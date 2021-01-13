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Новые танки Т-80БВМ отправились в российскую армию

Янв 13
Омская область Сибирский федеральный округ
Новые танки Т-80БВМ отправились в российскую армию


Омский завод транспортного машиностроения произвел поставку новой партии танков Т-80БВМ в российскую армию. Машины прошли все необходимые испытания, как в закрытых цехах, так и на полигоне. А в настоящее время завод приступил к подготовке заказа Минобороны на 2021 год.

Как сообщается на официальном сайте Правительства Омской области, Омский завод транспортного машиностроения полностью закрыл госзаказ Министерства обороны России по поставке танков за 2020 год. В российскую армию поступила партия танков Т-80БВМ, которые прошли все необходимые испытания, включая проверку систем и механизмов, оценку технических и боевых характеристик машин, а также тестирования в цеху и на полигоне. В настоящее время работники завода приступили к выполнению нового госзаказа Минобороны на 2021 год.

Танк Т-80БВМ - разработан АО «Омсктрансмаш». Это последняя модификация советского танка Т-80. От своей предыдущей версии Т-80БВ, новая машина отличается повышенными боевыми характеристиками: увеличена огневая мощь, повышены степень защиты и маневренности танка, серьезным изменения подвергся многоканальный прицел наводчика. Танк Т-80БВМ находится на вооружении российской армии с 2019 года.

Омский завод транспортного машиностроения расположен в Омске. Завод входит в состав АО «Концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех». Предприятие производит не только технику военного назначения, но и дорожно-строительные машины и железнодорожную технику, а также оборудование для нефтегазодобычи.



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19:57 0 0
И.И..:

это не новые а восстановленные и модернизированные танки, которые по КВТУ не дотягивают до западной БТТ и уступают им днем, ночью , в наступлении и обороне.

 
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