ОРВ в действии



Президент Ассоциации «Национальный союз организаций в области обеспечения пожарной безопасности», член Комитета ТПП РФ по безопасности предпринимательской деятельности Сергей Серегин.

ТПП РФ с участием профессионального сообщества, объединяемого Национальным союзом организаций в области обеспечения пожарной безопасности,

в рамках оценки регулирующего воздействия был рассмотрен проект федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», разработанный Минэнерго России.

Законопроектом предлагается внести ряд изменений, направленных на снижение нормативных требований к безопасному расстоянию от объекта капитального строительства до других производственных объектов, жилых и общественных зданий и сооружений, установленных Федеральным законом. В том числе предлагается уменьшить величину социального и индивидуального пожарных рисков до одной миллионной в год.

При этом разработчиком законопроекта не представлены целый ряд необходимых документов, в том числе: заключение на предлагаемые изменения МЧС России как органа, осуществляющего функции по надзору и контролю в области обеспечения пожарной безопасности; согласования с Минстроем России и Ростехнадзором, указанными как соисполнители законопроекта.

Эксперты также не увидели других важных документов – аналитических и статистических данных, результатов научно-исследовательских работ, обосновывающих возможность принятия предлагаемых изменений без снижения уровня пожарной безопасности объекта защиты и, соответственно, без возникновения угрозы возникновения пожара.

При этом, приказом Росстандарта от 03.06.2019 №1317 утвержден перечень документов в области стандартизации, в результате чего на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона №123-ФЗ. Данный перечень включает, в том числе, исчерпывающее описание помещений складского назначения и производственных помещений в части установления основных требований пожарной безопасности, их защиты автоматическими установками пожаротушения и автоматическими установками пожарной сигнализации. Таким образом утверждение, что действующее законодательство не определяет понятия «производственное помещение» и «помещение складского назначения» является некорректным.

Эксперты ТПП РФ резюмируют, что законопроект требует обязательного согласования с МЧС России, обеспечивающим реализацию Федерального закона №123-ФЗ, принятого в целях защиты жизни, здоровья, имущества граждан и юридических лиц, государственного и муниципального имущества от пожаров.