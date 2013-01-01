На Берлинском кинофестивале будут представлены 5 российских фильмов



Берлинский кинофестиваль состоится с 10 по 16 февраля. Традиционно, участниками мероприятия становятся новые авторы, а их работы, в своем большинстве, отражают социальные темы. В этом году на Берлинском кинофестивале Россию представят пять картин.

В программе Panorama Берлинского кинофестиваля примет участие самая первая работа Михаила Бородина. Картина называется «Продукты 24» и создана при поддержке Фонда развития современного кинематографа КИНОПРАЙМ и Европейского фонда поддержки кино Eurimages. Дебютная работа автора поднимает вопросы мигрантов и трудового рабства, которые являются важниейшими проблемами мирового сообщества.

В программе Encounters будет показана новая работа Александра Золотухина «Брат во всем». Это фильм о двух братьях, осваивающих профессию военного летчика, которым предстоит выучить нелегкие жизненные уроки.

В программе Generation будет представлена дебютная картина «Страна Саша», созданная режиссером Юлией Трофимовой. Это своеобразная адаптация книги Галы Узрютовой «Страна Саша», рассказывающей о взрослении подростка.

А в одну из самых престижных и популярных программ кинофестиваля - программу короткометражных картин - включены, согласно данным Минкульта, игровой фильм Анастасии Вебер «Трэп» и документальный фильм Haulout Евгении и Максима Арбугаевых.