Обновление парка тепловозов самой северной железной дороги РФ в Норильске составит 6,5 млрд рублей



Заполярный филиал «НорНикеля» инвестирует 6,5 млрд рублей в обновление парка тепловозов Норильской железной дороги, одной из самых северных железных дорог мира. По ней осуществляются перевозки грузов из порта Дудинка на Енисее в Норильский промышленный район и обратно.

В ближайшие 10 лет планируется приобретение восьми новых магистральных и 19 маневренных локомотивов. Также предстоит капитальный ремонт 23 локомотивов и модернизация двух тепловозов.

Обновление парка позволит снизить эксплуатационные затраты, продлить срок службы тепловозов. При этом прогнозируется рост грузоперевозок по Норильской железной дороге.

Если в 2019 году их объем составил 18,4 млн тонн, то к 2030 году объем перевозок грузов вырастет предположительно до 21,9 млн тонн.

Норильская железная дорога изолирована от других железнодорожных сетей. Ее строительство началось в 1935 году, до 1998 года здесь осуществлялись пассажирские перевозки. Протяженность железнодорожных путей составляет 365 км.

Сегодня Норильская железная дорога эксплуатируется только как грузовая. Она обеспечивает работу крупнейшего производственного комплекса «Норильский никель».