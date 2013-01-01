Новый дворец Деда Мороза и развитие Арктики. Анализ деятельности СЗФО за ноябрь



Реализация национальных проектов, инвестиционная деятельность, рост промышленного производства, развитие сельского хозяйства и транспортной инфраструктуры, строительство новых объектов и реконструкция уже существующих строений, новые туристические маршруты - все это вы сможете найти в информационном анализе деятельности регионов России, подготовленном «Капиталом страны».

Национальные проекты

В рамках национального проекта «Экология» в Северо-Западном федеральном округе лесные культуры созданы на площади 40 тыс. га, что выше годового плана на 10%. Первое место по искусственному лесовосстановлению заняла Ленинградская область (8,8 тыс. га), второе место - Вологодчина (8,8 тыс. га), а на третье место вышла Карелия (7,8 тыс. га). Также, в рамках проекта Карелия провела мероприятия по очистке берегов водных объектов, собрав более 3800 мешков с мусором. А в Ленинградской области высадили почти 4 млн деревьев, что является самой большой цифрой по России.

В Мурманской области практически завершены работы по благоустройству дворовых территорий 240 многоквартирных домов, запланированные в рамках национального проекта «Жилье и городская среда».

Псковская область занимает второе место в Северо-Западном федеральном округе по реализации мероприятий национального проекта «Культура». Регионом были проведены работы по строительству и капитальному ремонту культурно-досуговых учреждений, произведена поставка передвижных многофункциональных культурных центров (автоклубов), созданы модельные библиотеки и виртуально-концертные залы, а выделенные средства освоены на 99%.

Агропромышленный комплекс

За прошедшие 10 месяцев в Карелии на 37,9 млн рублей, по сравнению с 2019 годом, увеличилось производство сельскохозяйственной продукции, составив 4 млрд рублей. Индекс производства сельхозпродукции достиг 118,4 %,

В Вологде выполнен план по заготовке корма для скота. Так, на одну условную голову скота заготовлено 23 ц кормовых единиц, что на 2,4 ц больше уровня прошлого года. Для обеспечения животных заготовлено 1,8 млн. т зеленой массы на силос (прирост на 231 тыс. т к 2019 году) и 78 тыс. т грубых кормов (рост на 15 тыс. т). При этом аграрии посеяли 92 тыс. га зерновых культур, 4,5 тыс. га льна и рапса, 3 тыс. га картофеля и овощей, а вот площадь кормовых культур составила 224 тыс. га. Под урожай 2021 года посеяно 3,9 тыс. га озимых культур (прирост в 2 раза к прошлому году). На посев в следующем году засыпано 27 тыс. т семян зерновых культур, 8,5 тыс. т картофеля, 200 т семян льна и конопли, 182 т семян многолетних трав.

Более 2 тыс. га сельхозземель было введено в оборот в Ленинградской области. По итогам года будет введено в эксплуатацию 5,4 тыс. га за счет реконструкции мелиоративных систем, что превышает показатели 2019 года на 14%, и 2,4 га за счет проведения культуртехнических работ.

В Новгородской области за 10 месяцев произведено скота и птицы на убой 127,4 тыс. т в живом весе (100,6% к аналогичному периоду прошлого года), валовый надой молока составил 55 тыс. т (100,5%), собрано 71,8 млн шт. яиц. Общее поголовье скота в регионе составляет 28,9 тыс. голов (100,2% к аналогичному периоду прошлого года), а племенные репродукторы области реализовали 180 голов молодняка крупного рогатого скота, в том числе 55 голов за пределы региона (Московская и Псковская области). Также в области произведено 34 тыс. тонн зерна, 98,8 тыс. тонн картофеля и 69,5 тыс. тонн овощей открытого грунта. Под урожай 2021 года посеяны озимые зерновые на площади 6,6 тыс. га, что в 2,4 раза больше уровня 2019 года. Грубых и сочных кормов на зимний стойловый период заготовлено 30,2 ц кормовых единиц на условную голову, что составляет 147% от потребности региона.

Свыше 130 тыс. тонн молока произведено сельскохозяйственными предприятиями Псковской области за 10 месяцев текущего года. Это на 2% выше аналогичного показателя прошлого года.

Инвестиции

Власти Калининградской области выделили 30 млн рублей на поддержку кинотеатров и ивент-индустрии. А Ленинградская область заключила экспортный контракт на 30 млн рублей на поставку иван-чая в магазины Германии.

Туризм

В Великом Устюге Вологодской области начнется строительство нового дворца для Деда Мороза, будет развиваться транспортная инфраструктура и проводиться реставрация памятников архитектуры, что позволит региону привлечь больше туристов. Причем если в 2019 году турпоток в город составил 379,5 тыс. человек, то после проведения реконструкции ожидается увеличение потока туристов до 600 тыс. посетителей. Так, вотчина Деда Мороза будет увеличена до 150 га. На ее территории появятся тематический парк развлечений, аквапарк и центр активного отдыха, а в новом ледовом дворце разместятся тронный зал, каминный зал, выставочный каретник, интерактивная галерея времен года, конференц-зал, зал подарков Деда Мороза и некоторые другие интересные новинки.

А в Ленинградской области откроют новые музеи и экспозиции в бывших усадьбах и парках Олениных, Рерихов, Набоковых и Демидовых, в рамках программы восстановления «дворянских гнезд» региона.

Производство

Первые три резидента зарегистрированы в Арктической зоне Карелии. Они будут реализовывать проекты на 17 млн рублей. Также Карелия сумела подняться на третье место по росту промышленного производства в России, а лидерами стали Республика Северная Осетия-Алания (130,7%) и Тюменская область (127,1%).

За минувшие 9 месяцев на Вологодчине выращено более 639 т товарной рыбы, что в три раза больше, чем за аналогичный период в прошлом году. Также в регионе увеличилось производство бумаги. За 10 месяцев 2020 года производство бумаги и картона выросло более чем в 1,6 раза достигнув показателя в 215,8 тыс. т.

Объем поддержанного экспорта в Ленинградской области составил более $30 млн за прошедшие 9 месяцев. География поддержанного регионом экспорта насчитывает 19 стран: Беларусь, Великобритания, Германия, Гонконг, Дания, Индия, Казахстан, Латвия, Литва, Сербия, Узбекистан, Украина, Финляндия, Франция, Швеция, Эстония и др.

Две компании из Мурманской области получили статус резидента Арктической зоны РФ. А экспорт продукции Псковской области по итогам 10-ти месяцев текущего года составил $34,9 млн или 120,3% к плану. Продукция региона поставляется в Гонконг и Венесуэлу, в Литву, Эстонию, Германию, Швейцарию, Нидерланды, Финляндию, Казахстан и ближнее зарубежье.

Строительство

За 2020 год в Ленинградской области обновлено 262 км региональных дорог. Причем грамотное планирование и ранее заключение контрактов позволило ремонтникам области провести реконструкцию некоторых объектов, запланированных на 2021 и 2022 годы. Область также начала строительство 29,9 тыс. кв. м жилой площади по программе расселения аварийного жилья.

По состоянию на 1 ноября в Ненецком автономном округе введено в эксплуатацию 14 394 метров жилья. При этом округ отмечен как один из лидирующих регионов по жилищному строительству. НАО занимает 2 место по России по показателю динамики ввода жилья - 169% по отношению к 2019 году.

Транспорт

В Мурманскую область поставят 6 школьных автобусов, приобретенных за счет федерального бюджета.

В Псковской области провели работы по установке освещения на пешеходных переходах, автобусных остановках, кольцевых пересечениях, локальных пересечениях и примыканиях на автодорогах, что сделает объекты более безопасными для людей.