Николай Комлев: культура будет прирастать цифрой
Цифровая трансформация всех аспектов деятельности государства и общества является сегодня мировой тенденцией и приоритетным направлением развития всех стран. Цифровизация культуры – это важнейший ресурс социально-экономического развития России. В этом убежден председатель Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики Николай Комлев.
Стоит отметить, что культура впервые вошла в список национальных приоритетов. Реализация Нацпроекта «Культура» направлена на решение задач по сохранению культурного наследия России, организации событий в сфере культуры более доступными для людей во всех уголках нашей страны. Одной из целей Нацпроекта является увеличение к 2024 году на 15% числа посещений организаций культуры, за счёт создания современной инфраструктуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности.
В текущих реалиях, современная аудитория, особенно молодежь, ориентирована на интерактивный и более персонализированный контент, и это меняет подходы к восприятию искусства и способы их представления. Учреждения культуры учатся взаимодействовать с посетителями по-другому в онлайн- и офлайн-пространстве, используя технологии и высококвалифицированные кадры в области ИТ.
Особенно это стало заметно с началом пандемии, когда попасть на выставку, сходить на концерт или посмотреть фильм в кинотеатре стало невозможно.
Пандемия заставила адаптироваться и прибегнуть к «цифре» всех участников экосистемы: музеи, галереи, театры, концерты и, конечно, зрителя.
В этот непростой период люди постоянно находились в поисках развлекательного и образовательного контента. Представьте на секунду, сколько человек со всего мира могли бы сходить в российские музеи, будь у них развитая инфраструктура, оцифрованные коллекции, 3D-туры на разных языках мира.
Вопрос передачи культурного наследия следующему поколению является первоочередным в цифровизации культуры и искусства. Кроме того, оцифровывание контента открывает для индустрии культуры новые направления развития: от внедрения VR-технологии до возникновения новых жанров.
Сейчас с уверенностью можно сказать, что ни культуру, ни развитие личности, ни образование невозможно представить без погружения в цифровую среду.
Думаю, что наступила эпоха, когда IT-сферу нельзя рассматривать как обособленное направление. Сегодня IT прочно вошло во все сферы жизни, а нам необходимо этому способствовать.
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