Первый день работы МАКС



Завершился первый день работы Юбилейного XV Международного авиационно-космического салона МАКС-2021. Давайте посмотрим на наиболее важные события этого дня.

Работу авиасалона, что уже стало традицией, открыл президент России Владимир Путин. Глава государства приветствовал участников и гостей, произвел осмотр нескольких, наиболее важных экспозиций, посмотрел демонстрационные полеты, а также председательствовал на совещании, где обсуждались перспективы реализации важнейших проектов в сфере гражданского авиастроения. Именно это мероприятие стало центральным событием первого дня Деловой программы МАКС.

Во время Деловой части программы был заключен ряд контрактов. Так, 15 самолетов Sukhoi Superjet 100 уйдут в авиакомпанию "Россия", 25 - в Red Wings, 10 - в "Азимут" и 8 - в "Аврору".

Корпорация "Иркут" и авиакомпания "Россия" подписали меморандум о взаимопонимании в вопросах начала эксплуатации самолетов МС-21.

"Вертолеты России" поставят 50 вертолетов Ми-8АМТ авиакомпании "ЮТэйр - вертолетные услуги", а компания "Русские вертолетные системы" арендует у "Авиакапитал-Сервис" два вертолета "Ансат".

Компания "ПСБ Лизинг" начала поставки вертолетов Национальной службе санитарной авиации. В рамках заключенного ранее контракта, будут получены 66 машин, включая 28 Ми-8МТВ-1 и 37 "Ансатов". Сделка оценивается в 28 млрд рублей, а срок лизинга составит 15 лет.

Новикомбанк и Концерн Радиоэлектронные технологии заключили соглашение о финансировании "зелёных" проектов. Холдинг "Технодинамика" договорился с Рособоронэкспортом продвигать новинки парашютных технологий на международные рынки.

А вот Ульяновская область заключила не одно важное соглашения. Согласно новым контрактам на территории области будет создана специализированная лизинговая компания, совместно с "Авиакапитал-Сервис". В авиапарке новой компании запланированы не менее 10 вертолетов "Ансат", Ми-8 и Ми-38 на общую сумму порядка 4 млрд рублей. Позже парк пополнится самолетами МС-21-300, Sukhoi Superjet 100 и Ил-114-300. Еще одно соглашение заключено с авиакомпанией "Геликс". Она будет обслуживать грузоперевозки предприятий области. При этом Ил-76 и вертолеты компании будут базироваться на территории региона.

Летное авиашоу начали машины холдинга "Вертолёты России", за ними следовали гражданские самолеты МС-21-300, МС-21-310 и Ил-114-300, боевую авиацию представили Су-57 и МиГ-35, а завершили шоу авиационные группы высшего пилотажа ВКС России.

И, на последок, немного цифр. В экспозиции МАКС-2021 приняли участие 829 компаний из 56 стран мира, это если считать и участников в дистанционном формате. А на самой выставочной площадке присутствовали 538 российских и 89 иностранных компаний из 20 стран. В первый день работы МАКС посетили 6 тыс. 970 человек, 94 тыс. 300 посетителей следили за работой салона на официальном сайте МАКС и порядка 282 тыс. человек использовали официальные аккаунты МАКС для знакомства с новостями и ключевыми событиями авиасалона.

Юбилейный XV Международный авиационно-космический салон МАКС-2021 начал работу 20 июля в подмосковном Жуковском, авиасалон будет открыт до 25 июля включительно. Еще больше информации о работе салона, интересных фактах и технических характеристиках его "участников" вы сможете узнать в спецпроекте "Капитала страны" "МАКС-2021".