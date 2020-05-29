Facebook
Капитал страны
Капитал Страны
ENGLISH
Меню
05 ИЮН, 12:32 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394

05 ИЮН, 12:32 МСК
USD (ЦБ)    73,4326
EUR (ЦБ)    79,4394
Коронавирус

Эксперт ТПП РФ по предпринимательству в медицине: Отрасль говорит о неготовности

Июн 5
ТПП РФ
Эксперт ТПП РФ по предпринимательству в медицине: Отрасль говорит о неготовности

В 2020 году вводится обязательная маркировка лекарственных препаратов. Из-за пандемии коронавируса сроки обязательной маркировки лекарств, обуви и сигарет переноситься не будут. Запрет на оборот немаркированной продукции этих категорий вступает в силу 1 июля. Эксперт Комитета ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности, член Совета ТПП РФ, генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев комментирует ситуацию.
Ещё в марте 2020 года Ассоциация Российских фармацевтических производителей направила письмо Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину с просьбой отложить запуск обязательной маркировки лекарств из-за невозможности провести пуско-наладочные работы, т.к. введенные ограничения из-за пандемии коронавируса не позволяют приехать в Россию зарубежным специалистам – представителям компаний поставщиков оборудования. За два с половиной месяца ситуация не изменилась. Кроме того, остаются не решенными и другие вопросы, например, ошибки при описании лекарств в ЕСКЛП, не позволяющие работать бесперебойно.

На сегодняшний день у производителей нет 100% готовности к запуску системы, а это значит, что высоки риски возникновения дефектуры лекарств. Чтобы этого не допустить, необходимо переносить сроки, как это происходит в космической отрасли. Там, даже при 100% технической готовности космического корабля, в случае изменения внешних факторов, например погоды, запуск переносят. Ведь цена ошибки – человеческие жизни. А у нас и технически отрасль не готова, и внешний фактор – пандемия, отрицательный. Поэтому запустить маркировку с 01 июля – это самоубийство. Речь фактически идет не о том, запускать или нет маркировку, а увеличивать или не увеличивать риски дефектуры лекарств.

Последнее время разгорается информационная если не война, то битва. Отрасль говорит о неготовности системы и рисках оставить пациентов без лекарств, а оператор упорно рапортует о полной готовности, приводя никому не понятные цифры и виртуозно увертываясь от ответственности за возможные сбои. Искры, летящие от горячих споров, не повышают степень доверия. Необходимо снижать накал страстей, показывая объективную картину и исправляя выявленные огрехи. Без доверия и совместных действий результат будет отрицательным, прежде всего для пациентов.

5 Июн 2020, ТПП РФ


 
«Узнай, страна!» / ПОСЛЕДНИЕ СОБЫТИЯ ФЕДЕРАЦИИ
Вне региона (Федерация):
4 Июн:
2 Июн:
25 Май:
Вне округа (Федерация):
21 Май:
15 Май:
14 Май:
РОССИЯ:
4 Июн:
4 Июн:
4 Июн:


▪ Последние публикации на сайте ▪

Статьи

Белоруссия встречает первый танкер нефти из США. Госдеп выполнил обещание

Белоруссия встречает первый танкер нефти из США. Госдеп выполнил обещание
Экономика

Путин приказал бесплатно подключить всех россиян к газу до 2030 года

Путин приказал бесплатно подключить всех россиян к газу до 2030 года
Экономика 2

Гейтс выделил 1,7 млрд долларов на вакцину от коронавируса. Слухи о чипировании отрицает

Гейтс выделил 1,7 млрд долларов на вакцину от коронавируса. Слухи о чипировании отрицает
Наука и технологии

Полеты за границу возобновятся в июле. Прогноз Шереметьево

Полеты за границу возобновятся в июле. Прогноз Шереметьево
Экономика

Россияне отказываются от отдыха в Сочи. Слишком жесткие требования

Россияне отказываются от отдыха в Сочи. Слишком жесткие требования
Общество 1

«Должны всем!» Правительство отказалось выплатить пенсионерам 1,38 трлн рублей

«Должны всем!» Правительство отказалось выплатить пенсионерам 1,38 трлн рублей
Общество 1

Узнай, страна

Эксперт ТПП РФ по предпринимательству в медицине: Отрасль говорит о неготовности

Эксперт ТПП РФ по предпринимательству в медицине: Отрасль говорит о неготовности

В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей

В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей

Эксперт ТПП РФ: ситуация требует оперативной цифровизации управления строительством

Эксперт ТПП РФ: ситуация требует оперативной цифровизации управления строительством

На Ставрополье заложили первый в регионе персиковый сад в рамках проекта стоимостью 1 млрд рублей

На Ставрополье заложили первый в регионе персиковый сад в рамках проекта стоимостью 1 млрд рублей

Новости дня

11:58 В России за сутки выявлено 8726 случаев инфицирования коронавирусом В России за сутки выявлено 8726 случаев инфицирования коронавирусом
В России из-за пандемии выросли онлайн-продажи чипсов и конфет
В России из-за пандемии выросли онлайн-продажи чипсов и конфет
10:46 Россияне стали больше тратить Россияне стали больше тратить
09:57 Госдеп США призвал Россию «убраться» с Ближнего Востока Госдеп США призвал Россию «убраться» с Ближнего Востока
04 ИЮН, 23:59 Собянин допустил снятие большинства ограничений в столице до 1 июля Собянин допустил снятие большинства ограничений в столице до 1 июля
04 ИЮН, 22:15 Ученые: черные дыры могут оказаться трехмерными голограммами Ученые: черные дыры могут оказаться трехмерными голограммами
04 ИЮН, 19:32 В ЦИК утвердили порядок электронного голосования В ЦИК утвердили порядок электронного голосования
В Японии призвали «отобрать» у России четыре курильских острова
В Японии призвали «отобрать» у России четыре курильских острова
04 ИЮН, 19:00 Путин: подключение россиян к газу должно быть бесплатным Путин: подключение россиян к газу должно быть бесплатным

Узнай, страна!

10:56 Эксперт ТПП РФ по предпринимательству в медицине: Отрасль говорит о неготовности Эксперт ТПП РФ по предпринимательству в медицине: Отрасль говорит о неготовности
Лукашенко назначил премьером Белоруссии выпускника МГИМО
Лукашенко назначил премьером Белоруссии выпускника МГИМО
04 ИЮН, 13:51 В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей В Приморье заработал первый на Дальнем Востоке завод по производству OСП-плит за 1,4 млрд рублей
04 ИЮН, 13:42 Эксперт ТПП РФ: ситуация требует оперативной цифровизации управления строительством Эксперт ТПП РФ: ситуация требует оперативной цифровизации управления строительством
04 ИЮН, 13:35 На Ставрополье заложили первый в регионе персиковый сад в рамках проекта стоимостью 1 млрд рублей На Ставрополье заложили первый в регионе персиковый сад в рамках проекта стоимостью 1 млрд рублей
04 ИЮН, 13:14 В Адыгее присоединили к единой национальной электрической сети крупнейшую на юге России ветростанцию В Адыгее присоединили к единой национальной электрической сети крупнейшую на юге России ветростанцию
03 ИЮН, 12:34 В Чувашии заложили стройку первого в России эко-производства перекиси водорода за 5,6 млрд рублей В Чувашии заложили стройку первого в России эко-производства перекиси водорода за 5,6 млрд рублей
Мишустин рассказал, как будет восстанавливаться экономика
Мишустин рассказал, как будет восстанавливаться экономика
03 ИЮН, 12:08 В Тульской области начали строить второе в РФ производство глюкозы для медицины за 2,9 млрд рублей В Тульской области начали строить второе в РФ производство глюкозы для медицины за 2,9 млрд рублей
03 ИЮН, 11:29 В Приморье заложили самую большую в истории РФ серию судов-краболовов с созданием 3000 рабочих мест В Приморье заложили самую большую в истории РФ серию судов-краболовов с созданием 3000 рабочих мест
02 ИЮН, 17:04 В ТПП РФ анализируют и прогнозируют развитие отрасли упаковки в условиях пандемии В ТПП РФ анализируют и прогнозируют развитие отрасли упаковки в условиях пандемии
02 ИЮН, 12:57 В Башкирии открыли предприятие по выпуску безопасных конструкций для детских площадок и сферы ЖКХ В Башкирии открыли предприятие по выпуску безопасных конструкций для детских площадок и сферы ЖКХ
Капитал страны
Нашли ошибку на сайте? Выделите ее и нажмите Ctrl+Enter