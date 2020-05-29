Эксперт ТПП РФ по предпринимательству в медицине: Отрасль говорит о неготовности



В 2020 году вводится обязательная маркировка лекарственных препаратов. Из-за пандемии коронавируса сроки обязательной маркировки лекарств, обуви и сигарет переноситься не будут. Запрет на оборот немаркированной продукции этих категорий вступает в силу 1 июля. Эксперт Комитета ТПП РФ по предпринимательству в здравоохранении и медицинской промышленности, член Совета ТПП РФ, генеральный директор Ассоциации Российских фармацевтических производителей Виктор Дмитриев комментирует ситуацию.

Ещё в марте 2020 года Ассоциация Российских фармацевтических производителей направила письмо Председателю Государственной Думы Вячеславу Володину с просьбой отложить запуск обязательной маркировки лекарств из-за невозможности провести пуско-наладочные работы, т.к. введенные ограничения из-за пандемии коронавируса не позволяют приехать в Россию зарубежным специалистам – представителям компаний поставщиков оборудования. За два с половиной месяца ситуация не изменилась. Кроме того, остаются не решенными и другие вопросы, например, ошибки при описании лекарств в ЕСКЛП, не позволяющие работать бесперебойно.

На сегодняшний день у производителей нет 100% готовности к запуску системы, а это значит, что высоки риски возникновения дефектуры лекарств. Чтобы этого не допустить, необходимо переносить сроки, как это происходит в космической отрасли. Там, даже при 100% технической готовности космического корабля, в случае изменения внешних факторов, например погоды, запуск переносят. Ведь цена ошибки – человеческие жизни. А у нас и технически отрасль не готова, и внешний фактор – пандемия, отрицательный. Поэтому запустить маркировку с 01 июля – это самоубийство. Речь фактически идет не о том, запускать или нет маркировку, а увеличивать или не увеличивать риски дефектуры лекарств.

Последнее время разгорается информационная если не война, то битва. Отрасль говорит о неготовности системы и рисках оставить пациентов без лекарств, а оператор упорно рапортует о полной готовности, приводя никому не понятные цифры и виртуозно увертываясь от ответственности за возможные сбои. Искры, летящие от горячих споров, не повышают степень доверия. Необходимо снижать накал страстей, показывая объективную картину и исправляя выявленные огрехи. Без доверия и совместных действий результат будет отрицательным, прежде всего для пациентов.