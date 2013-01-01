Первых в мире пресноводных насекомых, разрушающих скалы, обнаружили ученые из Архангельска



В центральной части Мьянмы, в бассейне горной реки Баго, российские ученые обнаружили первых в мире пресноводных насекомых, способных разрушать скалы. Этот совершенно новый вид поденок является единственным известным на сегодняшний день пресноводным насекомым, вызывающим эрозию камня, но не имеющим морских родственников.

Научное открытие сделали ученые Федерального исследовательского центра комплексного изучения Арктики имени академика Н.П. Лавёрова и Северного федерального университета, когда, по приглашению властей, оценивали пресноводные биологические ресурсы Мьянмы.

Обнаруженный представитель древнего отряда крылатых насекомых встречается там, где горная река протекает сквозь скалы из алевролитов. Группа экспертов обратила внимание на характерные отверстия, проточенные в породе. При их дальнейшем изучении были обнаружены поденки.

После проведения генетического и морфологического анализа, оказалось, что ученые обнаружили совершенно новый для научного сообщества вид поденок. Он получил название поденка-камнеед или Languidipes lithophagus.

Как сообщил руководитель научной группы, директор ФИЦКИА УрО РАН, член-корреспондент РАН Иван Болотов, чьи словам приводит Минобрнауки, это большой научный прорыв, ведь еще совсем недавно научное сообщество считало, что макробиоэрозия в пресной воде отсутствует.