатурн», разработавшие двигатель.

Вначале самолет должен был носить название Russian Regional Jet (RRJ), по решению исполнительного директора компании Boeing Фила Кондита. Но после выхода Boeing из проекта, название лайнера заменили на Sukhoi Superjet 100 (SSJ100).

Сборку Superjet 100 производит Комсомольский-на-Амуре авиационный завод имени Ю. А. Гагарина, а официальная презентация первого опытного образца лайнера прошла 26 сентября 2007 года. И только лишь 19 апреля 2011 года первый серийный Sukhoi SuperJet 100 отправился в армянскую авиакомпанию «Armavia» для дальнейшей эксплуатации.

Первый серийный Sukhoi SuperJet 100 № 95007 получил собственное имя в честь первого космонавта Юрия Гагарина.

Sukhoi SuperJet 100 - это двухмоторный низкоплан со стреловидным крылом и однокилевым оперением. На лайнере установлены два турбовентиляторных двигателя SaM146 различных модификаций, новейшая «стеклянная кабина», а его интерфейс состоит из пяти многофункциональных дисплеев.
SSJ100 является первым первым российским серийным гражданским пассажирским самолетом с «сайдстиком» - боковой ручкой управления самолетом.

Первый российский ближнемагистральный пассажирский лайнер эксплуатируют не только в нашей стране. Машину закупили такие страны, как Казахстан, Армения, Лаос, Индонезия и Мексика, а в марте 2020 года Sukhoi Superjet 100, согласно подписанному соглашению, может использоваться во время миротворческих миссий ООН.

Но в истории самолета не обошлось без трагедий. В авариях в России и за рубежом были разбиты 4 самолета, что унесло жизни 86 человек. Так, 9 мая 2012 года у Джакарты в Индонезии SSJ100 врезался в гору во время демонстрационного полета. На борту находились 45 человек, все они погибли. 25 октября 2015 года в Мехико при технической транспортировки самолет врезался в телескопический трап и был списан в связи с невозможностью ремонта. 10 октября 2018 года в Якутске SSJ100 выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы при посадке с деактивированным реверсом правого двигателя. В результате лайнер был списан. Еще одна трагедия произошла 5 мая 2019 года в аэропорту Шереметьево. Самолет совершил жесткую посадку с «козлением», в результате чего подломились основные стойки шасси, а сам самолет загорелся. На борту находились 78 человек, 41 из них погиб.

Юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 проходит с 20 по 25 июля в подмосковном Жуковском.



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21:15 0 0
И.И..:

это глобальный и корпоративный проект, российского там мало и так задумывалось ради продаж за рубежом.

 
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