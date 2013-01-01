Николай Комлев: культура будет прирастать цифрой



Цифровая трансформация всех аспектов деятельности государства и общества является сегодня мировой тенденцией и приоритетным направлением развития всех стран. Цифровизация культуры – это важнейший ресурс социально-экономического развития России. В этом убежден председатель Совета ТПП РФ по развитию информационных технологий и цифровой экономики Николай Комлев.

Инвестиции в культуру – это инвестиции в социальную сферу страны, в воспитание самостоятельно мыслящей творческой молодежи, обеспечение занятости населения через развитие сектора креативных индустрий. Чем дальше от центра России, тем актуальнее эта задача, тем более востребованными становятся межрегиональные коммуникационные площадки.

Стоит отметить, что культура впервые вошла в список национальных приоритетов. Реализация Нацпроекта «Культура» направлена на решение задач по сохранению культурного наследия России, организации событий в сфере культуры более доступными для людей во всех уголках нашей страны. Одной из целей Нацпроекта является увеличение к 2024 году на 15% числа посещений организаций культуры, за счёт создания современной инфраструктуры, внедрения в деятельность организаций культуры новых форм и технологий, широкой поддержки культурных инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности.

В текущих реалиях, современная аудитория, особенно молодежь, ориентирована на интерактивный и более персонализированный контент, и это меняет подходы к восприятию искусства и способы их представления. Учреждения культуры учатся взаимодействовать с посетителями по-другому в онлайн- и офлайн-пространстве, используя технологии и высококвалифицированные кадры в области ИТ.

Особенно это стало заметно с началом пандемии, когда попасть на выставку, сходить на концерт или посмотреть фильм в кинотеатре стало невозможно.

Пандемия заставила адаптироваться и прибегнуть к «цифре» всех участников экосистемы: музеи, галереи, театры, концерты и, конечно, зрителя.

В этот непростой период люди постоянно находились в поисках развлекательного и образовательного контента. Представьте на секунду, сколько человек со всего мира могли бы сходить в российские музеи, будь у них развитая инфраструктура, оцифрованные коллекции, 3D-туры на разных языках мира.

Вопрос передачи культурного наследия следующему поколению является первоочередным в цифровизации культуры и искусства. Кроме того, оцифровывание контента открывает для индустрии культуры новые направления развития: от внедрения VR-технологии до возникновения новых жанров.

Сейчас с уверенностью можно сказать, что ни культуру, ни развитие личности, ни образование невозможно представить без погружения в цифровую среду.

Думаю, что наступила эпоха, когда IT-сферу нельзя рассматривать как обособленное направление. Сегодня IT прочно вошло во все сферы жизни, а нам необходимо этому способствовать.